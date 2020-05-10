Церковь и Победа

- Отец Владимир, как Церковь относится к государственным праздникам вообще, и ко дню Победы - в частности?

- Хотя Церковь, как известно, отделена от государства, но, по чьему-то меткому выражению, она не отделена от народа. А день Победы - праздник, прежде всего, общенародный, поэтому и мы в этот праздник всегда молитвенно поминаем наших отцов и дедов, положивших свои жизни за «други своя». Сравнительно недавно этот день появился и в церковном календаре как особый день поминовения воинов. Раньше они сугубо поминались лишь в праздник Усекновения честной главы Предтечи Господня Иоанна.

- Какой духовный смысл Церковь вкладывает в это поминовение, ведь не секрет, что многие из погибших были людьми хоть и крещёными, но неверующими?

- Действительно, поколение молодых людей, воевавших на войне, было воспитано уже в советском атеистическом обществе. Но фронтовики утверждают, что на войне атеистов нет. Каждый раз на грани жизни и смерти человек призывает Высшие силы. И мы знаем много случаев, когда геройски сражавшиеся в годы войны молодые безбожники после войны становились монахами, архимандритами... Наглядный образец такого духовного преображения - судьба наместника Псково-Печерского монастыря архимандрита Алипия (Воронова), например. Да и не можем мы ручаться, что в последние часы или минуты своей жизни человек не обратился к Богу. Кроме того, Церковь молится не только за людей, ведших праведную жизнь, но и за грешников, которым молитвенная помощь нужна, может быть, даже больше. Молясь за всех погибших, мы выполняем пятую Заповедь Закона Божия, которая вменяет нам в обязанность почитание старших и благодарную молитвенную память о наших предках.

- Как появилась идея установки поклонных крестов у ДОТов в Гатчинском районе?

- Мне как благочинному приходится общаться с самыми разными людьми, которые приходят в храм и по личным вопросам, и с просьбой дать благословение на те или иные благие дела. Одной из таких общественных инициатив была установка поклонных крестов у ДОТов Красногвардейского укрепрайона. Поклонные кресты – символ памяти об отваге и мужестве солдат и офицеров, которые стояли насмерть, защищая родную землю. Они нужны для того, чтобы каждый мог с молитвой вспомнить этих людей. В течение нескольких лет были установлены православные кресты у ДОТов в Верево, Романовке, Новом Свете, Пижме, Тайцах. Перед праздником Победы священники всегда служат у Поклонных крестов панихиды по погибшим защитникам Отечества, школьники возлагают живые цветы. В Гатчинском благочинии сложилась добрая традиция молодежных Крестных ходов по местам воинской славы. Вот уже много лет 22 июня мы проводим «Вахту памяти», посвященную годовщине начала Великой Отечественной войны… А в День Победы традиционно служим панихиду на воинском мемориальном кладбище в Гатчине.

- А ветераны тоже к Вам приходят?

- Я всегда радуюсь возможности пообщаться с ветеранами, теми людьми, которые отстояли наше Отечество. К сожалению, их с каждым годом становится всё меньше. Мы уже много лет ведём совместную работу с Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Гатчины и Гатчинского муниципального района. Совет объединяет заслуженных людей, чей трудовой и боевой путь вызывает огромное уважение, чьи достижения навсегда вошли в летопись не только района, но и всей страны. Это имеет большое значение и в деле воспитания юного поколения. Долгие годы мы сотрудничаем также с городским подростковым клубом «Отчий край», где воспитываются юные казаки в возрасте от 8 до 17 лет. Часто к ребятам воскресной школы Павловского собора приходят на «Уроки мужества» ветераны войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие малолетние узники концлагерей, участники партизанского движения.

- Вернёмся в военные годы. Какова была роль Православной Церкви в войне?

- Всем хорошо известно, что во время войны иерархи нашей Церкви и простые священники благословляли народ на ратный подвиг, а тех, кто остался в тылу, призывали жертвовать на нужды фронта. На эти пожертвования строились целые танковые колонны и эскадрильи самолётов. В Гатчине, которая находилась в оккупации почти три года, тоже были проявления героизма среди православного священства. Так, например, настоятель Павловского собора протоиерей Федор Забелин, рискуя жизнью, спрятал от немцев в храме советского разведчика. Были и чудеса Божии, явленные в те годы прихожанам нашего собора. Богослужения тогда проходили в нижнем храме, и однажды кто-то бросил туда ручную гранату. Граната разорвалась, но никто не пострадал, лишь на иконе Божией Матери «Утоли моя печали» увидели рану от осколка. Он попал в ланиту (щеку) Богородицы. Теперь эта икона – одна из самых чтимых святынь нашего храма. Да и сам Павловский собор является памятником мужества и стойкости наших солдат, потому что во время обороны Гатчины в августе-сентябре 1941 года был одним из рубежей обороны города: в нём были пробиты амбразуры и оборудованы огневые точки. Купол храма был сильно повреждён попаданием вражеского снаряда, а на цоколе здания и по сей день можно видеть следы пуль и осколков…

- Что бы Вы хотели пожелать гатчинцам в преддверии великого праздника?

- Я хотел бы пожелать мира душевного и телесного здравия, помощи Божией во всех благих начинаниях. И особенно хотелось бы поздравить наших ветеранов, которые знают цену этого великого праздника, и выразить им сердечную благодарность за всё, что они сделали для нас.





Фото из архива Гатчинского Павловского кафедрального собора