Церковь и Победа

- Отец Владимир, как Церковь относится к государственным
праздникам вообще, и ко дню Победы - в частности?
- Хотя Церковь, как известно, отделена от государства, но,
по чьему-то меткому выражению, она не отделена от народа. А день Победы -
праздник, прежде всего, общенародный, поэтому и мы в этот праздник всегда
молитвенно поминаем наших отцов и дедов, положивших свои жизни за «други своя».
Сравнительно недавно этот день появился и в церковном календаре как особый день
поминовения воинов. Раньше они сугубо поминались лишь в праздник Усекновения
честной главы Предтечи Господня Иоанна.
- Какой духовный смысл Церковь вкладывает в это
поминовение, ведь не секрет, что многие из погибших были людьми хоть и
крещёными, но неверующими?
- Действительно, поколение молодых людей, воевавших на
войне, было воспитано уже в советском атеистическом обществе. Но фронтовики
утверждают, что на войне атеистов нет. Каждый раз на грани жизни и смерти
человек призывает Высшие силы. И мы знаем много случаев, когда геройски
сражавшиеся в годы войны молодые безбожники после войны становились монахами,
архимандритами... Наглядный образец такого духовного преображения - судьба
наместника Псково-Печерского монастыря архимандрита Алипия (Воронова),
например. Да и не можем мы ручаться, что в последние часы или минуты своей
жизни человек не обратился к Богу. Кроме того, Церковь молится не только за
людей, ведших праведную жизнь, но и за грешников, которым молитвенная помощь
нужна, может быть, даже больше. Молясь за всех погибших, мы выполняем пятую
Заповедь Закона Божия, которая вменяет нам в обязанность почитание старших и
благодарную молитвенную память о наших предках.
- Как появилась идея установки поклонных крестов у ДОТов в
Гатчинском районе?
- Мне как благочинному приходится общаться с самыми разными
людьми, которые приходят в храм и по личным вопросам, и с просьбой дать
благословение на те или иные благие дела. Одной из таких общественных инициатив
была установка поклонных крестов у ДОТов Красногвардейского укрепрайона.
Поклонные кресты – символ памяти об отваге и мужестве солдат и офицеров,
которые стояли насмерть, защищая родную землю. Они нужны для того, чтобы каждый
мог с молитвой вспомнить этих людей. В течение нескольких лет были установлены
православные кресты у ДОТов в Верево, Романовке, Новом Свете, Пижме, Тайцах.
Перед праздником Победы священники всегда служат у Поклонных крестов панихиды
по погибшим защитникам Отечества, школьники возлагают живые цветы. В Гатчинском
благочинии сложилась добрая традиция молодежных Крестных ходов по местам
воинской славы. Вот уже много лет 22 июня мы проводим «Вахту памяти»,
посвященную годовщине начала Великой Отечественной войны… А в День Победы традиционно
служим панихиду на воинском мемориальном кладбище в Гатчине.
- А ветераны тоже к Вам приходят?
- Я всегда радуюсь возможности пообщаться с ветеранами,
теми людьми, которые отстояли наше Отечество. К сожалению, их с каждым годом
становится всё меньше. Мы уже много лет ведём совместную работу с Советом
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Гатчины и
Гатчинского муниципального района. Совет объединяет заслуженных людей, чей
трудовой и боевой путь вызывает огромное уважение, чьи достижения навсегда
вошли в летопись не только района, но и всей страны. Это имеет большое значение
и в деле воспитания юного поколения. Долгие годы мы сотрудничаем также с
городским подростковым клубом «Отчий край», где воспитываются юные казаки в возрасте
от 8 до 17 лет. Часто к ребятам воскресной школы Павловского собора приходят на
«Уроки мужества» ветераны войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие
малолетние узники концлагерей, участники партизанского движения.
- Вернёмся в военные годы. Какова была роль Православной
Церкви в войне?
- Всем хорошо известно, что во время войны иерархи нашей
Церкви и простые священники благословляли народ на ратный подвиг, а тех, кто
остался в тылу, призывали жертвовать на нужды фронта. На эти пожертвования
строились целые танковые колонны и эскадрильи самолётов. В Гатчине, которая
находилась в оккупации почти три года, тоже были проявления героизма среди
православного священства. Так, например, настоятель Павловского собора
протоиерей Федор Забелин, рискуя жизнью, спрятал от немцев в храме советского
разведчика. Были и чудеса Божии, явленные в те годы прихожанам нашего собора.
Богослужения тогда проходили в нижнем храме, и однажды кто-то бросил туда
ручную гранату. Граната разорвалась, но никто не пострадал, лишь на иконе
Божией Матери «Утоли моя печали» увидели рану от осколка. Он попал в ланиту
(щеку) Богородицы. Теперь эта икона – одна из самых чтимых святынь нашего
храма. Да и сам Павловский собор является памятником мужества и стойкости наших
солдат, потому что во время обороны Гатчины в августе-сентябре 1941 года был
одним из рубежей обороны города: в нём были пробиты амбразуры и оборудованы
огневые точки. Купол храма был сильно повреждён попаданием вражеского снаряда,
а на цоколе здания и по сей день можно видеть следы пуль и осколков…
- Что бы Вы хотели пожелать гатчинцам в преддверии великого
праздника?
- Я хотел бы пожелать мира душевного и телесного здравия,
помощи Божией во всех благих начинаниях. И особенно хотелось бы поздравить
наших ветеранов, которые знают цену этого великого праздника, и выразить им
сердечную благодарность за всё, что они сделали для нас.
Фото из
архива Гатчинского Павловского кафедрального собора