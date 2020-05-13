Ветеринары начали плановую прививочную кампанию

Государственная
ветеринарная служба Ленинградской области получила первую партию в 375 тысяч
доз оральной вакцины против бешенства, приобретенной за счёт средств
федерального бюджета. К концу года по плану должно поступить ещё порядка 600
тысяч доз.
Партия распределена между
станциями по борьбе с болезнями животных всех районов. Раскладка вакцины будет
производиться по периметру Ленинградской области с глубиной 35-40 км от
границы, дабы не допустить заноса инфекции с сопредельных субъектов на
территорию региона.
Одновременно во всех
государственных ветеринарных станциях ведётся бесплатная вакцинация домашних
животных.
Благодаря планомерной
работе госветслужбы, Ленинградская область уже 33 года, с 1987 года,
благополучна по бешенству плотоядных.