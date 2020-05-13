Ветеринары начали плановую прививочную кампанию

Государственная ветеринарная служба Ленинградской области получила первую партию в 375 тысяч доз оральной вакцины против бешенства, приобретенной за счёт средств федерального бюджета. К концу года по плану должно поступить ещё порядка 600 тысяч доз.

Партия распределена между станциями по борьбе с болезнями животных всех районов. Раскладка вакцины будет производиться по периметру Ленинградской области с глубиной 35-40 км от границы, дабы не допустить заноса инфекции с сопредельных субъектов на территорию региона.

Одновременно во всех государственных ветеринарных станциях ведётся бесплатная вакцинация домашних животных.

Благодаря планомерной работе госветслужбы, Ленинградская область уже 33 года, с 1987 года, благополучна по бешенству плотоядных.