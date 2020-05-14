Стрижка - по правилам

В
ходе рабочей поездки в Кировский район глава региона совместно с районной
администрацией проверил соблюдение санитарно-эпидемических мер и использование
средств индивидуальной защиты у мастеров в одной из парикмахерских города
Кировска.
«Мы
дали нашим предпринимателям возможность работать при строгом соблюдении всех
необходимых санитарных мер. Пока эпидемиологическая ситуация не изменится в
лучшую сторону, мы должны быть уверены в том, что бизнес будет вести себя
ответственно и заботиться о здоровье клиентов и работников», — сказал Александр
Дрозденко.
Постановлением
правительства Ленинградской области с 12 мая деятельность парикмахерских и
салонов красоты в части оказания услуг по уходу за волосами, маникюра и
педикюра разрешена на территории всей Ленинградской области, в том числе в
первой («красной») зоне, куда вошли Всеволожский, Выборгский, Гатчинский,
Тосненский, Кировский районы.
Во
второй зоне (Бокситогорский, Кингисеппский, Ломоносовский, Приозерский,
Тихвинский, Волосовский и Киришский районы) помимо этого разрешены услуги
солярия.
В
третьей («зеленой») зоне (Сосновый Бор, Волховский, Лодейнопольский, Лужский,
Подпорожский и Сланцевский районы), также разрешены услуги солярия и массажа,
эстетическое удаление волос и оздоровительный уход за телом.
В
помещениях салонов красоты и парикмахерских каждые два часа должна
производиться дезинфекция, все сотрудники и клиенты должны быть обеспечены
гигиеническими масками, бахилами, сотрудники также – одноразовыми перчатками. В
зале можно использовать до 50% посадочных мест, но не более двух посетителей
одновременно. При входе в парикмахерскую или салон красоты необходимо проводить
термометрию как сотрудникам, так и посетителям. Каждая организация обязана
вести список посетителей с указанием даты посещения, фамилии, имени, отчества и
мобильного телефона посетителя.