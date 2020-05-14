Стрижка - по правилам

В ходе рабочей поездки в Кировский район глава региона совместно с районной администрацией проверил соблюдение санитарно-эпидемических мер и использование средств индивидуальной защиты у мастеров в одной из парикмахерских города Кировска.

«Мы дали нашим предпринимателям возможность работать при строгом соблюдении всех необходимых санитарных мер. Пока эпидемиологическая ситуация не изменится в лучшую сторону, мы должны быть уверены в том, что бизнес будет вести себя ответственно и заботиться о здоровье клиентов и работников», — сказал Александр Дрозденко.

Постановлением правительства Ленинградской области с 12 мая деятельность парикмахерских и салонов красоты в части оказания услуг по уходу за волосами, маникюра и педикюра разрешена на территории всей Ленинградской области, в том числе в первой («красной») зоне, куда вошли Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский, Кировский районы.

Во второй зоне (Бокситогорский, Кингисеппский, Ломоносовский, Приозерский, Тихвинский, Волосовский и Киришский районы) помимо этого разрешены услуги солярия.

В третьей («зеленой») зоне (Сосновый Бор, Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский и Сланцевский районы), также разрешены услуги солярия и массажа, эстетическое удаление волос и оздоровительный уход за телом.

В помещениях салонов красоты и парикмахерских каждые два часа должна производиться дезинфекция, все сотрудники и клиенты должны быть обеспечены гигиеническими масками, бахилами, сотрудники также – одноразовыми перчатками. В зале можно использовать до 50% посадочных мест, но не более двух посетителей одновременно. При входе в парикмахерскую или салон красоты необходимо проводить термометрию как сотрудникам, так и посетителям. Каждая организация обязана вести список посетителей с указанием даты посещения, фамилии, имени, отчества и мобильного телефона посетителя.