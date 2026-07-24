Когда цветы – твоя душа…

По счастливому совпадению салон цветов «Малина» в Гатчине на ул. Хохлова, 8 открылся в День влюбленных – 14 февраля. Это – бизнес-дебют индивидуального предпринимателя Людмилы Крупновой, опытного флориста, женщины, влюбленной в цветы. Решившись на этот проект, Людмила Александровна осуществила свою заветную мечту о собственном цветочном магазине, где будут продаваться самые красивые и самые свежие цветы, «живущие» в самых правильных условиях.

В преддверии Дня торговли Людмила Крупнова рассказала о своем молодом бизнесе и поделилась секретами флориста: как продлить жизнь букету, зачем обрывать листья и когда у цветов бывает «инфаркт».

- Людмила Александровна, первый вопрос: почему цветы? Это же довольно капризный товар…

- Флористом я работаю очень много лет. После колледжа устроилась на подработку в цветочный киоск, и мне настолько это запало в душу, что я, не задумываясь, поменяла профессию и стала работать продавцом в цветочных магазинах – сначала в Петербурге, потом в Гатчине. Изучила флористику. А когда несколько лет назад я ушла в декрет, я четко поняла: работать по найму я больше не хочу. Ничего личного, но, когда цветы – это твоя душа и ты через себя пропускаешь каждый цветок, каждую эмоцию своего покупателя, тебе хочется иного качества и иного уровня обслуживания.

Флорист – это работа в удовольствие, когда ты за каждым полевым или садовым цветком видишь будущую композицию, букет. Мне очень нравится работать с клиентами, дарить им эту красоту и радость. Хотя изначально цветочный салон казался мне несбыточной мечтой, потому что это огромные деньги для среднестатистической семьи, и я до сих пор не верю, что у нас это получилось. Когда ребенку был год, я открыла ИП, очень долго искала помещение, проанализировала цветочный рынок, и в итоге пос-ле всех согласований и ремонтов в ЖК «Орлова роща» открылась «Малина».

Гобелены из трав и косы из камыша

- Сейчас мы привозим фермерские цветы, которые буквально утром срезаются здесь, в окрестностях Гатчины, и сразу едут к нам на витрину. Прямо с грядки. Еще недавно это были пионы, сейчас пойдут подсолнухи, львиный зев, экзотические цветы, которые тоже выращивают в наших условиях. Скоро появятся георгины.

Вообще, лето – самый благодатный сезон, когда прямо под ногами растет много всего прекрасного. Я прошла обучение по травоплетению и в зависимости от сезонности очень много занимаюсь плетением из трав. Вот, например, вход в салон у нас оформлен рогозом – это обычный камыш, расчесанный кензаном (специальной щеткой с острыми иголочками) и просушенный. Из него можно плести косы, делать каркасы для декоративных композиций. Сейчас будем вводить гобелены из трав. Природный материал – это классный вариант. Я занимаюсь оформлением входных групп, праздничных залов, например, на свадьбы, и природный материал позволяет клиентам сэкономить, но при этом выглядит красиво и надежен.

- А он стойкий, природный материал?

- Ну, тут нужно знать, какие травы. Я сначала долго их изучаю. Если я с какими-то новыми цветами и травами работаю, я их тестирую. Вообще, я каждый цветок тестирую: привожу его домой, ставлю с водой, без воды, сушу и смотрю, как он в дальнейшем себя ведет. Если, например, мы делаем декоративные венки, то я должна понимать, как этот цветок будет выглядеть, когда высохнет, чтобы он у клиента не отпал, не потерял вида. Есть еще стабилизация: делается специальный раствор, цветок туда ставится, стебель начинает поглощать этот раствор и пропитывается. Так мы стабилизируем цветок, чтобы он оставался в первозданном виде.

Для оформления залов, свадебных арок мы берем такие цветы, которые можно на день-два поставить без воды, и они не потеряют свой цвет, не опустят голову. Это пижма, тысячелистник. Они, кстати, и в сухом виде очень хорошо себя ведут.

- Где вы берете природный материал?

- Это очень трудоемкий процесс. Хожу по лесам, по полям, всё срезаю, потом обрабатываю: как минимум до связки нужно снять с каждого цветка всю листву. Собирать полевые цветы тоже надо в правильное время: либо рано утром, либо поздно вечером, когда жара спадает, потому что – доказано – потом они лучше стоят.

Сейчас очень много ромашки – как медицинской, так и полевой, которая тоже очень классно смотрится, если правильно обработать и поставить «на воду». Уже несколько лет во флористике используются ветки малины. Она прекрасно стоит в вазе. Опять же, я ее много тестировала, я знаю все места, где растет малина в наших краях, и вывод такой: лесная малина очень слабая. Гораздо лучше для букета садовая малина, сортовая. Она разбавляет букет, дает воздуха, не дешевит, но тоже очень много пьет воды: надо следить и постоянно подливать, потому что малина может за ночь почти всю вазу выпить, и потом уже ее сложно будет оживить.

Чтобы розу не хватил «инфаркт»

- Каждый вновь привезенный цветок нужно сначала отпоить. Это очень важно. Практически всю «срезку», например, из Эквадора везут на сухую: цветок долго едет в машине, стоит на таможне и т. д. Это и хризантема, и роза, и гвоздика, и лилия. Все без воды. И когда я привожу поставку, мы сначала цветы правильно обрабатываем. У каждого цветка – свой срез: у розы – 45 градусов, у герберы, у хризантемы – прямой срез. Гвоздику тоже надо в определенном месте резать, потому что на стебле у нее есть такие узелки, они не будут пропускать воду – надо либо ниже срезать, либо выше.

Затем мы отпаиваем цветы несколько часов. На каждый цветок нужно определенное количество воды. Если мы говорим о полевых цветах, они пьют много практически все, розы тоже, и нужно следить за уровнем воды. Хризантеме, гербере, гвоздике воды надо наливать меньше, чтобы стебель не гнил. И вот вновь привезенные цветы у нас просто стоят в тепле четыре-пять часов и напиваются. Потом мы опять их подрезаем, ставим в вазы с холодной водой и отправляем в холодильник, где выставляется температура от +4 до +8 градусов.

- Как надо ухаживать за букетом, чтобы он простоял долго?

- Я всегда говорю: 90 % успеха, чтобы цветок стоял долго, это чистая ваза, свежая вода и свежий срез. Наш салон дает все рекомендации, чтобы вы правильно ухаживали и цветы вас дольше радовали. Ни в коем случае не надо сыпать в вазу сахар. Мы рекомендуем добавлять кризал, чтобы он обеззараживал воду, этот порошок в маленьких пакетиках продается во всех цветочных магазинах. Не ставьте вазу под прямые солнечные лучи или рядом с плитой и батареей. Воду в вазе надо менять ежедневно и ежедневно подрезать цветы. Потому что практически весь цветок на 90 % состоит из воды, и внутри каждого стебля есть сосуды. Да, как у людей. И, когда вы делаете свежий срез, сосуды обновляются, цветок начинает больше пить. Соответственно, когда клиент не подрезает цветок, сосуды закупориваются – цветок не получает водяной подпитки и вянет.

Самое правильное – все цветы подрезать секатором. Никаких ножниц или ножей: они повреждают сосуды. И еще необходимо снимать листву – чем больше листвы на стебле, тем медленнее вода идет к бутону. Это у любого цветка. Каждому цветку нужно определенное количество воды и ваза по размеру. Если вы поставите 70-сантиметровые розы в маленькую вазу, они будут жить меньше.

- Раньше было принято класть розы на ночь в ванну с водой. Это имеет смысл?

- Я не понимаю, честно говоря, что это дает. Цветок пьет стеблем, и купать его в ванне совершенно незачем. Исключение составляет, пожалуй, гортензия. Эта девица очень любит воду, и, когда она начинает подвядать, вы набираете ведро холодной воды, переворачиваете ее вниз головой, топите, и пусть она у вас там плавает час-два. Это, наверное, единственный цветок, который таким образом можно спасти. И хорошо еще опрыскивать ее в вазе. А стебель перед тем, как поставить в вазу, надо расщепить, потому что он древовидный – вода по нему тяжело идет. Вообще, у флористов много разных секретов, как продлить жизнь цветам, и мы с удовольствием делимся с нашими покупателями этой информацией.

Нарцисс токсичен? Всё, как у людей

- Людмила Александровна, бытует мнение, что не все цветы могут сосуществовать в одном букете. Это правда?

- Сейчас очень много всевозможных курсов флористики, и у каждого преподавателя – свое видение. Это касается и формы букета, и цветового сочетания, и упаковки. Что я никогда не ставлю в компании с другими цветами, так это нарциссы (хотя когда-то мы делали с ними букеты, и прекрасно они стояли). В этом году нам привозили местные хозяйки свежесрезанные нарциссы, и мы их ставили отдельно: есть такое мнение, что нарцисс выделяет ядовитый сок. Даже рекомендуется мыть после него руки с мылом, когда работаешь.

- У вас можно заказать букет с доставкой?

- Можно – по Гатчине. Кроме того, мы делаем на заказ свадебные букеты, проводим мастер-классы по флористике для детей и взрослых. Часто люди обращаются с заказами на комнатные цветы в горшках, в начале лета спросом пользовалась рассада. Сейчас в нашем салоне появилась дисконтная программа: мы ввели систему лояльности и будем делать рассылку ко дню рождения наших постоянных покупателей.

- Почему вы назвали свой салон «Малина»?

- На курсах по цветочному бизнесу нас учили, что название магазина обязательно должно ассоциироваться с цветами и чтобы слово было легко запоминающееся. И мне кажется, малина – это что-то теплое, яркое, с детства знакомое и любимое. Ну, кто не знает малину? Малину знают все!

Беседовала Екатерина Дзюба