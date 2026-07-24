В Ленобласти за 6 лет число социальных предпринимателей выросло в 20 раз

Как сообщила председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай, за последние шесть лет количество социальных предпринимателей в регионе увеличилось в 20 раз. Если в 2022 году их насчитывалось всего 35, то в 2026 году в социальной сфере будут работать уже 650 субъектов МСП.

Системный подход, внедрённый с марта 2025 года в рамках Модели поддержки социальных предпринимателей, разработанной Фондом поддержки социальных проектов, позволил объединить меры поддержки бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Ключевые результаты:

— Ленинградская область занимает 2-е место в Российской Федерации по числу социальных предприятий.

— В 2026 году из областного бюджета выделено 114 млн рублей (144 предприятия), на муниципальном уровне предусмотрено ещё 25,4 млн рублей субсидий.

— Плановый ориентир — ежегодный прирост не менее 50 новых социальных предпринимателей.

«В сфере социальных услуг уже можно говорить об итогах работы, которая позволяет поддерживать качество услуг на высоком уровне и экономить бюджетные средства, потому что мы видим, что зачастую предприниматели эффективнее решают государственные задачи», — подчеркнул первый вице-губернатор Ленинградской области - заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Ленинградской области Роман Марков.

Особое внимание уделяется вовлечению социального бизнеса в исполнение социального заказа. В июне на Слёте социальных предпринимателей профильные комитеты разъяснили предпринимателям порядок участия в качестве поставщиков социальных услуг. Комитет по малому бизнесу также направил в рабочую группу «Социальное предпринимательство» комиссии Госсовета РФ предложение дополнить федеральную Модель новым направлением — поддержкой входа соцпредприятий в социальный заказ.

Развитие социального предпринимательства в Ленинградской области ведётся в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Ключевые задачи нацпроекта — поддержка предпринимательской инициативы, рост производительности труда и развитие конкурентной среды. Региональная система поддержки полностью соответствует этим целям, обеспечивая переход от количественного роста субъектов МСП к повышению качества услуг и реальных доходов граждан, занятых в социальном предпринимательстве.