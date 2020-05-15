Большая Хоральная синагога

Синагога очень значима в жизни еврея. Это не только религиозный центр, но и место установления социальных связей общины. Здесь проходят встречи, торжества, принятие в общину, обрезание. При Большой Хоральной синагоге есть магазин, ресторан, гостиница, школа для девочек, то есть это целый комплекс, обеспечивающий жизнь общины. Здесь проходят просветительские лекции, языковые курсы. Что интересно, синагога предоставляет бесплатные курсы иврита для жалеющих эмигрировать в Израиль в рамках так называемой программы репатриации. Там же проходят кулинарные курсы и курсы ведения хозяйства сообразно еврейской традиции. Сами евреи активно включаются в культурную жизнь синагоги и принимают участие в мероприятиях, организованных как для религиозных праздников, так и для развлечения.

У иудеев есть не только синагога, но и Храм. Он как раз и является местом особого обитания Бога. Всего в истории иудаизма было два храма, и все они разрушены. Современные теории заговора о жертвоприношении евреев связаны именно с этим сооружением. Там располагался жертвенный алтарь и проходило кровопролитие; эти события были очень давно и выглядят «дикими» сегодня. Первый храм был разрушен вавилонянами, Второй — римлянами. Всё, что осталось в Иерусалиме от Второго храма — Стена Плача. Синагога была создана после разрушения Первого храма как место для собраний и совместного чтения Торы.

В Петербурге синагогу построили только в 1879 году. В то время в императорской России существовала черта оседлости евреев, которая запрещала представителям этой национально селиться в городе и селах. Эти ограничения появились еще при Екатерине II в связи с польской кампанией и были сняты только после революции 1917 года. Антисемитизм был присущ многим государям из династии Романовых. Однако, благодаря либеральным устремлениям Александра II, был расширен круг представителей еврейской диаспоры, которым разрешалось проживать вне черты оседлости и в Петербурге в том числе. Это были отставные солдаты, купцы 1-й гильдии, обладатели ученых степеней, диплома об образовании, некоторые категории ремесленников.

Еврейская община в Санкт-Петербурге разрасталась, потому что российское законодательство создавало подходящие для этого условия. «Еврейский проект» Александра II привел к увеличению числа евреев в столице и укрепления их финансового положения. Не успел император оглянуться, как иудеи заняли важную роль в Российской экономике. С евреями уже сложно было не считаться, пришлось идти им на уступки. В 1869 году Александр II разрешил евреям построить единую синагогу, при условии закрытия разрозненных молельных комнат, разбросанных по всему городу. Но из-за негативного отношения общества к еврейской диаспоре и земельных вопросов строительство синагоги было начато спустя 10 лет.

Создание единого культурного центра евреев послужило поводом для расширения еврейской диаспоры в Петербурге. Так, в окрестностях Хоральной синагоги были образованы еврейские кварталы, которые располагались в Коломне, вдоль Садовой улицы за Сенной площадью и за Мариинским театром. Здесь были сконцентрированы ремесленные мастерские и лавки.

Большая Хоральная синагога представляет собой историческую ценность: ее архитектура и история стали частью культуры Петербурга. Сегодня это место — главная община евреев в городе. Остальные районные синагоги — филиалы Большой Хоральной.

Каждый состоятельный еврей при посещении синагоги обязан оставлять 10% от того, что заработал за день. Эти деньги идут не только на общинные расходы, но и на помощь малообеспеченным еврейским семьям.

Если еврей не ходит в синагогу, то доверие к нему стремительно падает. Фактически, он начинает восприниматься общиной как пария, и с ним мало кто желает иметь дела. По сути это означает исключение из общины и отлучение от общих финансов.

В этом свете показательны свадебные традиции евреев. На еврейскую свадьбу принято дарить крупную сумму денег и обязательно являться всей семьей. Это правило распространяется на всю территорию страны, иногда даже следует ездить за границу. Такой обычай обеспечивает гарантию того, что деньги при любых обстоятельствах остаются внутри общины.

Начиная с момента начала строительства Хоральной синагоги, когда евреи получили возможность взаимодействовать не в разрозненных молельных комнатах, а в едином месте, это правило соблюдается неукоснительно и обеспечивает финансовую состоятельность диаспоры. Вспомним, что изначально именно банкиры и возрастание их социального веса способствовало открытию синагоги в Петербурге.

Большая Хоральная синагога находится на закрытой территории, тем не менее попасть в нее и ознакомиться с иудейскими обычаями может любой желающий.

Софья Лобанова

На фото - главный раввин Санкт-Петербурга Менахем-Мендел Певзнер

Фото Романа Пименова