ГИМС напоминает о штрафах!

Ст. 11.7. ч. 2. Нарушение правил плавания.

Превышение судоводителем установленной скорости, несоблюдение требований навигационных знаков, преднамеренная остановка или стоянка судна в запрещенных местах либо нарушение правил маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения бортовых огней и знаков — влечет предупреждение, или наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 руб., или лишение права управления маломерным судном на срок до 6 месяцев.

Ст. 11.8. ч. 1 Нарушение правил эксплуатации судов.

1. Управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации), не прошедшим технического осмотра (освидетельствования), либо не несущим бортовых номеров или обозначений, либо переоборудованным без соответствующего разрешения или с нарушением норм пассажировместимости, ограничений по району и условиям плавания — влечет наложение административного штрафа в размере от 5000 до 10 000 руб.

Ст. 11.8 ч. 2 Управление судном лицом, не имеющим права управления.

Управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном, или передача управления судном лицу, не имеющему права управления — влечет наложение административного штрафа в размере от 10 000 до 15 000 руб.

Ст. 11.8 ч. 3 Управление маломерным судном, подлежащим государственной регистрации, не зарегистрированным в установленном порядке либо имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация — влечет наложение административного штрафа в размере от 15 000 до 20 000 рублей.

Ст. 11.9. Управление судном судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии опьянения.

ч. 1. Управление судном (в том числе маломерным) судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии опьянения, а равно передача управления судном лицу, находящемуся в состоянии опьянения — влечет наложение административного штрафа в размере от 1500 до 2000 рублей или лишение права управления судном на срок от 1 года до 2 лет.

2. Уклонение судоводителя или иного лица, управляющего судном, от прохождения в соответствии с установленным порядком медицинского освидетельствования на состояние опьянения — влечет наложение административного штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей или лишение права управления судном на срок от 1 года до 2 лет.

Ст. 11.10. Нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров при посадке на суда, в пути следования и при их высадке с судов водного транспорта либо с маломерных судов — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей; на должностных лиц — от 500 до 1000 руб.

Ст. 19.22. ч. 2 Нарушение сроков государственной регистрации маломерных судов (30 дней)

— влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000 руб.; на должностных лиц — от 3000 до 4000 руб.; на юридических лиц — от 30 000 до 40 000 руб.

Гатчинское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области

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