Игристое отняли и дали срок

После десяти вечера спиртное в магазинах продавать запрещено. Однако гражданка Б., категорически с этим несогласная, хотела во что бы то ни стало выпить шампанского на ночь глядя. Придя в универсам «Магнит» в Новом Свете, она взяла с прилавка бутылку игристого вина по цене 296 рублей 72 копейки и, не реагируя на требование продавца вернуть бутылку на место в связи с запретом продажи алкогольной продукции в ночное время суток, действуя открыто, держа в руках бутылку, побежала к выходу.

Ее остановили, но, не желая расставаться с игристым, грабительница оказала активное сопротивление – ударила одну из продавщиц ногой в живот, однако не смогла довести свой умысел до конца по независящим от нее причинам: бутылку всё-таки отняли. Дама скрылась с места преступления.

По факту покушения на грабеж было возбуждено уголовное дело. Злоумышленницу нашли и предъявили обвинение. При рассмотрении дела в Гатчинском городском суде гражданка Б. свою вину признала полностью и заявила о раскаянии в содеянном.

Исследовав все доказательства, суд квалифицировал действия подсудимой по статьям 30 и 161 УК РФ как покушение на грабеж, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на открытое хищение чужого имущества, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. При определении вида и размера наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, характеристики подсудимой и назначил ей два года лишения свободы – условно, с испытательным сроком два года.