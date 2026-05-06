«Зарница 2.0»: победители названы

По традиции «Зарница» сначала прошла в школах Гатчинского округа. Главным организатором мероприятия выступило местное отделение «Движения Первых». В этом году участие в отборочных этапах приняло около 5 тысяч учащихся гатчинских школ и колледжей – это один из лучших показателей в Ленинградской области.

Программа «Зарницы 2.0» сочетала в себе как традиционные элементы, знакомые еще с советских времен, так и современные направления подготовки. Юные патриоты достойно преодолели непростые рубежи испытаний, показав безупречную строевую подготовку, завидные выносливость и сноровку, фундаментальные познания в истории родной страны, владение приемами первой помощи, азы военного дела и другие не менее важные навыки. Ребята выстраивали и преодолевали маршруты, проявляли себя в таких заданиях, как «Меткий стрелок», «Переправа», «Паутина». Каждому удалось побывать и «разведчиком», и «связистом». В программу были включены соревнования операторов беспилотных летательных аппаратов.

Лучшие команды прошли на следующий этап, где уровень конкуренции стал значительно больше. Муниципальный этап «Зарницы» проходил с 15 по 17 апреля на базе ФОК «Арена» и стадиона «Спартак». Участие в нем приняли 1100 человек в составе 92 команд. Соревнования проходили в трех возрастных категориях: младшей, средней и старшей, что позволило каждому участнику выступать в равных условиях.

Старт для новых побед

Торжественная церемония награждения победителей и призеров «Зарницы 2.0» прошла 30 апреля в Гатчинском центре образования «Высший пилотаж». С дружескими напутствиями к юным зарничникам обратились почетные гости мероприятия – представители властей, депутаты, военнослужащие Гатчинского округа.

- Все команды, которые вышли сегодня на сцену, действительно заслужили свои награды, – подчеркнул заместитель главы администрации Гатчинского округа Павел Иванов. – Хочу пожелать удачи победителям, которые будут представлять Гатчинский округ уже на региональном этапе «Зарницы 2.0».

- Очень рад и горжусь, что вы, ребята, являетесь достойным примером для подражания всем своим сверстникам и друзьям, – сказал председатель комитета по спорту Ленинградской области Вячеслав Комаров. – Но главное, что помимо внешней работы вы проделали большой внутренний труд, способствующий вашему духовному росту.

Успех гатчинских ребят – яркое доказательство того, что в регионе растет достойное поколение, для которого патриотизм и готовность прийти на помощь – не пустые слова.

От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области зарничников приветствовала Татьяна Бездетко.

- Я всегда говорила и говорю: наши ребята – лучшие в Ленинградской области, – подчеркнула Татьяна Викторовна. – Я вам по-честному завидую, ведь это не просто военно-патриотическая игра. Это умение дружить, взаимодействовать, применять свои знания и навыки, узнавать что-то новое. Особая благодарность наставникам, педагогам, которые вами занимаются.

За успехом гатчинской «Зарницы 2.0» стояла огромная работа, в которой приняли участие 50 организаторов и социальных партнеров, 80 волонтеров, которые помогали в проведении игры. За игрой «Зарница» следил весь Гатчинский округ: в социальных сетях местного отделения «Движения Первых» отмечено более 100 тысяч просмотров.

- Благодарю всех участников за волю к победе, за честную борьбу и уважение к соперникам, – сказала председатель комитета образования Гатчинского округа Марина Шутова. – Желаю вам, чтобы эти результаты стали не точкой, а стартовой площадкой для ваших новых свершений.

Награды победителям

Почетные гости вручили победителям и призерам заслуженные награды.

Участие в младшей возрастной категории приняло 30 команд из школ Гатчинского округа. Первое место заняла команда из Сиверской гимназии. Второе место – у Пламенской школы, третье – у Веревской школы.

В средней возрастной категории (среди 28 команд) первое место – у команды гатчинской школы № 7. Второе место заняла команда Центра образования «Высший пилотаж». Третье место разделили гатчинские школы № 11 и № 4.

Первое место в старшей возрастной категории (среди 31 команды) заняла Гатчинская школа № 7. Второе место – у Войсковицкой школы № 2, третье – у Сиверской гимназии.

Первое место в специальной возрастной категории занял отряд «Легион ГПК» из Гатчинского педагогического колледжа

им. К.Д. Ушинского.

Награды получили не только победители, но и их руководители, а также организаторы и многочисленные партнеры проекта.

Командир отряда «Полигон-7» гатчинской школы № 7, десятиклассник Тамерлан Бигаев не скрывает гордости за своих бойцов.

- Наша команда участвует в «Зарнице 2.0» с самого начала, – говорит Тамерлан. – В прошлом году мы стали победителями регионального этапа и представляли Ленинградскую область на всероссийском уровне. Наша победа – это не просто какая-то удача. Это результат слаженной работы, когда на протяжении долгого времени наши бойцы тренировались, проходя командный и индивидуальный этапы. Трудно не было: мы готовились, мы знали, что будет, и спокойно проходили все этапы. И, конечно же, нас очень вдохновлял и мотивировал наш наставник – Ольга Леонидовна Буйчик.

Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» в нашем регионе проходит уже в третий раз в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

Юлия Лысанюк