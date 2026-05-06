Волонтёры сняли кино «Моя Победа. Воспоминания»

С чего всё началось, кто стал героем фильма, когда и где его можно будет увидеть, «Гатчинской правде» рассказал житель Гатчины, волонтер Ринат Абдулин.

- Ринат Анварович, кому пришла идея снять документальный фильм «Моя Победа. Воспоминания»?

- Идея моя, но только не фильм снять, а устроить 9 Мая праздник для жителей деревни Корпикюля. Я хотел сделать театральную постановку о том, как заканчивалась война, как оккупанты покидали гатчинскую землю. Встретился с руководителем благотворительного фонда «Ленинградский тыл» Юлией Геннадьевной Ногиной, чтобы предложить ей новое совместное дело.

А она подумала и сказала: «Давай снимем фильм про ветеранов, которые на сегодняшний день живы, чтобы передать память следующему поколению».

Мне это понравилось: ведь память о прошлом объединяет поколения будущего.

- Почему именно в деревне Корпикюля?

- Потому что в 1941-м и 1944 году там шли бои. Когда немцы наступали, в районе деревни проходила часть Красногвардейского рубежа обороны, где стояли насмерть молодые ребята – курсанты. По сей день жив Владимир Алексеевич Берчиков, который участвовал в этих боях. Он не раз приезжал, рассказывал свою историю.

Еще потому, что мои родители, многие мои родственники из деревни Корпикюля. Я знаю эти места с детства.

- Юлия – медик, вы – специалист в области пожарной безопасности, а взялись снимать документальный фильм. Как вы решились? Кто вам помогал?

- Я всегда знал, что в нашей стране живут люди порядочные, готовые помогать и совершать подвиги. Нам помогли в написании сценария, в постановке, в съемке... Уверен, что если походить, посмотреть, поискать, поговорить – всегда найдется человек, с которым можно делать большие дела.

«Моя Победа. Воспоминания» – это чисто волонтерский проект. Мы не пользовались бюджетными или спонсорскими средствами. Это не грант. Все помощники были задействованы на добровольной основе. У нас сложилась цепочка «шести рукопожатий». Я же волонтер: что-то узнал у одного, что-то у другого.

В команде проекта вместе со мной и Юлией Ногиной работала моя супруга Наталья: она была в роли видеооператора. Сценарий фильма написала художественный руководитель Елизаветинского Дома культуры Татьяна Девяткина. Председатель Совета ветеранов Гатчинского округа Людмила Николаевна Голубева договорилась с ветеранами, готовыми дать интервью. Так было положено начало.

Фильм помогала создавать и лично записывала интервью очень хороший человек, житель Гатчинского округа, продюсер контент-центра «ЛенТВ24» Анастасия Станиславовна Закирова. Анна Гаврищук выполнила монтаж и съемку реконструкций.

Мы старались, чтобы в создании фильма участвовала молодежь, чтобы они прочувствовали то время через сценарий, через видео, через свою роль.

Помимо интервью события в фильме представлены в виде художественной постановки. По сценарию в кадре должны появиться дети. Мы задействовали в съемках морских кадетов Гатчинской школы № 11 и своих собственных детей-школьников.

Конечно, мы не специалисты, а энтузиасты. Но, я уверен, мы справились, хотя было очень сложно. Большое спасибо администрации Гатчинского округа, окружной Общественной палате и лично Ларисе Максимовне Пункиной за поддержку нашего проекта.

- Представьте, пожалуйста, главных героев, которых мы увидим в этом фильме, – ветеранов.

- Хотя истории большинства героев уже публиковались в местных СМИ и демонстрировались на центральных каналах, главная цель нашего проекта, на мой взгляд, более широкая популяризация исторических знаний современными средствами.

Имя героя Великой Отечественной войны Владимира Алексеевича Берчикова, в годы войны сражавшегося на гатчинской земле, вписано в Золотую книгу Ленинградской области. Ему 102 года. Будучи почетным членом Совета ветеранов Санкт-Петербургского университета МВД России, Владимир Алексеевич и сегодня являет собой пример мужества, чести и высокого профессионализма, активно делится опытом и знаниями, внося важный вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Константин Иванович Моисеев во время Великой Отечественной войны принимал участие в боевых действиях в Баренцевом море и береговой охране. Награжден медалями «За победу над Германией» и «30 лет Советской Армии и Флота».

Валентина Митрофановна Клеопина – ветеран, блокадник. Сегодня живет в Гатчине, но все военные годы с семьей прожила в Ленинграде.

Арчил Михайлович Сидава – тоже житель блокадного Ленинграда, сейчас живет в микрорайоне Аэродром города Гатчины.

- Мы не будем пересказывать фильм. Чтобы составить свое впечатление, предложим зрителям посмотреть его. Когда состоится премьера?

- Предпоказ фильма для узкого круга специалистов состоится

8 мая. Мы пригласили на него руководителей учреждений образования и культуры, гатчинских историков и краеведов, чтобы получить рецензию.

Открытый премьерный показ фильма «Моя Победа. Воспоминания» запланирован на последние выходные июня. Фильм будет показан в рамках большой праздничной программы в деревне Корпикюля. Точнее дату и время можно будет узнать из афиши.

Наша дальнейшая цель – получить положительную резолюцию и рекомендацию на широкий показ этого фильма в школах в рамках образовательной программы или внеурочной деятельности.

- Благодарю вас. Успехов всей вашей творческой команде.

Татьяна Можаева