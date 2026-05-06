«Во славу любимого города!»

На открытии юных талантов и их наставников приветствовала председатель комитета образования Гатчинского округа Марина Шутова.

Программа гала-концерта была насыщенной. Каждое отделение этого замечательного праздника детства и творчества имело свою тематику: «Гатчина – город мой», «Дворцовая Гатчина», «Гатчина – колыбель русской авиации», «Славься, Гатчина!».

В этот день на сцену вышли юные таланты из 28 дошкольных учреждений Гатчинского округа, прошедшие в финал – это было впечатляюще! Маленькие артисты старательно и вдохновенно исполняли хореографические композиции, пели, читали стихи. Безусловно, чтобы собрать и представить на сцене такую яркую «радугу талантов», огромную работу провели педагоги и родители.

Праздник завершился красивой церемонией награждения призеров и победителей конкурса «Радуга талантов» - 2026 в трех номинациях:

Номинация «Детский танец»

Победитель – дошкольное отделение Сиверской гимназии, танец «Мы по Гатчине пройдем!», хореограф – Екатерина Шмелева, музыкальный руководитель – Вероника Трубникова.

Лауреатом I степени стал детский сад № 24 с романтическим танцем «Лебеди Гатчинского парка». Музыкальный руководитель – Людмила Ивановская.

Лауреат II степени – Белогорская начальная школа-детский сад с танцем «Марш у Павловского дворца». Музыкальный руководитель – Наталья Колодина.

Номинация «Детский ансамбль»

Победитель - детский сад № 32 с песней «Пою я Гатчине!». Музыкальный руководитель – Анна Иклюшина.

Лауреат I степени – детский сад № 47 с популярной военной песней «Первым делом самолеты». Музыкальный руководитель – Елена Андреева.

Лауреат II степени – детский сад № 31 с песней «Милая Гатчина». Музыкальный руководитель – Ирина Арешкович.

Номинация «Юный чтец»

Победителем стал Роберт Анисимов (детский сад № 40), прочитавший стихотворение «Гатчина» (автор Александр Марченко). Воспитатель – Ирина Мишина.

Лауреат I степени – Артем Федоров (детский сад № 7) со стихотворением «Гатчина» (автор Татьяна Тукациер). Учитель‑логопед – Марина Малахова.

Лауреат II степени – Евгений Абузяров (Центр развития ребенка — детский сад № 9). Он выступал со стихотворением «Малая родина» (автор – Юлия Дмитриева). К конкурсу Евгения готовила музыкальный руководитель Елена Шевелева.

Победители, лауреаты, как и все участники гала-концерта, были награждены теплыми аплодисментами зрителей. Возможно, для кого-то из них «Радуга талантов» станет началом большого творческого пути.

Татьяна Можаева