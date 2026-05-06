В Гатчинском округе газифицированы три деревни

Новые сети общей протяженностью 12,7 км создали возможность для газификации 348 домовладений, 36 из них уже подключены к газу.

Одним из первых к сетевому топливу подключен дом семьи Капустиных в Заборье.

«Ранее для отопления и горячего водоснабжения мы использовали газгольдер, то есть сжиженный углеводородный газ. Подключение к сетевому газу запланировали еще на этапе строительства дома и воспользовались возможностью, которую дала программа социальной газификации», — рассказал глава семьи Никита Капустин.

«Призываем жителей газифицированных деревень подавать заявки на догазификацию, а чтобы подключение прошло быстрее и проще, можно заключить комплексный договор. Сети до границ участка будут построены бесплатно, а затраты на работы внутри можно частично компенсировать с помощью региональной субсидии», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» Вячеслав Бузин.

