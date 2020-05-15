Вы скажете: «Так не бывает!» «Бывает», – отвечу я...

В селе Покровском, до
войны относившемся к Слуцкому району города Ленинграда, в доме 92 (сейчас дом
132) проживала большая семья моей прабабушки Антонины Петровны Сметаниной: её
мама Серафима Григорьевна (1899 года рождения), папа Петр Андреевич (1903
г.р.), брат Александр (1925 г.р.), сестры Лида (1930 г.р.) и Нина (1936 г.р.).
Весной и летом 1941-го года, как, наверное, и во всех селениях нашей необъятной
Родины, ничего не предвещало приближения войны.
Все жили мирной жизнью.
Весной все поля и огороды были вспаханы и засеяны. В начале лета дети окончили
школу, днем помогали родителям по хозяйству, а по утрам и вечерам собирались
ватагами и ходили рыбачить на речку Славянку, ездили в ночное, играли в лапту,
пристенок, казаков-разбойников. Мирная жизнь оборвалась 22-го июня 1941 года,
когда по радио сообщили о вероломном нападении Германии на Советский Союз.
Мне хочется пересказать
удивительную, полную трагедии и драматизма историю этой семьи, запомнившуюся
мне по рассказам моей прабабушки Антонины Петровны Сметаниной (по мужу
Якушевой).
Началась эта история 17
сентября 1941-го года. С раннего утра через наше село Покровское, в сторону
города Слуцка (сейчас это город Павловск), стало двигаться большое количество
отступавших к Ленинграду войск. Красноармейцы были уставшие, но панических или
упаднических настроений среди них не было. Военная связь отсутствовала, и
поэтому командиры несколько раз присылали посыльных в здание Покровского
сельского совета уточнить, не появилась ли связь, чтобы связаться с городом. Но
и гражданской связи тоже не было.
Ближе к середине дня в
небе над Покровским появились вражеские самолеты и начали бомбить село и
расстреливать из своих пулеметов движущиеся по дороге войска. После налета
фашистов было много убитых и раненых как среди военных, так и среди мирного
населения. Погибших военнослужащих транспортировали в Слуцк, где их
впоследствии захоронили местные жители. Сейчас на этом месте стоит памятник
«Скорбящая». Раненых при этом налете разобрали по своим домам местные жители.
А поздним осенним вечером
17 сентября 1941 года наше село заняли фашисты. Они пришли со стороны Слуцка.
По Киевскому и Московскому шоссе они вышли к Пушкину, захватили его и Слуцк, а
оттуда ворвались к нам.
Одного из раненых при
авианалете бойцов –Василия Ивановича Волкова взяла к себе в дом семья моей
прабабушки. За раненым красноармейцем стали ухаживать две молодые девушки из
рода Сметаниных: моя прабабушка Антонина и ее тетя (жена Федора Андреевича
Сметанина, родного брата отца моей прабабушки - Петра Андреевича Сметанина)
Мария Фроловна. Так как село уже заняли немцы и перенести раненого было
невозможно, для осмотра бойца девушки позвали единственного оставшегося в селе
фельдшера –Марию Александровну Точинову. Несколько месяцев моя прабабушка со
своей тетей выхаживали раненого. Они, не задумываясь, что подвергают свою жизнь
смертельной опасности, первое время прятали его у себя на сеновале, а когда
вечера стали холодными, перенесли его в старую баню.
Девушки делали, что было
в их силах, но, возможно, тяжелое ранение, холод, отсутствие медикаментов и
нормального питания, сделали свое черное дело. Василий Иванович умер в ночь на
19 декабря 1941 года. Девушки морозной ночью, под страхом быть расстрелянными
за нарушение комендантского часа, в замерзшей земле выкопали могилу и предали
тело земле.
Похоронили Василия
Ивановича Волкова, 1920 года рождения, уроженца деревни Кусва Псковского района
Псковской области на границе двух земельных участков домов № 92 и 94.
Личные документы
красноармейца с фотографией его семьи они сохранили - в надежде, что передадут
их его родным или военным, когда представится случай. А судьба распорядилась
ими иначе. Той зимой об этом поступке никто и подумать не мог, как всё повернётся.
А случилось вот что.
Когда началась оккупация села Покровского, семьи моей прабабушки и ее тети
решили перейти в один дом. Так и стали жить под одной крышей семья Петра -
Антонина, Лидия, Нина и их мама Серафима Григорьевна, а также безродная бабка
Шведова Мария Дмитриевна, которую они приютили еще до войны, и семья Федора -
Николай и его беременная вторым ребенком мама Мария Фроловна. Николай был очень
слабеньким 3-летним ребенком. В феврале его здоровье ухудшилось, и он умер. И в
том же феврале Мария Фроловна родила девочку, которая также скончалась, прожив
на свете около месяца.
В июне 1942-го года
жителей села Покровское стали насильно угонять на работы в Германию. В одно
июньское утро всем было приказано явиться к зданию комендатуры с вещами и продовольствием
на 5-6 дней. Не избежали этой участи и Сметанины. Девушки, как самое
драгоценное, взяли с собой и документы умершего от ран Волкова. В конце июля
семьи Марии и Антонины, со всеми остальными угнанными жителями Покровской, были
доставлены в сборный лагерь в деревню Нижние Галковичи вблизи Пскова.
Разместили их в бывшем противотанковом рве. Крышу над головой нужно было
строить самим или копать землянку. Как-то раз они услышали в разговоре двух
немцев знакомое название – Кусва. Услышав слово Кусва, они вспомнили о
документах бойца – Василия Ивановича Волкова. Сметанины и предположить не
могли, что документы, которые они хранили, подвергая себя опасности, помогут им
в эти трудные дни вдали от дома. У местных жителей они узнали, что до Кусвы
всего 17 километров, и так как режим в лагере был нестрогий, и находившимся в
нем разрешалось выходить из лагеря с целью добывания себе пропитания, девушки
решили пробраться в Кусву, может быть, найти родственников и передать им
документы.
Дом Волковых они нашли
быстро, в Кусве их знали все. Потому что здесь находилась одна из немногих
открытых оккупационными властями церквей святых Мины, Викентия и Виктора. Отец
Василия Ивановича, Иван Викентьевич, служил при ней церковным старостой, а
мать, Ольга Петровна, пела в хоре и была регентом.
Конечно, известие о
смерти сына для них стало страшной вестью. Последнее письмо от него они
получили в июле 1941 года и каждый день молились Бога, чтоб он сохранил жизнь
их единственному сыну, веря, что их сын жив. По случайному ли стечению
обстоятельств или по промыслу Божьему, но комендант лагеря в Галковичах был
хорошо знаком с семьей Волковых. И Ольга Петровна настояла, чтоб Иван
Викентьевич выпросил разрешение о переводе всех Сметаниных к ним, представив их
своими родственниками. К тому же, младшая сестра Антонины – Нина, из-за
постоянной сырости в землянке, тяжело заболела. Комендант лагеря не отказал в
просьбе Ивану Викентьевичу, и в дом к Волковым заселилась вся семья моей
прабабушки: мама Серафима Григорьевна, бабка Маша, тетя Мария Фроловна и сестры
Лида и Нина. Весной, а именно 19 марта 1943 года в понедельник, на
средокрестной неделе, умерла прабабушкина сестра Нина. Похоронили ее с левой
стороны от церкви. Когда она умерла, то Иван Викентьевич отдал для неё свою
домовину. Пожелав при этом, чтоб ребенок был похоронен не в тряпку завернутый,
а, как положено, в тёсовом доме. А себе он еще одну домовинку справит. Хоронили
Нину ночью. Когда подъехали к церкви, у моей бабушки случилось дежавю. Она
вспомнила, что задолго до войны она с подружками гадала на жениха через
обручальное кольцо матери, она в нем увидела церковь, луну, обрыв реки. Тогда
она не предала этому значения, только огорчилась, что за попа замуж выйдет и
попадьей будет. Но видение оказалось вещим. Вот она, церковь в лунном свете, и
обрыв реки Великой.
У Волковых Сметанины
прожили до февраля 1944 года - когда немцы погрузили их в железнодорожные
вагоны и повезли в сторону Германии.
Первая остановка
случилась на станции Карсава, на границе с Латвией. Здесь семью моей прабабушки
отобрали для рынка рабов, который находился здесь же, на площади перед
железнодорожным вокзалом. Хозяева, в основном латыши, ходили и выбирали себе
работников. А какие работники из семьи, в которой одна бабка, две женщины,
девушка и ребенок?! Так и остались они на площади одни. Фельдфебель уже
скомандовал конвоирам погрузить всю семью в грузовик и отправить в расход, но
тут проходивший мимо хуторянин-латыш сжалился над ними и заплатив за них
немалые деньги, выкупил их.
Он привез их к себе на
хутор, что находился поблизости от деревни Подлипье Абренского уезда Латвии
(теперь Пыталовского района Псковской области). Несколько дней Талис Лиеппа –
так звали хозяина, не давал им никакой работы и все время сокрушался, что зачем
он их купил, если занять их нечем. Но потом нашел им занятие. Он в огромных
теплицах почти круглогодично выращивал хмель и варил из него пиво. Вот всех
Сметаниных он и поставил щипать этот хмель.
Кормил хозяин своих
работников хорошо. Иногда даже получалось сэкономить и подсушить немного хлеба
из своего пайка. За запасы, которые устраивали работники, хозяин не наказывал и
не ругал. Когда он их обнаруживал, то всегда приговаривал: «Лаби, лаби!»
Однажды по дороге мимо хутора немцы гнали колонну военнопленных. Все работники,
конечно, выбежали посмотреть на них. И тут среди пленных мама моей прабабушки
узнала своего сына Александра, который в самом начале войны, подделав метрики,
ушел вместе с отцом, Петром Андреевичем, на фронт. Радости, что их сын и брат
жив, не было придела. У хозяина моя прабабушка выяснила, что лагерь
военнопленных находится около озера Виляка, в 25 километрах от хутора. А когда
хозяин узнал, для чего моя прабабушка собирает информацию о лагере, он сам
выхлопотал пропуска для моей прабабушки и её матери и даже посоветовал, у кого
на озере можно остановиться на ночлег.
Моя прабабушка и ее мама
собрали всё, что было сэкономлено ими от своих продуктов, и отправились в
лагерь. Конечно, в лагере ни о каких свиданиях с родными и речи идти не могло.
Через колючую проволоку им удалось высмотреть в толпе Александра, перекинуться
с ним парой фраз, из которых стало ясно, что в лагере находится еще и отец моей
прабабушки, Петр Андреевич Сметанин. А также сообщить Александру, что они
придут ночью к ограждению со стороны озер, так как выяснили у человека, у
которого остановились на ночь, что эта сторона лагеря практически не
охраняется.
К назначенному времени
они пришли к лагерю, и действительно сторона, которая вплотную примыкала к
воде, не охранялась. Они передали в лагерь все продукты, которые принесли, и
впервые с начала войны повидались со своими защитниками Родины. К своим родным
в лагерь они в последующем приходили раз в две недели, вплоть до освобождения
его войсками Красной армии в июле 1944 года.
После освобождения из
лагеря отец моей прабабушки был вторично призван в действующую армию и при
освобождении одного из городов Латвии, 17 сентября 1944 года, был убит. Он был
награжден медалью «За отвагу».
Брат Александр был
направлен в штрафную роту, и при освобождении Латвии был ранен и умер от ран в
госпитале местечка Дзербене, там же захоронен 28 сентября 1944 года.
А семья моей прабабушки
после освобождения Латвии войсками Красной армии, чтобы узнать, есть ли куда им
возвращаться, отправила 17-летнюю девушку, мою прабабушку Тоню, домой в
Покровское. На эшелоны, идущие в сторону Ленинграда, попасть было невозможно,
поэтому моя прабабушка напросилась в помощники машиниста паровоза и таким
образом добралась до Гатчины, а оттуда пешком до своего села.
Их дом стоял на своем месте,
в нем жил вернувшийся с войны по ранению ее дядя: муж Марии Фроловны – Федор
Андреевич. Была огромная радость встречи, но предстоял обратный путь в Латвию,
за родными. Уже знакомым маршрутом и опять помощником машиниста паровоза
добралась моя прабабушка до хутора близ Подлипье. Хозяин, Талис Лиеппа,
обрадовался ее возращению и тому, что их дом в Покровском остался не вредим. В
знак благодарности за хорошую работу хозяин подарил семье моей прабабушки
корову. Корова была молодая, красного цвета, с закругленными рогами. Они ее так
и назвали «Латышка».
Уехать с хутора было уже
не сложно. Возвращенцам выдавали пропуска, их собирали группами и под них
заказывали вагоны-теплушки. Сметанины вернулись домой 19 декабря 1944 года, с
коровой, которую нужно было чем-то кормить. Хорошо, что конец осени и начало
зимы были морозными и бесснежными. Это обстоятельство очень помогло. За селом
стояло засеянное клевером поле. Его никто не косил. Вот с этого поля и навозили
сухостоя и продержали на нем до первой травы свою корову моя прабабушка и ее
дядя. На её отца, Петра Андреевича Сметанина, на хутор в Подлипье пришло
похоронное извещение, которое старый латыш переслал в Покровское. К сожалению,
мама моей прабабушки сдала его в военный комиссариат, а обратно его уже не вернули.
Трудно об этом писать, но
в родных местах не особо приветствовали возвращенцев, для них был установлен
запрет посещения города Ленинграда до 1947 года, запрет на работу на
определенных должностях в определенных организациях и предприятиях, запрет на
поступления в высшие учебные заведения. Моя прабабушка в 1992 году подала
запрос в Министерство безопасности, и ей пришел ответ, в котором было указано,
что преступлений против Родины Антонина Петровна Сметанина в период нахождения
на временно оккупированной территории в годы Великой Отечественной войны не
совершала.
Тетя и дядя – Сметанины
Мария Фроловна и Федор Андреевич первое время жили в доме моей прабабушки пока
не построили в 1946 году свой дом и туда переселились. Детей у них больше не
было.
Так закончился один из
многих трагически-героических эпизодов из жизни моей прабабушки, урожденной
Сметаниной (по мужу Якушевой) Антонины Петровны, которая родилась 2-го мая 1927
года, и членов ее семьи. А впереди еще будут восстановление разрушенной войной страны,
работа в детском доме и на фабрике «Коммунар». Замужество, рождение двух
дочерей, троих внуков и четверых правнуков.
А мы должны с гордостью и
трепетом сохранять память о страданиях и лишениях, которые пережили наши
родные. И девизом нашей жизни должен стать лозунг: «Только не забыть бы это,
лишь бы не забыть».
Вечная слава павшим и
троекратное «Ура» Победителям.