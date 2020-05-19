Гатчина отправила первую команду призывников

- Особенностей отправки
призывников в этом году очень много, начиная с забора анализов на коронавирус,
замера температуры перед отправкой, дезинфекции транспорта и заканчивая
обеспечением всех призывников масками, бахилами и перчатками, - рассказывает
Юрий Чиликин. - Плюс множество
заполненных документов и специальных ведомостей. По прибытию на областной
сборный пункт тоже будут свои особенности. Призывники сначала проследуют в
отдельное помещение – специальную палатку. Там будет произведен забор анализов на
коронавирус. Все призывники будут протестированы, дождутся результата и только после
этого пойдут на медкомиссию. У нас сейчас все особенно строго. Приезжаем четко к
определенному для нас времени. В 9.00 должны уже пересечь КПП сборного пункта.
Этой весной план
призыва по Гатчинскому муниципальному району составляет 210 человек. Для
весеннего призыва это средняя цифра.
- В этом году призывная
компания проходила сложно, - отметил Юрий Чиликин. - Мы еще не сталкивались с
таким условиями призыва – карантин, самоизоляция, переоповещение. А это
накладывает дополнительные трудности на организацию призывной компании. В этом
году нам пришлось трижды оповещать призывников.
Впервые за многие
годы первая отправка прошла не торжественно: без митинга у памятника
воинам-интернационалистам, без напутствий почетных гостей. Призывники
встретились в 6.30 утра на улице Красной у призывного пункта. Памятные подарки
– часы с символикой Гатчинского района первой команде призывников, облаченных в
маски и перчатки, вручили в кабинете призывного пункта.
Здесь же военный комиссар
Юрий Чиликин и начальник отделения подготовки и призыва граждан на воинскую
службу Геннадий Михеев провели традиционный инструктаж. Наставления касались
нового статуса молодых людей («детство закончилось – начинается военная
служба»), правил поведения и бытовых вопросов. Особое внимания обратили на
требования безопасности, которые необходимо выполнять уже в войсках.
Тут же команде был
представлен старший по имени Павел. Он и по возрасту старше других призывников
- ему 24 года. Павел - житель города Гатчины. Получив высшее экономическое
образование, он отправляется на воинскую службу.
После инструктажа
ребятам дали пять минут попрощаться с родными. В этот раз не было фанфар и
духового оркестра. Но были обнимания, поцелуи и слезы. Затем прошло построение,
перекличка и призывники заняли места в автобусе.
В Петербург на
сборный пункт вместе с призывниками выехала помощник начальника отделения
подготовки и призыва Светлана Трофимова. Она будет сопровождать ребят до
отправки к месту прохождения службы. География мест будущей службы гатчинцев
обширна, но первые ребята, в основном, отправляются служить на территорию Западного
военного округа.