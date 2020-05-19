Гатчина отправила первую команду призывников

- Особенностей отправки призывников в этом году очень много, начиная с забора анализов на коронавирус, замера температуры перед отправкой, дезинфекции транспорта и заканчивая обеспечением всех призывников масками, бахилами и перчатками, - рассказывает Юрий Чиликин. - Плюс множество заполненных документов и специальных ведомостей. По прибытию на областной сборный пункт тоже будут свои особенности. Призывники сначала проследуют в отдельное помещение – специальную палатку. Там будет произведен забор анализов на коронавирус. Все призывники будут протестированы, дождутся результата и только после этого пойдут на медкомиссию. У нас сейчас все особенно строго. Приезжаем четко к определенному для нас времени. В 9.00 должны уже пересечь КПП сборного пункта.

Этой весной план призыва по Гатчинскому муниципальному району составляет 210 человек. Для весеннего призыва это средняя цифра.

- В этом году призывная компания проходила сложно, - отметил Юрий Чиликин. - Мы еще не сталкивались с таким условиями призыва – карантин, самоизоляция, переоповещение. А это накладывает дополнительные трудности на организацию призывной компании. В этом году нам пришлось трижды оповещать призывников.

Впервые за многие годы первая отправка прошла не торжественно: без митинга у памятника воинам-интернационалистам, без напутствий почетных гостей. Призывники встретились в 6.30 утра на улице Красной у призывного пункта. Памятные подарки – часы с символикой Гатчинского района первой команде призывников, облаченных в маски и перчатки, вручили в кабинете призывного пункта.

Здесь же военный комиссар Юрий Чиликин и начальник отделения подготовки и призыва граждан на воинскую службу Геннадий Михеев провели традиционный инструктаж. Наставления касались нового статуса молодых людей («детство закончилось – начинается военная служба»), правил поведения и бытовых вопросов. Особое внимания обратили на требования безопасности, которые необходимо выполнять уже в войсках.

Тут же команде был представлен старший по имени Павел. Он и по возрасту старше других призывников - ему 24 года. Павел - житель города Гатчины. Получив высшее экономическое образование, он отправляется на воинскую службу.

После инструктажа ребятам дали пять минут попрощаться с родными. В этот раз не было фанфар и духового оркестра. Но были обнимания, поцелуи и слезы. Затем прошло построение, перекличка и призывники заняли места в автобусе.

В Петербург на сборный пункт вместе с призывниками выехала помощник начальника отделения подготовки и призыва Светлана Трофимова. Она будет сопровождать ребят до отправки к месту прохождения службы. География мест будущей службы гатчинцев обширна, но первые ребята, в основном, отправляются служить на территорию Западного военного округа.



