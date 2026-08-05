«Березовый домик» вошел в шорт-лист

На конкурс поступило 152 заявки из 59 регионов. Призеры будут объявлены на XXVII Всероссийском научно-практическом семинаре «Проблемы краеведческой деятельности библиотек», который состоится в конце сентября в Липецке.

Альманах «Березовый домик» – результат совместного труда сотрудников Гатчинской детской библиотеки и юных читателей, подготовивших рисунки, творческие работы и сочинения для книги. Автор проекта – заведующая читальным залом Детской библиотеки Нина Георгиевна Суховеева. Вместе с непоседливым галчонком Гавриком читатели альманаха совершают путешествие по Гатчине, узнавая его

с разных сторон.

Книга доступна во всех библиотеках нашего города.