«Березовый домик» вошел в шорт-лист
Литературно-краеведческий альманах «Березовый домик» вошел в короткий список Всероссийского конкурса краеведческих изданий библиотек «Авторский знак».
Рубрики: Культура
На конкурс поступило 152 заявки из 59 регионов. Призеры будут объявлены на XXVII Всероссийском научно-практическом семинаре «Проблемы краеведческой деятельности библиотек», который состоится в конце сентября в Липецке.
Альманах «Березовый домик» – результат совместного труда сотрудников Гатчинской детской библиотеки и юных читателей, подготовивших рисунки, творческие работы и сочинения для книги. Автор проекта – заведующая читальным залом Детской библиотеки Нина Георгиевна Суховеева. Вместе с непоседливым галчонком Гавриком читатели альманаха совершают путешествие по Гатчине, узнавая его
с разных сторон.
Книга доступна во всех библиотеках нашего города.
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