Влюблённые в небо

Основатель и директор Гатчинского музея истории военной авиации Геннадий Панёв совершенно счастлив. Он рассказал, что в Музей истории военной авиации самолет привезли из Москвы в начале июля.

- Машина во всех смыслах боевая: на ее фюзеляже – больше сорока звездочек, каждая из которых обозначает десять боевых вылетов, – говорит Геннадий Анатольевич. – Получается, что на счету у нашего Су-24 – не менее 400 боевых вылетов!

Су-24 был принят на вооружение 4 февраля 1975 года. Самолет поступал в части бомбардировочной и морской авиации ВС СССР, затем продолжал эксплуатироваться в ВС РФ вплоть до 2016 года. На базе Су-24 было создано несколько модификаций.

Самолеты Су-24 в свое время базировались на аэродроме с позывным «Ордынка» в Сиверском. В 1989 году 67-й авиационный полк истребителей-бомбардировщиков был переформирован в 67-й бомбардировочный авиационный полк. 28 июля на аэродроме Сиверский произвели посадку первые десять фронтовых бомбардировщиков Су-24. Боевых вылетов с Сиверского военного аэродрома не производили, но летчики регулярно участвовали в учениях, например, отрабатывали маневры на Су-24М.

Су-24 – первый советский серийный самолет, способный прорывать вражескую ПВО на предельно малых высотах с огибанием рельефа в любую погоду. А еще это самолет-тяжеловес, способный взять на борт до 8 тонн самого разного вооружения. У Су-24 – двухместная кабина, оснащенная катапультируемыми креслами. Летчик и штурман располагаются рядом и способны оба управлять самолетом.

- Наша задача, связанная с условиями поставки этого самолета, – показать его главные особенности, – говорит Геннадий Панёв. – В первую очередь это крыло изменяемой стреловидности (крыло может менять стреловидность прямо в полете – от 16 до 69 градусов). Крылья разворачиваются за счет гидросистемы. Этот механизм в нашем самолете сохранен, и работу крыльев скоро можно будет демонстрировать во время экскурсии. Гатчинский Су-24 хорошо «упакован» внутри, сняты только приборы, связанные с секретностью. Самолет пока не оборудован шасси и стоит на специальных подставках. Также на нашу машину будет подаваться питание, чтобы все ее бортовые огни, индикаторы и лампы могли светиться в темноте, как и у других наших самолетов.

Среди гостей музея, приехавших полюбоваться новым экспонатом, – командир 67-го авиационного полка истребителей-бомбардировщиков в поселке Сиверский (1982–1986 годы), полковник в отставке Владимир Андрианов. Как он рассказал, в Сиверском полку летали на разных самолетах.

- Во время моей службы это были в основном Су-17 М2 – самолеты третьего поколения с изменяемой стреловидностью, – говорит Владимир Николаевич. – Потом, когда я уже оставил летную службу по медицинским показаниям, наш полк перешел на самолеты Су-24М. Такой самолет стоит сейчас в Сиверском, в Военном городке. Гатчинский Су-24 – прекрасно сохранившийся самолет, отличное приобретение для Музея истории авиации. Конечно, хочется посидеть в кабине. Жаль только, что медицина уже не пустит полетать...

Кстати, в июне 2026 года музей презентовал еще одну легендарную боевую машину – истребитель Су-27, который доставили в Гатчину из Ростовской области. Су-27 является одним из основных самолетов ВВС России. Его модификации состоят на вооружении в странах СНГ, Индии, Китае и других. Серийное производство этого сверхзвукового тяжелого всепогодного истребителя четвертого поколения началось в 1981 году, а официально он был принят на вооружение в 1990 году. Самолеты Су-27 также отметились на аэродроме в Сиверском: в 2006 году здесь находилась эскадрилья Су-27, обеспечивавшая безопасность Петербургского саммита большой восьмерки.

Су-27 – универсальная и невероятно маневренная машина, ставшая результатом глубоких исследований в области аэродинамики. Этот мощный и грациозный истребитель установил более 30 мировых рекордов высоты и скорости. В частности, Су-27 прославился знаменитой фигурой высшего пилотажа «Кобра Пугачева» (резкий занос самолета на 90–120 градусов без потери высоты). Эта машина известна и своей неуязвимостью, ведь она создавалась как «воздушный танк» – его шасси позволяют садиться даже на грунтовые полосы с кочками. Еще одно замечательное свойство этого самолета – дальность полета: он может пролететь более 4000 км без дозаправки (расстояние от Москвы до Нью-Йорка).

Гатчинский музей истории военной авиации по праву можно назвать уникальным. Среди экспонатов музея – рукописи исследователей и историков-краеведов, автографы летчиков-космонавтов и потомков первых авиа-торов и конструкторов России, подлинные документы авиаторов начала ХХ века, двигатель самолета Пе-2, на котором совершили подвиг Герои Советского Союза В.Н. Гречишкин и А.И. Перегудов, и многие другие.

Помимо легендарных Су-24 и Су-27, на открытой выставочной площадке музея можно познакомиться с не менее интересными экспонатами – монопланами, самолетами и вертолетами Блерио XI, Ньюпор-17, Ил-2, Миг-15, Миг-19, По-2ШС, Ми-2, Ка-26. Над восстановлением уникальной техники работают авиационные специалисты, военные летчики и волонтеры. Экскурсанты могут даже почувствовать себя в роли пилотов военной авиации – в музее есть VR-авиасимулятор с режимами неуправляемого и управляемого полета.

Юлия Лысанюк

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