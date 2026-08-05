Семейный фестиваль «Крылья ДОСААФ»

В этот день с 12 до 17 часов ДОСААФ России Санкт-Петербурга и Ленинградской области превратит аэродром «Сиворицы» в зону активного семейного отдыха.

- Мы объединяем небо и землю! Вы не просто зрители — вы участники. Это день, когда аэродром становится вашим! Сделайте фото на фоне самолетов и поболейте за участников авиамодельной битвы, – приглашают организаторы.

В программе фестиваля:

- полоса препятствий и мастер-классы,

- выступления парашютистов в небе, пилотаж,

- живое общение с лётчиками и космонавтами,

- выставка легендарной техники: Ан-2, Планер, Сессна и воздушные шары.

Награда за активность: живое общение с пилотами и космонавтами, впечатляющие показательные прыжки и фотовоспоминания в кабинах Як-18 Т, Л-410 Даймонд.

Главная цель — записать себя или ребенка в кружок планеристов, авиамоделирования или во взрослую школу авиации ДОСААФ.

Наш адрес: Гатчинский округ, Киевское шоссе, 60, аэродромная инфраструктура.

Вход свободный!