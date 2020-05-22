Конкурс чтецов к дню рождения Александра Пушкина

Дистанционный конкурс чтецов пройдет в рамках традиционного
областного Пушкинского праздника «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не
забудет…».
Организатором конкурса
является Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района. Участниками
конкурса могут стать представители различных учреждений, общественных
организаций, творческих объединений, средств массовой информации, а также
частные лица, поддерживающие цели и задачи данного конкурса.
Целью конкурса является популяризация
творчества А.С. Пушкина, содействие раскрытию творческого потенциала жителей
Гатчинского муниципального района и Ленинградской области, привлечение интереса
к чтению русской классической литературы, приобщение к
миру искусства, творчества и культурным ценностям.
В конкурсе может принять участие любой житель Гатчинского
муниципального района и Ленинградской области без ограничения возраста в
соответствующей возрастной категории:
- дети
до 14 лет;
- молодежь
от 15 до 36 лет;
- взрослые
от 36 лет.
Каждый участник исполняет одно произведение (отрывок
из произведения) А.С. Пушкина, общей продолжительностью не более 2-х минут.
На конкурс
принимаются видеозаписи выступления, снятые на камеру (без элементов монтажа,
склейки кадров, наложения аудиодорожек). Не допускаются: «наезды» для
укрупнения плана, «отъезды», остановка в работе видеокамеры во время записи
выступления, видео, записанное против окна или в темном помещении.
Каждый видеофайл
должен содержать один конкурсный номер, название файла должно содержать данные
участника (название коллектива, имя фамилия участника, название муниципального
образования и населенный пункт) и соответствовать хорошему уровню качества. Видеоролики загруженные в YouTube, другие
видеохостинги и в социальные сети не принимаются. Не принимаются ролики
выступлений с других конкурсов с логотипами и баннерами. Специализированный
видеоряд и музыкальное оформление ролика учитываться не будет.
Конкурс
проводится c 22 мая по 6 июня 2020 года дистанционно. Заявки на участие принимаются по 1 июня 2020 года на адрес электронной
почты ok.gmr@yandex.ru с пометкой в теме письма «Конкурс чтецов».
Заявки на участие в конкурсе принимаются строго по форме: требуется
указать муниципальное образование, ФИО участника, адрес и контактный телефон,
эл.почту, год рождения, время звучания отрывка произведения, учреждение,
предприятие, организацию (если есть).
Оценивать конкурсные выступления будут со 2 по 4 июня, а до 6 июня станут
известны имена победителей.
Каждое выступление
оценивается по пятибалльной системе по следующим критериям:
- интонационная
выразительность речи (динамика, выражаемая в
ударениях; мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп
и ритм, выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная
окраска речи, определяющая характер произведения);
- правильное
литературное произношение (произношение, соответствующее литературным нормам
русского языка, зафиксированных в орфоэпических словарях);
- артистизм (поза, жестикуляция, мимика, общение с аудиторией);
- соответствие
произведения возрасту участника;
- подбор костюма,
атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого произведения.
Всем участникам
конкурса вручаются дипломы участника, которые будут направлены в электронном
виде на электронную почту.
Победители
конкурса в каждой возрастной категории награждаются дипломами за I, II и III место. Участники, занявшие призовые место, получают
памятные призы, после снятия запрета о проведении массовых мероприятий или
Почтой России по желанию победителей.
Контакты организаторов
конкурса: 188304, г. Гатчина, ул.Урицкого, д. 27,
телефон/факс: +7(81371) 9-58-71, эл. почта: ok.gmr@yandex.ru