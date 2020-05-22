Конкурс чтецов к дню рождения Александра Пушкина

Дистанционный конкурс чтецов пройдет в рамках традиционного областного Пушкинского праздника «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет…».

Организатором конкурса является Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района. Участниками конкурса могут стать представители различных учреждений, общественных организаций, творческих объединений, средств массовой информации, а также частные лица, поддерживающие цели и задачи данного конкурса.

Целью конкурса является популяризация творчества А.С. Пушкина, содействие раскрытию творческого потенциала жителей Гатчинского муниципального района и Ленинградской области, привлечение интереса к чтению русской классической литературы, приобщение к миру искусства, творчества и культурным ценностям.

В конкурсе может принять участие любой житель Гатчинского муниципального района и Ленинградской области без ограничения возраста в соответствующей возрастной категории:

- дети до 14 лет;

- молодежь от 15 до 36 лет;

- взрослые от 36 лет.

Каждый участник исполняет одно произведение (отрывок из произведения) А.С. Пушкина, общей продолжительностью не более 2-х минут.

На конкурс принимаются видеозаписи выступления, снятые на камеру (без элементов монтажа, склейки кадров, наложения аудиодорожек). Не допускаются: «наезды» для укрупнения плана, «отъезды», остановка в работе видеокамеры во время записи выступления, видео, записанное против окна или в темном помещении.

Каждый видеофайл должен содержать один конкурсный номер, название файла должно содержать данные участника (название коллектива, имя фамилия участника, название муниципального образования и населенный пункт) и соответствовать хорошему уровню качества. Видеоролики загруженные в YouTube, другие видеохостинги и в социальные сети не принимаются. Не принимаются ролики выступлений с других конкурсов с логотипами и баннерами. Специализированный видеоряд и музыкальное оформление ролика учитываться не будет.

Конкурс проводится c 22 мая по 6 июня 2020 года дистанционно. Заявки на участие принимаются по 1 июня 2020 года на адрес электронной почты ok.gmr@yandex.ru с пометкой в теме письма «Конкурс чтецов».

Заявки на участие в конкурсе принимаются строго по форме: требуется указать муниципальное образование, ФИО участника, адрес и контактный телефон, эл.почту, год рождения, время звучания отрывка произведения, учреждение, предприятие, организацию (если есть).

Оценивать конкурсные выступления будут со 2 по 4 июня, а до 6 июня станут известны имена победителей.

Каждое выступление оценивается по пятибалльной системе по следующим критериям:

- интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях; мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм, выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная окраска речи, определяющая характер произведения);

- правильное литературное произношение (произношение, соответствующее литературным нормам русского языка, зафиксированных в орфоэпических словарях);

- артистизм (поза, жестикуляция, мимика, общение с аудиторией);

- соответствие произведения возрасту участника;

- подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого произведения.

Всем участникам конкурса вручаются дипломы участника, которые будут направлены в электронном виде на электронную почту.

Победители конкурса в каждой возрастной категории награждаются дипломами за I, II и III место. Участники, занявшие призовые место, получают памятные призы, после снятия запрета о проведении массовых мероприятий или Почтой России по желанию победителей.

Контакты организаторов конкурса: 188304, г. Гатчина, ул.Урицкого, д. 27, телефон/факс: +7(81371) 9-58-71, эл. почта: ok.gmr@yandex.ru