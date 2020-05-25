Коронавирус в регионе: актуальные данные

Коронавирус в регионе: актуальные данные

Ленинградская область сохраняет резерв мест в стационарах на уровне 50%. Также регион сдерживает коэффициент распространения инфекции COVID-19 менее 1 — в настоящий момент он составляет 0,8.

Рубрики : COVID-19     25 May 2020

По состоянию на 25 мая, в перепрофилированных и инфекционных стационарах находится 1370 пациентов, из них 911 — с внебольничными пневмониями и 459 — с подтвержденным диагнозом COVID-19.

«Ситуация напряженная, но контролируемая. Она практически не изменилась с 12 мая, когда начались послабления карантинных мероприятий. Основная просьба от медиков: соблюдать масочный режим», — прокомментировал председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

По данным ведомства, сегодня в учреждениях здравоохранения региона 54 пациента находятся на искусственной вентиляции легких.

За последние сутки с пневмонией и подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции поступили 62 человека (в субботу поступало 121 и 80 человек соответственно), 21 человек был госпитализирован в Санкт-Петербург.

Наибольшее число поступивших пациентов пришлось на Волховскую межрайонную больницу, Гатчинскую и Кингисеппскую больницы.

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