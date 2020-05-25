Коронавирус в регионе: актуальные данные

По состоянию на 25 мая, в
перепрофилированных и инфекционных стационарах находится 1370 пациентов, из них
911 — с внебольничными пневмониями и 459 — с подтвержденным диагнозом COVID-19.
«Ситуация напряженная, но
контролируемая. Она практически не изменилась с 12 мая, когда начались
послабления карантинных мероприятий. Основная просьба от медиков: соблюдать масочный режим», — прокомментировал председатель комитета
по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.
По данным ведомства,
сегодня в учреждениях здравоохранения региона 54 пациента находятся на
искусственной вентиляции легких.
За последние сутки с
пневмонией и подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции поступили 62
человека (в субботу поступало 121 и 80 человек соответственно), 21 человек был
госпитализирован в Санкт-Петербург.
Наибольшее число
поступивших пациентов пришлось на Волховскую межрайонную больницу, Гатчинскую и Кингисеппскую больницы.