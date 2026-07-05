Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 6 июля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 6 июля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
06.07.2026 с 09:30 до 18:00
Кобринское ТУ:
п Высокоключевой, частично
п. ж/д ст. Суйда,
п. Суйда часть.
06.07.2026 с 10:00 до 18:00
Сиверское ТУ
СНТ Сиверский (д. Старосиверская)
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