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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 6 июля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 6 июля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

06.07.2026 с 09:30 до 18:00

Кобринское ТУ:

п Высокоключевой, частично

п. ж/д ст. Суйда, 

п. Суйда часть.

 

06.07.2026 с 10:00 до 18:00

Сиверское ТУ

СНТ Сиверский (д. Старосиверская)       

 