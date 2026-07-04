«Наука — это красиво», - уверены в ПИЯФ

Современные научные установки позволяют учёным всё глубже проникать в тайны природы и по-новому видеть её красоту. Иногда непримечательный с виду кусочек стали, цветочная пыльца или насекомое, медный шлак под объективом микроскопа становятся арт-объектами.

Посетители смогут увидеть 16 фотографий, посвящённых науке. Снимки выполнены учёными в различных лабораториях Курчатовского института при помощи микроскопов и посвящены различным объектам исследования. Выставка экспонировалась на ВДНХ в Москве, в «Манеже» в Санкт-Петербурге, теперь с ней смогут познакомиться и жители, и гости Гатчины. Кроме того, уличная экспозиция наверняка станет настоящим украшением Гатчины этим летом.

Выставка «Наука — это красиво» популяризирует науку и профессию «учёный», создавая контент на стыке науки и искусства, вовлекая в процесс познания природы, придаёт науке новое измерение — красоту. Одна из главных целей выставки — заинтересовать посетителей и увлечь темой научных исследований в России.

2026 год — юбилейный для Петербургского института ядерной физики им. Б. П. Константинова (ПИЯФ) Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Он стал самостоятельным в 1971 году, а был создан в 1956 году как филиал Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН в Гатчине.

ПИЯФ — крупнейший многопрофильный научный центр России, который ведёт фундаментальные и прикладные исследования по широкому спектру направлений, включая теоретическую и математическую физику, молекулярную биологию и биомедицину, нейтринную физику и другие.

Источник: пресс-центр ФГБУ "Петербургский институт ядерной физики ИМ. Б. П. Константинова НИЦ "Курчатовский институт"