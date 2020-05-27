Осторожно: слётки! Как вести себя во время птенцепада

В городских дворах и скверах в мае-июне появляется
множество слётков - вылетевших из гнёзд птичьих подростков, которых продолжают
докармливать их родители.
«Потеряшки» или испытатели?
Большинство молодых птиц покидает гнездо, будучи еще
мало похожими на взрослых особей: у них короткие хвосты, у рта - желтая
полоска, а птенцовый пух местами не до конца сменился взрослым оперением.
Поначалу, вылетая из гнезда, слёток выглядит очень растерянным. Ещё бы, такое
событие — прощание с родным домом! Сидя в траве или на ветке, он слабо
реагирует на опасность, выдавая свое местонахождение «жалобными» криками. И по
этим крикам малыша находят родители, которые продолжают его выкармливать.
Люди часто находят таких «потерявшихся» малышей.
Смешные, неказистые и очень трогательные, они словно взывают к человеку о
защите. Так и хочется взять в руки пушистый комочек, спасти, обогреть,
накормить... Особенно легко поддаются на эту «провокацию» дети, которые сразу
же несут потеряшку домой, несказанно «радуя» этим родителей.
Делать этого ни в коем случае не нужно,
ведь такая «помощь» - сродни медвежьей услуге, поскольку оборачивается огромным
вредом для пернатых.
В этот период - конечно, непростой, конечно, опасный,
как и для любого другого подростка - молодые птицы еще только учатся летать и
познавать мир. В это время они часто сидят на земле или неуклюже карабкаются по
ветвям деревьев, перепархивая порой на небольшие расстояния. Но все это
совершенно нормально и является неотъемлемым этапом взросления. Важно понимать,
что где-то рядом с птенцом всегда находятся его родители, которые вовсе не
бросили его. Они ещё долго будут присматривать за своими отпрысками, учить их
«уму-разуму», защищая по мере сил от опасности. Уже через пару дней после
вылета птенцы начинают следовать за родителями в поисках корма.
В случае опасности взрослые птицы подают слёткам
короткий сигнал, и птенцы затаиваются, прячутся, порой подпуская человека
совсем близко к себе. Если взять на руки такого птенца, он чаще всего не будет
сопротивляться, потому что еще не в состоянии оценить опасность окружающего
мира.
Увидели слётка? - Пройдите мимо!
Лучшее, что мы можем сделать для покинувшего гнездо
птенца — пройти мимо или хотя бы отойти подальше, оценив ситуацию.
Не надо его «спасать», трогать, пытаться
фотографировать, подбирать и уносить домой. Прикасаться к птице нужно лишь в
том случае, если ей действительно угрожает опасность в виде кошки или собаки,
или если она оказалась на проезжей части. Тогда слётка можно подсадить на ветку
дерева повыше от земли или отнести в ближайшее безопасное место.
Помните: решившись забрать слётка домой,
вы оставляете ему очень мало шансов на выживание. Подобранные
птенцы часто гибнут от неправильного ухода и кормления неподходящей пищей
(хлебом с молоком, колбасой, печеньем и прочей человеческой едой).
Если птице повезло, и она выжила, повзрослев в
человеческом доме, она лишается возможности естественным образом приспособиться
к жизни в родной среде. Выпущенные на волю, птицы обречены на смерть в первые
же дни своего «вольного» существования. Чаще всего они становятся добычей
хищников, ведь в доме человека они не смогли научиться распознавать опасность
крупных животных.
Когда слёткам нужна помощь?
Но бывают и такие ситуации, когда слёткам требуется
реальная помощь со стороны человека. Как правило, речь идет о птенцах,
получивших травмы при падении из гнезда или потрёпанных кошкой. Такие птицы в
природе имеют нулевые шансы на выживание. Чтобы им помочь, понадобится срочная
консультация ветеринара-орнитолога.
Птенца можно и нужно забрать также в том случае, если
он выпал из гнезда, то есть слишком мал, чтобы быть слётком. Отличить такого птенца
от слётка несложно: у него отсутствуют перья, и он не может быстро
передвигаться. Если гнездо, откуда упал птенец, найдено, можно попробовать
осторожно вернуть его обратно. В противном случае малыша придется забрать
домой.
Еще один случай, который можно назвать
исключением из правил, – выпавший из гнезда птенец стрижа. Стрижиные слётки
вообще не учатся летать. Как только они подрастают, то взлетают в небо прямо из
гнезда.
Если вы нашли стрижа на земле - это или больная взрослая птица, или стрижонок, выпавший из гнезда. Выходить стрижа — нелёгкая задача. Стрижи – самые сложные в плане выкармливания и содержания птицы. Не зря в Европе существует поговорка: «Кто стрижа выкормил, того Бог поцеловал». Вот как раз благополучно выкормленных стрижей можно выпускать на волю без опасения, если они, конечно, здоровы.