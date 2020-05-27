Осторожно: слётки! Как вести себя во время птенцепада

В городских дворах и скверах в мае-июне появляется множество слётков - вылетевших из гнёзд птичьих подростков, которых продолжают докармливать их родители.

«Потеряшки» или испытатели?

Большинство молодых птиц покидает гнездо, будучи еще мало похожими на взрослых особей: у них короткие хвосты, у рта - желтая полоска, а птенцовый пух местами не до конца сменился взрослым оперением. Поначалу, вылетая из гнезда, слёток выглядит очень растерянным. Ещё бы, такое событие — прощание с родным домом! Сидя в траве или на ветке, он слабо реагирует на опасность, выдавая свое местонахождение «жалобными» криками. И по этим крикам малыша находят родители, которые продолжают его выкармливать.

Люди часто находят таких «потерявшихся» малышей. Смешные, неказистые и очень трогательные, они словно взывают к человеку о защите. Так и хочется взять в руки пушистый комочек, спасти, обогреть, накормить... Особенно легко поддаются на эту «провокацию» дети, которые сразу же несут потеряшку домой, несказанно «радуя» этим родителей.

Делать этого ни в коем случае не нужно, ведь такая «помощь» - сродни медвежьей услуге, поскольку оборачивается огромным вредом для пернатых.

В этот период - конечно, непростой, конечно, опасный, как и для любого другого подростка - молодые птицы еще только учатся летать и познавать мир. В это время они часто сидят на земле или неуклюже карабкаются по ветвям деревьев, перепархивая порой на небольшие расстояния. Но все это совершенно нормально и является неотъемлемым этапом взросления. Важно понимать, что где-то рядом с птенцом всегда находятся его родители, которые вовсе не бросили его. Они ещё долго будут присматривать за своими отпрысками, учить их «уму-разуму», защищая по мере сил от опасности. Уже через пару дней после вылета птенцы начинают следовать за родителями в поисках корма.

В случае опасности взрослые птицы подают слёткам короткий сигнал, и птенцы затаиваются, прячутся, порой подпуская человека совсем близко к себе. Если взять на руки такого птенца, он чаще всего не будет сопротивляться, потому что еще не в состоянии оценить опасность окружающего мира.

Увидели слётка? - Пройдите мимо!

Лучшее, что мы можем сделать для покинувшего гнездо птенца — пройти мимо или хотя бы отойти подальше, оценив ситуацию.

Не надо его «спасать», трогать, пытаться фотографировать, подбирать и уносить домой. Прикасаться к птице нужно лишь в том случае, если ей действительно угрожает опасность в виде кошки или собаки, или если она оказалась на проезжей части. Тогда слётка можно подсадить на ветку дерева повыше от земли или отнести в ближайшее безопасное место.

Помните: решившись забрать слётка домой, вы оставляете ему очень мало шансов на выживание. Подобранные птенцы часто гибнут от неправильного ухода и кормления неподходящей пищей (хлебом с молоком, колбасой, печеньем и прочей человеческой едой).

Если птице повезло, и она выжила, повзрослев в человеческом доме, она лишается возможности естественным образом приспособиться к жизни в родной среде. Выпущенные на волю, птицы обречены на смерть в первые же дни своего «вольного» существования. Чаще всего они становятся добычей хищников, ведь в доме человека они не смогли научиться распознавать опасность крупных животных.

Когда слёткам нужна помощь?

Но бывают и такие ситуации, когда слёткам требуется реальная помощь со стороны человека. Как правило, речь идет о птенцах, получивших травмы при падении из гнезда или потрёпанных кошкой. Такие птицы в природе имеют нулевые шансы на выживание. Чтобы им помочь, понадобится срочная консультация ветеринара-орнитолога.

Птенца можно и нужно забрать также в том случае, если он выпал из гнезда, то есть слишком мал, чтобы быть слётком. Отличить такого птенца от слётка несложно: у него отсутствуют перья, и он не может быстро передвигаться. Если гнездо, откуда упал птенец, найдено, можно попробовать осторожно вернуть его обратно. В противном случае малыша придется забрать домой.

Еще один случай, который можно назвать исключением из правил, – выпавший из гнезда птенец стрижа. Стрижиные слётки вообще не учатся летать. Как только они подрастают, то взлетают в небо прямо из гнезда.

Если вы нашли стрижа на земле - это или больная взрослая птица, или стрижонок, выпавший из гнезда. Выходить стрижа — нелёгкая задача. Стрижи – самые сложные в плане выкармливания и содержания птицы. Не зря в Европе существует поговорка: «Кто стрижа выкормил, того Бог поцеловал». Вот как раз благополучно выкормленных стрижей можно выпускать на волю без опасения, если они, конечно, здоровы.