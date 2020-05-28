Жертвы ДТП: две косули, три кабана, один медведь

Ведущий специалист Юго-Западного отдела Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области Павел Геннадьевич Яблоков теперь работает на два района – Гатчинский и Лужский, поэтому выдача охотничьих билетов в Гатчине происходит только по четвергам – с 10 до 13 часов. Отдел находится по адресу: ул. К. Маркса, д. 66-а, на третьем этаже здания Центра занятости населения. Входная дверь заперта. Попасть в организацию можно только по предварительному звонку – и в маске.

- Как только объявили самоизоляцию, мы стали работать через МФЦ и портал «Госуслуги», – рассказывает Павел Геннадьевич. – Заявления мы таким образом принимали, документы готовили, но не выдавали – вплоть до середины мая. Заявлений скопилось не много – сейчас в работе около десяти. Когда билет готов, я звоню охотнику и назначаю персональное время, чтобы приходили по одному – по предварительной записи. В таком режиме мы будем работать до конца мая. Как и Центр занятости. Откроется ЦЗН – откроемся и мы.

- Разрешения на охоту не выдаете?

- Пока нет. Но с 1-го июня открывается охота на кабана, поскольку она индивидуальная, и если по лесу пройдет небольшое количество охотников, это не страшно. Разрешения у людей остались еще с зимней охоты, так как охотничий сезон у нас – с августа по август. После того, как выделят квоты, мы будем выдавать новые разрешения на охоту – с 1-го августа.

Ждем развития ситуации. Ближе к июлю будет известно, откроют охоту на дичь или нет.

Сейчас на повестке дня другая сезонная проблема – ДТП с лосями. Весной обычно на дорогу выходят годовалые лоси. Мать-лосиха пошла на новый отел, а ее старший отпрыск переходит к самостоятельной жизни, но опыта у него еще никакого. И вот он начинает бегать через проезжую часть – из одной части леса в другую. А когда приходит пора комаров и слепней, лоси вообще бегут, не разбирая дороги.

- ДТП с лосями уже зарегистрированы?

- Этой весной на дорогах Ленинградской области произошло 25 столкновений с дикими животными. Причем, кроме лося, было сбито две косули, три кабана и один медведь. В Гатчинском районе было три таких аварии. Смертельных исходов, к счастью, нет, но люди получают серьезные травмы. Туша зверя тяжелая – лобовое стекло разбивается, осколки летят в салон. Тут и порезы, и переломы, и сотрясение мозга, и, конечно, шок. Потому что столкновение с диким животным – это всегда внезапность. Машина, как правило, в таких случаях бьется в хлам.

- Где чаще происходят такие аварии?

- Основная территория – это Киевское, Таллиннское шоссе, бетонка, на Вырицком направлении часто сбивают. Там сплошные садоводства, все едут вечером, после работы. То же касается и другой стороны Петербурга. А Киевское шоссе – это вообще сплошной поток машин. Лось подходит в сумерках к обочине, ждет-ждет, поток не прекращается, у него нервы не выдерживают, и он шагает на дорогу, не понимая, к чему это приведет.

- Что делать?

- В первую очередь, соблюдать скоростной режим. Особенно ночью. Как правило, все ДТП с лосями происходят с полуночи до трех часов ночи. Днем лося еще можно увидеть заранее. Но в сумерках, в тумане, когда идет машина за машиной, животное невозможно разглядеть заранее. Часто случается массовая авария, потому что машина, под которую выскочил лось, теряет управление. Пострадавшие даже не успевают понять, что произошло. Лось выбегает настолько неожиданно, что и водители грузовиков не видят. Движение в потоке еще плохо тем, что все едут со скоростью примерно 90 км/ч, и медленнее уже не поедешь…

Конечно, желательно устанавливать вдоль трассы ограждение, но это недешево. В других областях, например, на Вологодчине, просто натягивают сетку между деревянными столбиками. Уже спасает. У нас начали расширять дорогу и обкашивать обочину – так хотя бы видимость повысилась.

- А нельзя ли конкретизировать – где больше вероятность выхода лося на шоссе? Там, где предупреждающие знаки?

- На эти знаки мало кто обращает внимание. И, кстати, в местах возможного выхода лосей эти знаки как раз не стоят. Мы из года в год мониторим трассы и обозначаем на карте точки, где чаще всего выходят лоси. Если включить навигатор, он покажет, где велика вероятность появления лося – можно сориентироваться и снизить скорость.

Так, в Гатчинском районе не было года, чтобы не сбивали лося на Псковской трассе между Никольским и Новым Коленом. Там, в низине, лоси переходят из одного большого лесного массива в другой. Второй участок – от Рождествено до Порошино: на этом перегоне болото, которое лоси очень любят и бегают там.

Еще очень опасное место на бетонке – от Пустошки до Вырицкого поворота, на Сусанинском переезде и в районе Жабино. Протяженность всех этих участков не такая большая – где-то километр, и этот километр можно проехать помедленнее.

- Если столкновение с диким животным все же произошло…

- Ни в коем случае нельзя покидать место ДТП. Сам водитель никаких штрафов за сбитого лося не платит. Поскольку все звери у нас государственные, Комитет по охране животного мира выставляет иск за погибшее животное страховой компании. На то и существует полис ОСАГО. Поэтому при столкновении с животным надо позвонить по номеру «112», вызвать ГАИ, звонок будет зарегистрирован. Госавтоинспекция вызовет нас, мы оформим все документально.

Конечно, если у водителя полиса ОСАГО нет, придется платить из своего кармана. И ремонт автомобиля, при отсутствии КАСКО, надо будет производить за свой счет – с лося не спросишь.

- Павел Геннадьевич, говорят, участились случаи обращения в специализированный центр помощи диким животным «Велес»: люди подбирают в лесу лосят…

- В этом году было восемь случаев обнаружения лосят в лесах Ленинградской области. Люди бродят по лесу, особенно вокруг садоводств, с собаками. Собака находит лосенка недельного возраста: он стоит, ножки дрожат. Дачники ахают: брошенный лосенок! Хвать его – и несут в садоводство, потом начинают звонить нам – что с ним делать?

Хочу подчеркнуть, чего не надо делать: забирать дикое животное из его естественной среды обитания. Лосиха не может безотлучно находиться при лосенке – ей надо поесть, осмотреться, поэтому она его оставляет на какое-то время. Пока детеныш маленький, он не дает запаха, его не чуют хищники – природой все предусмотрено. Да, он может куда-то отойти, но недалеко – мать всегда его найдет.

Был случай в Сланцевском районе, когда егерь нашел лосенка возле дороги: может, лосиху отогнали, может собаки спугнули. Егерь сообщил инспектору. Они отнесли лосенка подальше от дороги, оставили на краю леса и сутки наблюдали. Лосиха пришла через сутки и забрала.

В прошлом году у нас было под Сиверской: люди нашли лосенка в канаве. Вытащили его из канавы, сообщили нам, егерь отнес этого лосенка на край леса – и лосиха забрала детеныша уже через три часа.

А вот 19-го мая в Тихвинском районе местный житель обнаружил в лесу новорожденного лосенка и сразу сообщил нашему специалисту. Лосиху ждали сутки, но она, к сожалению, так и не вернулась. Тогда было принято решение изъять малыша и направить его на докорм и реабилитацию к ветеринарам турцентра «Верхние Мандроги».

- Значит, наткнувшись в лесу на лосенка, самим трогать его не надо?

- Лес – это их дом. На 99,9% детеныш не брошенный. Мать к нему вернется. Но когда люди его потрогали, оставили на нем свой человеческий запах, ситуация осложнится.

И еще немаловажный фактор: за незаконное изъятие любого дикого животного из среды обитания предусмотрена административная ответственность по статье 7.11 КоАП РФ. Неважно, лосенок это или аист. К сожалению, количество таких случаев растет из года в год. Люди начитались интернета, знают, что во Всеволожском районе есть «Велес», хватают детеныша – и повезли туда. Зачем?

В случае, если у вас есть подозрения, что детеныш дикого зверя находится в опасности, надо вызвать инспектора Комитета по охране животного мира или хотя бы егеря. Он знает повадки зверя, посмотрит: раненый он, брошенный или просто ждет свою мать и будет благодарен вам за невмешательство.