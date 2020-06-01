Боевой путь старшего лейтенанта Смирнова

И хотя в музее этого учебного заведения пока нет раздела, посвященного страницам боевой славы войсковицкой земли, здесь продолжается сбор сведений и материалов о подвигах земляков, ветеранах войны и труда.

Михаил Смирнов был уроженцем старинного города Ямбурга Петроградской губернии (ныне – город Кингисепп). Его отец, бывший офицер царской армии, в 1919 году ушел вместе с отступающими войсками белой армии в Эстонию, а мать впоследствии вышла замуж второй раз.

С 1939 года Михаил служил в Красной армии. Еще до войны он женился на девушке из финской семьи – Екатерине Лукка, с которой познакомился в городе Красногвардейске (ныне – Гатчина). Она была уроженкой деревни Фьюнатово нашего района. До Октябрьской революции ее отец содержал трактир и гостиницу на станции Волосово Балтийской железной дороги.

С первых дней начала войны старший сержант Смирнов находился на пограничных рубежах, защищая Родину. Освоив специальность понтонера, он служил в инженерно-строительных войсках, наводил переправы через реки, строил и ремонтировал мосты и другие понтонные сооружения. Прошел дорогами войны в составе 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов.

В 1943 году командир понтонной бригады Смирнов был награжден орденом Красного Знамени. «При выполнении боевой задачи по обеспечению форсирования р. Днепр, тов. Смирнов проявил себя как смелый и волевой командир», - сообщается в «Наградном листе» к ордену Красного Знамени.

Он участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, Польши. Победу старший лейтенант Смирнов встретил в Берлине. Среди его наград – медали «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

После войны М.П. Смирнов продолжал службу в составе группы советских войск в Германии. Он добился разрешения воссоединиться с семьей: жена и родившаяся в 1940 году дочь Валентина, находившиеся на территории оккупированной немецко-фашистскими захватчиками в 1943 году, были депортированы в Финляндию, а после войны оказались на поселении в Струго-Краснинском районе Псковской области. В 1950 году вместе с семьей он был переведен на новое место службы, в воинскую часть, расположенную в поселке Касколовка Кингисеппского района. Здесь М.П. Смирнов занимался разминированием территорий, освоив специальность сапера. Демобилизовался из армии в 1954 году. К этому времени его семья разрослась, появились дети: Виктор, Надежда, Леонид и Наталья.

Последние годы жизни ветерана были связаны с поселком Войсковицы, где он работал токарем на птицефабрике. Похоронен М.П. Смирнов на Тяглинском кладбище.



