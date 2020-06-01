Боевой путь старшего лейтенанта Смирнова

И
хотя в музее этого учебного заведения пока нет раздела, посвященного страницам
боевой славы войсковицкой земли, здесь продолжается сбор сведений и материалов
о подвигах земляков, ветеранах войны и труда.
Михаил
Смирнов был уроженцем старинного города Ямбурга Петроградской губернии (ныне –
город Кингисепп). Его отец, бывший офицер царской армии, в 1919 году ушел
вместе с отступающими войсками белой армии в Эстонию, а мать впоследствии вышла
замуж второй раз.
С
1939 года Михаил служил в Красной армии. Еще до войны он женился на девушке из
финской семьи – Екатерине Лукка, с которой познакомился в городе
Красногвардейске (ныне – Гатчина). Она была уроженкой деревни Фьюнатово нашего
района. До Октябрьской революции ее отец содержал трактир и гостиницу на
станции Волосово Балтийской железной дороги.
С
первых дней начала войны старший сержант Смирнов находился на пограничных
рубежах, защищая Родину. Освоив специальность понтонера, он служил в
инженерно-строительных войсках, наводил переправы через реки, строил и
ремонтировал мосты и другие понтонные сооружения. Прошел дорогами войны в
составе 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов.
В
1943 году командир понтонной бригады Смирнов был награжден орденом Красного
Знамени. «При выполнении боевой задачи по обеспечению форсирования р. Днепр,
тов. Смирнов проявил себя как смелый и волевой командир», - сообщается в
«Наградном листе» к ордену Красного Знамени.
Он
участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, Польши. Победу старший лейтенант
Смирнов встретил в Берлине. Среди его наград – медали «За боевые заслуги», «За
оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».
После
войны М.П. Смирнов продолжал службу в составе группы советских войск в
Германии. Он добился разрешения воссоединиться с семьей: жена и родившаяся в
1940 году дочь Валентина, находившиеся на территории оккупированной
немецко-фашистскими захватчиками в 1943 году, были депортированы в Финляндию, а
после войны оказались на поселении в Струго-Краснинском районе Псковской
области. В 1950 году вместе с семьей он был переведен на новое место службы, в
воинскую часть, расположенную в поселке Касколовка Кингисеппского района. Здесь
М.П. Смирнов занимался разминированием территорий, освоив специальность сапера.
Демобилизовался из армии в 1954 году. К этому времени его семья разрослась,
появились дети: Виктор, Надежда, Леонид и Наталья.
Последние
годы жизни ветерана были связаны с поселком Войсковицы, где он работал токарем
на птицефабрике. Похоронен М.П. Смирнов на Тяглинском кладбище.