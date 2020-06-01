Замкнутый круг деревни Котельниково

В деревне живут люди и рождаются дети. Только вот подрастая, оставаться здесь они не хотят, точнее — не могут. Несмотря на непосредственную близость к Гатчине, деревня Котельниково вот уже много лет находится в настоящей изоляции — добраться сюда можно только пешком или на машине
Котельниково расположено в северной
части Гатчинского района, к северу от автодороги Войсковицы — Мариенбург.
Деревня раскинулась в непосредственной близости от Гатчины: расстояние до
ближайшей железнодорожной платформы Мариенбург — всего 5 километров. До
административного центра поселения, посёлка Пудость — 7,5 километров. Еще ближе
к Котельниково — всего чуть более в двух километрах — проходит Корпиковское
шоссе, связывающее Гатчину с Петербургом и другими населенными пунктами
западного направления.
Несмотря на эти, казалось бы,
преимущества, деревня оказалась как бы в «слепом» транспортном «кармане»,
будучи выключенной из центральных магистралей. И не она одна: на этой же
круговой дорожной ветке также страдают без связи с внешним миром деревня
Педлино и несколько садоводств.
Именно в отсутствии транспортного
сообщения со всем остальным миром и заключается главная боль жителей
Котельниково. Именно поэтому они и
пригласили нас разобраться, почему же они оказались изолированными от всей
остальной жизни, и как с этим быть.
Деревня
испытателей
Когда-то
эта деревня называлась Сализи (Салюзи). В память об этом ингерманладском имени
назвали центральную улицу современной деревни — Сализская. В 1912 году в Сализи
прошли испытания первого в мире ранцевого парашюта («РК-1»), сконструированного
Г.Е. Котельниковым. В честь этого события в сентябре 1949 года деревню Сализи
переименовали в Котельниково.
Еще
перед Первой Мировой войной на территории деревни возвели эллинг для
строившегося военного дирижабля «Гигант». Осенью 1920 года здесь начали
собирать дирижабль, купленный еще царским правительством у Франции. В 1926 году
эллинг отдали под норвежский дирижабль «Норвегия», на котором на Северный полюс
отправилась экспедиция Амундсена и Нобиле.
К
настоящему времени от места, где располагался эллинг, ничего не осталось. На
его месте — современная застройка, а каменные тумбы с железной фурнитурой
разбросаны по окрестностям. Зато на въезде в деревню установлен памятник
первому в мире ранцевому парашюту и его автору Котельникову.
В современной деревне Котельниково
больше ста дворов. Среди местных жителей - семьи с детьми дошкольного и
школьного возраста. Много пенсионеров, среди которых - дети войны, малолетние
узники, блокадники, ветераны, инвалиды. Именно из таких людей, активных и
чутких к справедливости или несправедливости, и сложилась инициативная группа
деревни, которая борется за ее благоустройство на протяжении вот уже нескольких
десятков лет.
За эти годы жители Котельниково решили
массу «больных» вопросов. Уже в середине девяностых годов инициативной группе
удалось добиться проведения телефонной линии в деревню. В домах появились
стационарные телефоны. Не так давно в деревню провели газ. Единственное, что
встречает неизменный отказ у властей — организация транспортного сообщения.
Почему уезжают дети?
-
Раньше к нам больше прислушивались власти, всегда старались идти навстречу, -
говорит Раиса Кондратьевна Егорышева, проработавшая на посту старосты деревни
Котельниково 18 лет.
Многократные
обращения к властям с просьбой о реконструкции дороги Мариенбург - Котельниково
— Педлино — Черново пока ни к чему не приводят. Нет, реконструкция была
проведена, еще в 2013 году, правда с нарушениями в ходе ремонта. В итоге дорогу
не приняли, но обещали доделать.
После
ремонта дорожное полотно стало уже, тоньше и пошло трещинами. В итоге — снова
отказ от властей по поводу автоперевозок.
-
В районной администрации нам отвечают, что у нас слишком узкая для автобуса
дорога, - говорит Раиса Кондратьевна. - Но посмотрите, по нашей дороге
постоянно идут трактора и КАМазы, и при этом свободно разъезжаются. Почему не
может проехать небольшой автобус?
-
Обещали расширить дорогу, чтобы пустить транспорт, - говорит еще одна
жительница деревни Нина Николаевна Соболева. - А когда начали проводить газ,
заузили дорогу еще больше за счет вырытой вдоль дороги канавы и выброшенной на
обочину земли. Так эта канава и осталась вместе с грудой земли...
В
2017 году на приеме в районной администрации жителям Котельниково объяснили,
что им вполне достаточно личного автотранспорта — вот, мол, сколько у вас во
дворах машин, вот и добирайтесь на работу сами, и детей в школу сами возите.
Повезло тем, у кого есть автомобиль. А если его нет?
Может
быть, поэтому из деревни Котельниково уезжают повзрослевшие дети? Добираться до
мест учёбы или работы без личного транспорта очень сложно: до ближайшей
остановки автобуса №525 — 2,5 километра. Вроде бы недалеко, но не каждый из
жителей в силу возраста или здоровья может осилить этот путь. Люди вынуждены
вызывать такси, а это как минимум 150 рублей только в один конец до Гатчины.
Тамара
Александровна Бюркланд прожила всю эту историю как минимум пять раз, ведь она -
мама пятерых детей.
-
Каждый из моих детей отучился в школе №7 в Мариенбурге, - говорит она. - До
школы четыре километра ходили пешком каждый день. Старшему сыну сейчас 29 лет.
Из деревни дети уехали, у них уже есть свои дети. Как им добираться на работу,
в детский сад, в школу? Сейчас они вынуждены снимать жилье в городе. Может
быть, они и жили бы здесь, если бы у нас было транспортное сообщение. Наша
младшая дочь учится в училище в Сиверском. 17-летняя девочка каждый день встает
в 6 часов утра, идет пешком до Гатчины, там садится на электричку до Сиверской.
Право
жить хорошо
Еще
одна жительница деревни, Антонина Петровна Бренер, передает мне целую папку
копий документов. В ней — многолетняя история борьбы за право жить в своей
деревне удобно - газетные статьи, переписка с властями разных уровней и
депутатами, промежуточные результаты и отказы...
В
этой папке есть даже ходатайства по поводу автобуса от медиков и Гатчинского
почтамта. Для того чтобы получить медицинскую помощь или сдать анализы, местные
жители вынуждены добираться на такси в ФАП деревни Черново, в Пудость или
деревню Ивановка. И фельдшеру в Черново, который обслуживает их, не все равно.
Не все равно и руководству Гатчинского почтамта, который также просит районные
власти рассмотреть возможность заезда автобуса в деревню. Почтальон приходит в
деревню один раз в неделю, по субботам — пешком.
К
документам приложено и расписание автобуса №525, который проходит недалеко от
Котельниково.
-
Если бы хотя бы через рейс этот автобус заезжал в Котельниково и Педлино, делая
небольшой круг, никто нигде не был бы обижен - ни в Котельниково, ни в Корпиково,
ни в Черново, - говорит Антонина Петровна. - Ответ на последнее обращение в
администрацию Гатчинского района был таким: «Ваш вопрос находится на
рассмотрении...» И это уже с 2018 года. Помогите нам, пожалуйста. Мы хотим
одного — чтобы нам дали какой-то нормальный ответ и начали действовать.
Препятствий у них для нас достаточно, а браться, похоже, никто не хочет...
В
деревне Котельниково нет магазина. Последние несколько лет сюда приезжает
автолавка. Сначала приезжала два раза в неделю, теперь один. Говорят, в этой
деревне маленькая выручка, и заезжать чаще сюда нерентабельно.
«Не
представляется возможным»
Постепенно
участницы инициативной группы переключаются на другие «больные» вопросы. Они
ведут меня к единственному в деревне общественному колодцу, установленному на
одном из притоков реки Парицы, проходящем через деревню. Еще в давние времена
этот приток превратили в небольшой канал для орошения полей. Именно из него
люди в Котельниково берут воду — и для бытовых нужд, и для приготовления пищи.
-
Нам нужна хотя бы одна общественная колонка, - говорит Нина Соболева. - Посмотрите, какая вода в этом канале? Сюда попадают
канализационные сбросы из многих дворов и идут дальше в Парицу. Из-за этого
воду в колодце тоже чистой не назовешь. А ведь этот родник - единственное место
в деревне, где можно взять питьевую воду.
В
ответ на нашу просьбу помочь с общественной колонкой в администрации ответили —
у вас у каждого есть своя колонка. Действительно, колонки есть у многих. Чтобы
установить такую колонку, нужно заплатить 50-70 тысяч рублей. Глубина бурения
большая — иногда свыше 30-40 метров. Но главная проблема в другом: вода идет
очень плохая, коричневая — ни постирать, ни попить. Люди вынуждены покупать
воду и привозить ее сюда. Вот если бы у нас была колонка, ее бы и проверяли,
как положено, на санитарные нормы...
Проходим
на улицу Лесную. В 2019 году дорогу на этой улице отремонтировали, в
администрации об этом отчитались. Ну, как отремонтировали? Привезли несколько
машин щебня. За минувшее время дорога снова пришла в негодность — сплошные
выбоины, ямка на ямке. Вдоль нее тянется гребень земли, оставшейся после
проведения газа.
Женщины
ведут меня дальше, к другому концу деревни - к повороту на Педлино, где вдоль
автомобильной проходит дренажная канава.
Сюда из нескольких домов проложены канализационные трубы, и нечистоты
сбрасываются прямо в канаву. Запах соответствующий, и как-то совсем не хочется
думать, каким он станет позже, когда придет летнее тепло.
В
глубине канавы, прямо из зловонной воды растут желтые калужницы. У канавы
кое-где навалены срубленные на противоположной стороне кусты и молодые деревца.
Дорожные службы, проводя канаву на этой стороне, просто сбросили в канаву через
дорогу растительный мусор, да так и оставили. «Так и будет лежать теперь», -
говорят женщины...
«Мы
заперты здесь»
Антонина
Петровна Бренер достает из папки старые черно-белые фотографии. Шестидесятые, семидесятые,
восьмидесятые годы... Зима, снег, горка, лыжники, молодежь, дети на санках.
Смех и радость, общность и общение. Как говорят женщины, деревня когда-то была
живой, а теперь каждый здесь сам по себе, а детям просто негде играть.
Как-то
незаметно для всех у деревни отняли единственное место, где на протяжении
многих лет любили собираться местные жители. А место, надо сказать, и правда, красивое и удобное — холм в центре
деревни, в безопасной удаленности от дороги.
Местные
жители хотели устроить здесь детскую игровую площадку, но не вышло. Как только
они подняли вопрос о площадке, этот кусочек земли буквально ускользнул от них —
в 2018 году его продали под застройку. А нецелесообразность обустройства этого
места власти объяснили недостаточным количеством детей в деревне Котельниково.
Теперь на красивом холме стоит дом, выставленный на продажу...
-
С продажей этого участка нарушены все правила, - считают женщины. - Вот бы теперь,
кто их нарушал, выкупили эту постройку и отдали в пользование деревни. Пусть
здесь будут магазин, медпункт, детская площадка — все, что нужно людям для
нормальной жизни.
Заколдованный
круг или равнодушие?
Действительно,
какой-то странный замкнутый круг получается. Детская площадка не нужна, потому
что в деревне мало детей. Детей мало, потому что нет общественного транспорта.
В организации транспортного сообщения отказано, потому что низкий пассажиропоток,
в деревне мало жителей, которые бы пользовались автобусом. Но ведь их и не
будет больше, если для «безлошадных» граждан, в том числе семей с детьми, не
будут созданы элементарные условия с возможностью транспортного передвижения.
-
Нас никто не хочет слушать, - говорит Нина Соболева. - Мы заперты здесь. Мы не можем попасть к врачу, не можем куда-то съездить,
не можем сходить ни в один музей или парк. За все надо платить. Если мне
понадобилось куда-то, я должна вызвать такси. Чтобы купить продукты в ближайшей
«Пятерочке», я плачу 300 рублей... Вся местность нашими властями забыта. Разве
что раз в году вспоминают, чтобы продать очередной участок земли или провести
торжественное мероприятие у памятника парашюту Котельникова.
***
…Сейчас
так много говорят о социальном развитии села. Утверждена Государственная программа
комплексного развития сельских территорий. Среди ее пунктов - современный облик
сельских территорий, комплексное повышение качества жизни на селе, сохранение
численности сельского населения, обеспечение услуг здравоохранения,
образования, культуры. Почему бы не вписать в нее деревню Котельниково?