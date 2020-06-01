Замкнутый круг деревни Котельниково

В деревне живут люди и рождаются дети. Только вот подрастая, оставаться здесь они не хотят, точнее — не могут. Несмотря на непосредственную близость к Гатчине, деревня Котельниково вот уже много лет находится в настоящей изоляции — добраться сюда можно только пешком или на машине

Котельниково расположено в северной части Гатчинского района, к северу от автодороги Войсковицы — Мариенбург. Деревня раскинулась в непосредственной близости от Гатчины: расстояние до ближайшей железнодорожной платформы Мариенбург — всего 5 километров. До административного центра поселения, посёлка Пудость — 7,5 километров. Еще ближе к Котельниково — всего чуть более в двух километрах — проходит Корпиковское шоссе, связывающее Гатчину с Петербургом и другими населенными пунктами западного направления.

Несмотря на эти, казалось бы, преимущества, деревня оказалась как бы в «слепом» транспортном «кармане», будучи выключенной из центральных магистралей. И не она одна: на этой же круговой дорожной ветке также страдают без связи с внешним миром деревня Педлино и несколько садоводств.

Именно в отсутствии транспортного сообщения со всем остальным миром и заключается главная боль жителей Котельниково. Именно поэтому они и пригласили нас разобраться, почему же они оказались изолированными от всей остальной жизни, и как с этим быть.

Деревня испытателей

Когда-то эта деревня называлась Сализи (Салюзи). В память об этом ингерманладском имени назвали центральную улицу современной деревни — Сализская. В 1912 году в Сализи прошли испытания первого в мире ранцевого парашюта («РК-1»), сконструированного Г.Е. Котельниковым. В честь этого события в сентябре 1949 года деревню Сализи переименовали в Котельниково.

Еще перед Первой Мировой войной на территории деревни возвели эллинг для строившегося военного дирижабля «Гигант». Осенью 1920 года здесь начали собирать дирижабль, купленный еще царским правительством у Франции. В 1926 году эллинг отдали под норвежский дирижабль «Норвегия», на котором на Северный полюс отправилась экспедиция Амундсена и Нобиле.

К настоящему времени от места, где располагался эллинг, ничего не осталось. На его месте — современная застройка, а каменные тумбы с железной фурнитурой разбросаны по окрестностям. Зато на въезде в деревню установлен памятник первому в мире ранцевому парашюту и его автору Котельникову.

В современной деревне Котельниково больше ста дворов. Среди местных жителей - семьи с детьми дошкольного и школьного возраста. Много пенсионеров, среди которых - дети войны, малолетние узники, блокадники, ветераны, инвалиды. Именно из таких людей, активных и чутких к справедливости или несправедливости, и сложилась инициативная группа деревни, которая борется за ее благоустройство на протяжении вот уже нескольких десятков лет.

За эти годы жители Котельниково решили массу «больных» вопросов. Уже в середине девяностых годов инициативной группе удалось добиться проведения телефонной линии в деревню. В домах появились стационарные телефоны. Не так давно в деревню провели газ. Единственное, что встречает неизменный отказ у властей — организация транспортного сообщения.

Почему уезжают дети?

- Раньше к нам больше прислушивались власти, всегда старались идти навстречу, - говорит Раиса Кондратьевна Егорышева, проработавшая на посту старосты деревни Котельниково 18 лет.

Многократные обращения к властям с просьбой о реконструкции дороги Мариенбург - Котельниково — Педлино — Черново пока ни к чему не приводят. Нет, реконструкция была проведена, еще в 2013 году, правда с нарушениями в ходе ремонта. В итоге дорогу не приняли, но обещали доделать.

После ремонта дорожное полотно стало уже, тоньше и пошло трещинами. В итоге — снова отказ от властей по поводу автоперевозок.

- В районной администрации нам отвечают, что у нас слишком узкая для автобуса дорога, - говорит Раиса Кондратьевна. - Но посмотрите, по нашей дороге постоянно идут трактора и КАМазы, и при этом свободно разъезжаются. Почему не может проехать небольшой автобус?

- Обещали расширить дорогу, чтобы пустить транспорт, - говорит еще одна жительница деревни Нина Николаевна Соболева. - А когда начали проводить газ, заузили дорогу еще больше за счет вырытой вдоль дороги канавы и выброшенной на обочину земли. Так эта канава и осталась вместе с грудой земли...

В 2017 году на приеме в районной администрации жителям Котельниково объяснили, что им вполне достаточно личного автотранспорта — вот, мол, сколько у вас во дворах машин, вот и добирайтесь на работу сами, и детей в школу сами возите. Повезло тем, у кого есть автомобиль. А если его нет?

Может быть, поэтому из деревни Котельниково уезжают повзрослевшие дети? Добираться до мест учёбы или работы без личного транспорта очень сложно: до ближайшей остановки автобуса №525 — 2,5 километра. Вроде бы недалеко, но не каждый из жителей в силу возраста или здоровья может осилить этот путь. Люди вынуждены вызывать такси, а это как минимум 150 рублей только в один конец до Гатчины.

Тамара Александровна Бюркланд прожила всю эту историю как минимум пять раз, ведь она - мама пятерых детей.

- Каждый из моих детей отучился в школе №7 в Мариенбурге, - говорит она. - До школы четыре километра ходили пешком каждый день. Старшему сыну сейчас 29 лет. Из деревни дети уехали, у них уже есть свои дети. Как им добираться на работу, в детский сад, в школу? Сейчас они вынуждены снимать жилье в городе. Может быть, они и жили бы здесь, если бы у нас было транспортное сообщение. Наша младшая дочь учится в училище в Сиверском. 17-летняя девочка каждый день встает в 6 часов утра, идет пешком до Гатчины, там садится на электричку до Сиверской.

Право жить хорошо

Еще одна жительница деревни, Антонина Петровна Бренер, передает мне целую папку копий документов. В ней — многолетняя история борьбы за право жить в своей деревне удобно - газетные статьи, переписка с властями разных уровней и депутатами, промежуточные результаты и отказы...

В этой папке есть даже ходатайства по поводу автобуса от медиков и Гатчинского почтамта. Для того чтобы получить медицинскую помощь или сдать анализы, местные жители вынуждены добираться на такси в ФАП деревни Черново, в Пудость или деревню Ивановка. И фельдшеру в Черново, который обслуживает их, не все равно. Не все равно и руководству Гатчинского почтамта, который также просит районные власти рассмотреть возможность заезда автобуса в деревню. Почтальон приходит в деревню один раз в неделю, по субботам — пешком.

К документам приложено и расписание автобуса №525, который проходит недалеко от Котельниково.

- Если бы хотя бы через рейс этот автобус заезжал в Котельниково и Педлино, делая небольшой круг, никто нигде не был бы обижен - ни в Котельниково, ни в Корпиково, ни в Черново, - говорит Антонина Петровна. - Ответ на последнее обращение в администрацию Гатчинского района был таким: «Ваш вопрос находится на рассмотрении...» И это уже с 2018 года. Помогите нам, пожалуйста. Мы хотим одного — чтобы нам дали какой-то нормальный ответ и начали действовать. Препятствий у них для нас достаточно, а браться, похоже, никто не хочет...

В деревне Котельниково нет магазина. Последние несколько лет сюда приезжает автолавка. Сначала приезжала два раза в неделю, теперь один. Говорят, в этой деревне маленькая выручка, и заезжать чаще сюда нерентабельно.

«Не представляется возможным»

Постепенно участницы инициативной группы переключаются на другие «больные» вопросы. Они ведут меня к единственному в деревне общественному колодцу, установленному на одном из притоков реки Парицы, проходящем через деревню. Еще в давние времена этот приток превратили в небольшой канал для орошения полей. Именно из него люди в Котельниково берут воду — и для бытовых нужд, и для приготовления пищи.

- Нам нужна хотя бы одна общественная колонка, - говорит Нина Соболева. - Посмотрите, какая вода в этом канале? Сюда попадают канализационные сбросы из многих дворов и идут дальше в Парицу. Из-за этого воду в колодце тоже чистой не назовешь. А ведь этот родник - единственное место в деревне, где можно взять питьевую воду.

В ответ на нашу просьбу помочь с общественной колонкой в администрации ответили — у вас у каждого есть своя колонка. Действительно, колонки есть у многих. Чтобы установить такую колонку, нужно заплатить 50-70 тысяч рублей. Глубина бурения большая — иногда свыше 30-40 метров. Но главная проблема в другом: вода идет очень плохая, коричневая — ни постирать, ни попить. Люди вынуждены покупать воду и привозить ее сюда. Вот если бы у нас была колонка, ее бы и проверяли, как положено, на санитарные нормы...

Проходим на улицу Лесную. В 2019 году дорогу на этой улице отремонтировали, в администрации об этом отчитались. Ну, как отремонтировали? Привезли несколько машин щебня. За минувшее время дорога снова пришла в негодность — сплошные выбоины, ямка на ямке. Вдоль нее тянется гребень земли, оставшейся после проведения газа.

Женщины ведут меня дальше, к другому концу деревни - к повороту на Педлино, где вдоль автомобильной проходит дренажная канава. Сюда из нескольких домов проложены канализационные трубы, и нечистоты сбрасываются прямо в канаву. Запах соответствующий, и как-то совсем не хочется думать, каким он станет позже, когда придет летнее тепло.

В глубине канавы, прямо из зловонной воды растут желтые калужницы. У канавы кое-где навалены срубленные на противоположной стороне кусты и молодые деревца. Дорожные службы, проводя канаву на этой стороне, просто сбросили в канаву через дорогу растительный мусор, да так и оставили. «Так и будет лежать теперь», - говорят женщины...

«Мы заперты здесь»

Антонина Петровна Бренер достает из папки старые черно-белые фотографии. Шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы... Зима, снег, горка, лыжники, молодежь, дети на санках. Смех и радость, общность и общение. Как говорят женщины, деревня когда-то была живой, а теперь каждый здесь сам по себе, а детям просто негде играть.

Как-то незаметно для всех у деревни отняли единственное место, где на протяжении многих лет любили собираться местные жители. А место, надо сказать, и правда, красивое и удобное — холм в центре деревни, в безопасной удаленности от дороги.

Местные жители хотели устроить здесь детскую игровую площадку, но не вышло. Как только они подняли вопрос о площадке, этот кусочек земли буквально ускользнул от них — в 2018 году его продали под застройку. А нецелесообразность обустройства этого места власти объяснили недостаточным количеством детей в деревне Котельниково. Теперь на красивом холме стоит дом, выставленный на продажу...

- С продажей этого участка нарушены все правила, - считают женщины. - Вот бы теперь, кто их нарушал, выкупили эту постройку и отдали в пользование деревни. Пусть здесь будут магазин, медпункт, детская площадка — все, что нужно людям для нормальной жизни.

Заколдованный круг или равнодушие?

Действительно, какой-то странный замкнутый круг получается. Детская площадка не нужна, потому что в деревне мало детей. Детей мало, потому что нет общественного транспорта. В организации транспортного сообщения отказано, потому что низкий пассажиропоток, в деревне мало жителей, которые бы пользовались автобусом. Но ведь их и не будет больше, если для «безлошадных» граждан, в том числе семей с детьми, не будут созданы элементарные условия с возможностью транспортного передвижения.

- Нас никто не хочет слушать, - говорит Нина Соболева. - Мы заперты здесь. Мы не можем попасть к врачу, не можем куда-то съездить, не можем сходить ни в один музей или парк. За все надо платить. Если мне понадобилось куда-то, я должна вызвать такси. Чтобы купить продукты в ближайшей «Пятерочке», я плачу 300 рублей... Вся местность нашими властями забыта. Разве что раз в году вспоминают, чтобы продать очередной участок земли или провести торжественное мероприятие у памятника парашюту Котельникова.

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…Сейчас так много говорят о социальном развитии села. Утверждена Государственная программа комплексного развития сельских территорий. Среди ее пунктов - современный облик сельских территорий, комплексное повышение качества жизни на селе, сохранение численности сельского населения, обеспечение услуг здравоохранения, образования, культуры. Почему бы не вписать в нее деревню Котельниково?