Взаимодействие органов власти и МСУ станет более эффективным

- Внимательно
изучил поправки, а особенно, касающиеся работы органов местного самоуправления,
- говорит Александр Мефодьевич Белицкий. - Поддерживаю, что в Конституцию
предлагается внести ряд существенных корректировок. Например, в области
здравоохранения. Сегодня практически все полномочия в этом направлении
принадлежат региональной власти. Они работают эффективно, но досконально знать,
что требуется врачам, больницам, поликлиникам, находящимся в разных районах
региона, им очень сложно. Об этом знают чиновники из органов местного
самоуправления, так как ежедневно общаются с населением, докторами – тоже,
кстати, местными жителями. В Сясьстрое, например, долгое время требовал ремонта
местный стационар. Ветеранские организации и простые жители приложили немало
усилий, чтобы добиться реконструкции медицинского учреждения. Ремонт был
сделан, но какими усилиями! Принятие поправок в Конституцию РФ даст органам
местного самоуправления больше полномочий, от этого здравоохранение в
муниципальных образованиях и, главное, население, только выиграют.
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