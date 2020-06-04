Взаимодействие органов власти и МСУ станет более эффективным

- Внимательно изучил поправки, а особенно, касающиеся работы органов местного самоуправления, - говорит Александр Мефодьевич Белицкий. - Поддерживаю, что в Конституцию предлагается внести ряд существенных корректировок. Например, в области здравоохранения. Сегодня практически все полномочия в этом направлении принадлежат региональной власти. Они работают эффективно, но досконально знать, что требуется врачам, больницам, поликлиникам, находящимся в разных районах региона, им очень сложно. Об этом знают чиновники из органов местного самоуправления, так как ежедневно общаются с населением, докторами – тоже, кстати, местными жителями. В Сясьстрое, например, долгое время требовал ремонта местный стационар. Ветеранские организации и простые жители приложили немало усилий, чтобы добиться реконструкции медицинского учреждения. Ремонт был сделан, но какими усилиями! Принятие поправок в Конституцию РФ даст органам местного самоуправления больше полномочий, от этого здравоохранение в муниципальных образованиях и, главное, население, только выиграют.