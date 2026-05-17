Кто останется без света 18 мая в Гатчинском округе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 18 мая 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:
18.05.2026 с 09:00 до 17:00
Вырицкое ТУ:
п. Вырица: ДОГ «Малыш», санаторий «Спартак», Коммунальный пр., д.61, пр. Кирова, д. 2 -54, 1–61; пр. Володарского, д. 10–16, 7-9; ул. Полтавская, д. 17-29, 22-40; ул. Речная, д. 2-4А, 1-15.
18.05.2026 с 9.00 до 17.00
Сяськелевское ТУ:
д Крокшево,
д Тепловка.
