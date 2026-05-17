Кто останется без света 18 мая в Гатчинском округе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 18 мая 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:

18.05.2026 с 09:00 до 17:00

Вырицкое ТУ:  

п. Вырица: ДОГ «Малыш», санаторий «Спартак»,  Коммунальный пр., д.61, пр. Кирова, д. 2 -54, 1–61; пр. Володарского, д. 10–16, 7-9; ул. Полтавская, д. 17-29, 22-40; ул. Речная, д. 2-4А, 1-15.

18.05.2026 с 9.00 до 17.00

Сяськелевское ТУ:

д Крокшево,

д Тепловка.