Письма Куприна карикатуристу Щербову можно было услышать на «Ночи музеев»

В этом году одному из самых незаурядных, но малоизвестных героев Серебряного века, художнику-карикатуристу Павлу Щербову исполняется 160 лет. Щербов часто публиковался в юмористических журналах, в том числе в «Шуте», «Лукоморье», «Столице и усадьбе», участвовал в выставках в Санкт-Петербурге, Москве и других городах. Основной темой его карикатур были люди, жизнь которых он хорошо знал — художники, художественные критики, меценаты. Большую часть жизни Щербов прожил в усадьбе в Гатчине.

Несколько лет назад в усадьбе П.Е. Щербова, которая находится на реставрации, нашли тайник с личными вещами и документами владельца. Предметы располагались на чердаке, в полости бетонного блока. Заведующая музеем Александра Журавлева обнаружила их в ходе рабочего совещания с реставраторами: револьвер системы «Смит и Вессон» (Smith & Wesson), ежедневник с рисунками, письма и телеграммы Александра Куприна – близкого друга художника, а также документы XVIII века.

И вот сегодня в "Смольном" открылась выставка, посвященная этому удивительному человеку и его искусству, а в рамках акции "Ночь музеев" проходит перформанс: актеры театра "Мастерская" зачитывают самые интересные отрывки из писем Куприна Щербову, а художники – студенты училища Рериха иллюстрируют их в режиме реального времени!

Эту программу в "Смольном" повторят 18 июня, а выставка про Щербова открыта с понедельника по пятницу по адресу: СПб, ул. Смольного, д.3

