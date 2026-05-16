«Корюшка идёт» — бренд, известный на всю Россию

«Корюшка идёт» — это уже не просто фестиваль. Это наш бренд, известный на всю Россию, наша дань уважения рыбакам Ленинградской области.

Их труд — сложный, тяжёлый, опасный. Даже с современной техникой. Веками добывают рыбу в Ладоге, в Финском заливе, в Свири, Сяси, Неве. И мы каждый год в завершение весенней путины собираемся в Новой Ладоге, чтобы подвести итоги, отдать дань рыбацкой удаче и просто отдохнуть.

Фестиваль уже стал явлением в туризме, нашим вкладом в реализацию нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В прошлом году — почти 25 тысяч гостей. В этом, надеюсь, будет больше. Сегодня здесь побывали представители 8 дружественных дипмиссий, консулы. Им всё интересно.

Но фестиваль — это не только угощение. Сегодня выпустили в Волхов 1200 мальков сига. Вручили Кубок губернатора по рыбной ловле. Победитель наловил в Волхове 10 кг рыбы — лещ, язь, плотва. Настоящий рыбак.

Но главное — не цифры. Посмотрите на лица. Все улыбаются, все на позитиве. Сегодня это особенно важно.

Здесь можно попробовать разные блюда из рыбы, поучаствовать в интерактиве, сходить на концерт, посетить гастрофестиваль. И просто хорошо, интересно провести время с семьёй, с близкими, почувствовать этот невероятный дух единения — с нашей историей, с традициями, со всем, что нам так дорого!

Вот ради чего это затевалось. И вот ради чего мы эту традицию обязательно сохраним», — отметил губернатор Ленинградской области.

