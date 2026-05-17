Крепости Северо-Запада – в фотоработах Татьяны Андриановой

Татьяна Андрианова – фотограф из Санкт-Петербурга, член Союза фотохудожников России, автор многих выставочных циклов монохромной аналоговой фотографии. Работы фотохудожницы находятся в основных фондах многих музеев России, а также в частных коллекциях.

Пейзажи, жанровые и архитектурные зарисовки, портреты людей, живущих в исторически духовных местах – всё это можно увидеть в фотографиях Татьяной Андриановой, снятых и отпечатанных вручную на серебряно-желатиновой фотобумаге.

Серебряная фотография и желатиновая оптическая печать – незаслуженно забытая техника светописи, которая тем не менее очень ценится в практике сохранения изображений во времени. Как известно, изображения на любых фотографиях со временем блекнут и исчезают, и именно поэтому в музейных экспозициях очень редко можно увидеть оригинальные снимки. В отличие от цифровых, серебряно-желатиновые отпечатки могут сохраняться более ста лет, причем их смысловая и художественная образность только усиливается со временем.

На открытии выставки в Суйде Татьяна Андрианова рассказала о представленном художественном проекте. Главными объектами для фотохудожницы стали древние крепости Северо-Запада России, которые продолжают связывать времена и поколения: Изборск, Псков, Ивангород, Копорье, Порхов, Старая Ладога.

Новая выставка приурочена к 245-летнему юбилею известного фортификатора XVIII века Абрама Петровича Ганнибала (1696–1781). В 1759 году он был произведен в генерал-аншефы и назначен главным директором Ладожских каналов и Комиссии кронштадтских и рогервикских строений. В последние годы службы, вплоть до 1762 года, Ганнибал руководил всеми семью фортификационными департаментами России, насчитывающими более пятидесяти крепостей.

На выставке представлены авторские работы, выполненные в классических традициях светописи. Рукотворные серебряные фотографии снимались на протяжении нескольких десятилетий на пленку малого, среднего и большого формата.

На выставке в Суйде можно познакомиться не только с художественными работами Татьяны Андриановой, но и с самим процессом создания серебряно-желатиновых отпечатков, более известных как аналоговая или химическая фотография. На примерах своих работ художница рассказала об особенностях и технических приемах, о видах бумаги, способах сохранения отпечатков и о художественной составляющей любой фотографии.

«Фотохудожник, работая в фотографии, использует свет, фотографический материал и свой собственный взгляд, которым он увидел фрагмент мира, частицу реальности, которой можно насладиться, – отмечает Татьяна Андрианова. – Оставляя этот взгляд на пленке, а потом обрабатывая негатив, печатая фотографию, подбирая к ней бумагу, выбирая размер отпечатка и необходимое тонирование, я пытаюсь нарисовать не просто увиденное мною, но его образ и символическое

наполнение».

В день вернисажа фотохудожница преподнесла в дар музею-усадьбе «Суйда» крупноформатный альбом с двенадцатью серебряно-желатиновыми отпечатками с изображениями усадебного парка бывшего имения Ганнибалов в Суйде. Несмотря на то что эти отпечатки относятся к началу XXI века, они имеют большую ценность для музея, поскольку фотофиксация состояния парка в этот период времени практически отсутствует.

Выставка «Крепости Северо-Запада Древней Руси» будет открыта до 19 июня. Адрес: Гатчинский округ, п. Суйда,

ул. Центральная, 1, музей-усадьба «Суйда».