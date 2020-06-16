Полномочия руководителей местных органов по ЧС на составление протоколов об административных правонарушениях

Полномочия руководителей местных органов по ЧС на составление протоколов об административных правонарушениях

Гатчинская городская прокуратура разъясняет, что Федеральным законом от 01.04.2020 № 99-ФЗ внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту – КоАП РФ). В частности, с 01.04.2020 статьей 20.6.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Рубрики : Прокуратура     16 Jun 2020

Часть 5 статьи 28.3 КоАП РФ дополнена пунктом 18, в соответствии с которым следует, что уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях должностные лица органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ. Перечень должностных лиц указанных органов, включая должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утверждается Правительством Российской Федерации.

Распоряжением Правительства РФ от 12.04.2020 № 975 утвержден Перечень должностных лиц органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее– Перечень).

В соответствии с п.п. 15-16 Перечня к таким лицам также отнесены руководители созданных при органах местного самоуправления органов, уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, их заместители, а также руководители профессиональных аварийно-спасательных формирований, созданных органами местного самоуправления, их заместители.

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