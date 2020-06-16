Полномочия руководителей местных органов по ЧС на составление протоколов об административных правонарушениях

Часть 5 статьи 28.3 КоАП РФ дополнена пунктом 18, в соответствии с которым следует, что уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях должностные лица органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ. Перечень должностных лиц указанных органов, включая должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утверждается Правительством Российской Федерации.

Распоряжением Правительства РФ от 12.04.2020 № 975 утвержден Перечень должностных лиц органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее– Перечень).

В соответствии с п.п. 15-16 Перечня к таким лицам также отнесены руководители созданных при органах местного самоуправления органов, уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, их заместители, а также руководители профессиональных аварийно-спасательных формирований, созданных органами местного самоуправления, их заместители.