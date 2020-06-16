Полномочия руководителей местных органов по ЧС на составление протоколов об административных правонарушениях

Часть 5 статьи 28.3 КоАП РФ
дополнена пунктом 18, в соответствии с которым следует, что уполномочены
составлять протоколы об административных правонарушениях должностные лица
органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций — об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ. Перечень должностных лиц указанных
органов, включая должностных лиц органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, утверждается Правительством Российской Федерации.
Распоряжением Правительства РФ от
12.04.2020 № 975 утвержден Перечень должностных лиц органов управления и сил
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее– Перечень).
В соответствии с п.п. 15-16
Перечня к таким лицам также отнесены руководители созданных при органах
местного самоуправления органов, уполномоченных на решение задач в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, их заместители, а также
руководители профессиональных аварийно-спасательных формирований, созданных
органами местного самоуправления, их заместители.