Выбираем избирательный участок для голосования!

Для
этого до 21 июня (до 14 часов) нужно подать заявление о желании голосовать не
по месту регистрации, а на любом избирательном участке — по месту нахождения.
Сделать
это проще всего дистанционно — на сайте «Госуслуги» в разделе «Мои выборы». Для
этого потребуется подтвержденная учетная запись. После подачи заявления
гражданина исключают из списка участников голосования по месту регистрации и
включают в список по месту нахождения.
Также
прием заявлений граждан для голосования по месту нахождения ведется в
территориальных избирательных комиссиях муниципальных районов Ленинградской
области и многофункциональных центрах.
При
подаче заявления рекомендуется заранее выбрать участок для голосования, на
котором вы планируете голосовать. Адреса и телефоны территориальных
избирательных комиссий муниципальных районов Ленинградской области можно узнать
в разделе «Территориальные избирательные комиссии» на сайте Леноблизбиркома.
Можно также воспользоваться цифровыми сервисами на сайте ЦИК России.
Телефон
информационно-справочного центра ЦИК России – 8-800-200-00-20.
Напомним,
общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
пройдет 1 июля с 8:00 до 20:00.
Электронное
голосование в Ленинградской области проводиться не будет.