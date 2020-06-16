Выбираем избирательный участок для голосования!

Для этого до 21 июня (до 14 часов) нужно подать заявление о желании голосовать не по месту регистрации, а на любом избирательном участке — по месту нахождения.

Сделать это проще всего дистанционно — на сайте «Госуслуги» в разделе «Мои выборы». Для этого потребуется подтвержденная учетная запись. После подачи заявления гражданина исключают из списка участников голосования по месту регистрации и включают в список по месту нахождения.

Также прием заявлений граждан для голосования по месту нахождения ведется в территориальных избирательных комиссиях муниципальных районов Ленинградской области и многофункциональных центрах.

При подаче заявления рекомендуется заранее выбрать участок для голосования, на котором вы планируете голосовать. Адреса и телефоны территориальных избирательных комиссий муниципальных районов Ленинградской области можно узнать в разделе «Территориальные избирательные комиссии» на сайте Леноблизбиркома. Можно также воспользоваться цифровыми сервисами на сайте ЦИК России.

Телефон информационно-справочного центра ЦИК России – 8-800-200-00-20.

Напомним, общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России пройдет 1 июля с 8:00 до 20:00.

Электронное голосование в Ленинградской области проводиться не будет.