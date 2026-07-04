В Ленобласти появятся новые ТОС и местные проекты

Главная мысль, которая звучала на протяжении всей сессии: жители — движущая сила перемен.

«Сегодняшняя встреча уникальна. Она о сути проектов, которые можно реализовать через ТОС. Наша главная цель — чтобы вы разобрались, какие именно изменения принесут максимальный эффект для ленинградцев», — подчеркнула председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.

Вместе с экспертами активисты разобрали успешные практики, обсудили лидерство, доверие, работу в команде и научились превращать идеи в реальные проекты.

В 2026 году на конкурсе грантов Губернатора Ленинградской области впервые поддержку на благоустройство получили четыре ТОС из Тосненского, Волховского и других районов.

ТОСы в Ленобласти набирают силу. И это только начало. Теперь у участников семинара есть конкретные планы, которые можно воплощать в жизнь.

АНО «Творческие проекты Кайкино» и другие ресурсные центры поддержки НКО бесплатно помогают жителям регистрировать ТОС и готовить заявки на гранты. Подробнее — на сайте комитета.