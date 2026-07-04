В Ленобласти появятся новые ТОС и местные проекты
Почему будущее — за сильными местными сообществами, объяснила председатель Наблюдательного совета Фонда Тимченко Мария Морозова на стратегической сессии «ТОС как центр развития местного сообщества: от мотивации к действию».
Главная мысль, которая звучала на протяжении всей сессии: жители — движущая сила перемен.
«Сегодняшняя встреча уникальна. Она о сути проектов, которые можно реализовать через ТОС. Наша главная цель — чтобы вы разобрались, какие именно изменения принесут максимальный эффект для ленинградцев», — подчеркнула председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.
Вместе с экспертами активисты разобрали успешные практики, обсудили лидерство, доверие, работу в команде и научились превращать идеи в реальные проекты.
В 2026 году на конкурсе грантов Губернатора Ленинградской области впервые поддержку на благоустройство получили четыре ТОС из Тосненского, Волховского и других районов.
ТОСы в Ленобласти набирают силу. И это только начало. Теперь у участников семинара есть конкретные планы, которые можно воплощать в жизнь.
АНО «Творческие проекты Кайкино» и другие ресурсные центры поддержки НКО бесплатно помогают жителям регистрировать ТОС и готовить заявки на гранты. Подробнее — на сайте комитета.