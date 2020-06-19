Легенды и были Суйдинского парка

Многие туристы, приезжающие в Суйду,
спешат посмотреть на этот необычный памятник. Местные жители и дачники любят
приходить сюда, чтобы показать скамью своим гостям; летом молодежь устраивает
на мемориальном объекте дружеские посиделки.
Без этой парковой реликвии невозможно
представить сегодня бывшее поместье Ганнибала. С ней связаны и традиционные
Пушкинские праздники, съемки различных телевизионных программ и видеофильмов,
проведение исторических реконструкций с участием главных героев суйдинской
усадьбы. Однако известно очень немного документальных сведений о том, когда
скамья появилась здесь, был ли действительно инициатором ее создания старый
арап, которого при жизни называли «черным» барином, всегда ли находился этот
памятник прошлого именно на этом месте и насколько достоверна информация о нем
в рассказах экскурсоводов.
В документах ганнибаловского времени нет
упоминаний о каменной скамье или, как ее часто называют, каменном диване. Каких-либо
описаний поместья ХVIII столетия вообще не существует. Исключение составляет
стихотворение, написанное бывавшим здесь родным дядей А.С. Пушкина – поэтом
Василием Львовичем Пушкиным «Суйда» (1797 г.), но в нем тоже нет ни строчки о скамье, хотя поэт
лирически описывает красоты старинного парка и называет некоторые его
достопримечательности, например, беседку. Все другие современники, приезжавшие
в усадьбу «Суйда» в дореволюционный период (академик Дмитрий Николаевич Анучин
в 1899 году, правнучка А.П. Ганнибала – Анна Семёновна Ганнибал в 1912 году и
другие), почему-то не указывают о существование реликвии. В местной прессе –
тоже молчание, и это кажется странным.
Например, местный дачник Евгений Чернобаев
в серии очерков «Письма из Суйды», опубликованных в 1913 году в газете «Жизнь
Царскосельского уезда», писал: «Так сказать, резиденцией А.П. Ганнибала, где
он, выйдя в отставку, провел последние годы своей жизни и скончался 14 мая 1781
года, была именно мыза Суйда. Здесь и погребен «Арап Петра Великого», но могила
его не сохранилась, не сохранилось и вообще каких-либо осязательных следов от
пребывания в наших краях знаменитого арапа».
Самые ранние свидетельства о том, что
скамья находилась в юго-восточной части Суйдинского парка, мне удалось записать
со слов старожилов, с которыми я общался, начиная с 1980 года. Все они
утверждали, что помнят каменный диван, который первоначально располагался за
прудом, на так называемом Мокром лугу, простиравшемся между прудом и Купальной
липовой аллеей. Недалеко от него рос знаменитый вековой дуб-патриарх, позднее
получивший название «Пушкинский дуб».
По словам Егора Николаевича Горенкова, 1897
года рождения, жителя села Воскресенское, во времена его детства каменный диван
находился в глухой, заросшей части парка, среди кустарника и высокой травы:
летом его практически не было видно.
Мария Исааковна Эглит, 1905 года рождения,
проживавшая с родителями непосредственно в помещичьем имении, сообщила, что
узнала о существовании каменной скамьи из рассказов учительницы местной школы.
Якобы, когда Пушкин приезжал в Суйду, то любил сидеть на каменном диване. В
довоенные годы о реликвии знали отдыхающие дачники, и к дивану была протоптана
дорожка. Сюда, по воспоминаниям, краевед Лбовский приводил приезжих туристов из
домов отдыха и пионерских лагерей. Место, где стояла скамья, в народе называли
Мокрый луг - после весенней половодицы здесь долго стояла вода.
По рассказам Александра Михайловича
Ванина, 1916 года рождения, жителя поселка Высокоключевой, в 1920-30-е годы
диван находился довольно близко от пруда, на заросшей поляне. Недалеко росли
старые ели, и проходила аллея вековых лип. На диване местные мальчишки
оставляли одежду во время купания, переодевались. Там же играли в карты. От
дивана к пруду вела тропинка.
В краеведческих трудах первые упоминания о
каменной скамье можно найти у Ангелия Николаевича Лбовского (1898-1955 гг.),
которого можно назвать первым хранителем Пушкинских мест Гатчинского района. В
очерке «Старые мызы на дедовщине А.С. Пушкина» (1937 г.), хранящемся в
рукописном отделе Российской национальной библиотеки, рассказывая о Суйдинской
усадьбе, он сообщал:
«Кроме флигеля сохранились старые
надворные постройки: несколько каменных построек (конюшня, два флигеля),
«приказная изба» и другие. Около мызы – парк со старинными липовыми, еловыми и
березовыми аллеями. В парке – отдельно от аллей – 300-летний дуб и рядом с ним
каменный диван арапа, высеченный в ледниковом камне. Озеро с двумя островками».
Можно сказать, что Лбовский, который очень
доверял рассказам старожилов и многие «предания старины глубокой» принимал за
истину, и стал автором легенды о Ганнибаловской скамье. В статье «Мыза Суйда»,
опубликованной в октябре 1936 года в газете «Красногвардейская правда», краевед
писал: «Страдая подагрой, арап любил сидеть в парке. Крепостные в ледниковом
камне ему высекли кресло, оно сохранилось и теперь».
Дальше эта легенда сопровождала А.Н. Лбовского
во всех его газетных материалах, а печатался он довольно часто. В июле 1954
года в статье «Под сенью вековых деревьев», опубликованной в «Ленинградской
правде», он сообщал:
«…Тихо в парке Ганнибалов. Высокие липы,
достигающие 32 метров высоты, бросают густую тень на ярко-зеленую траву. Этим
липам более 200 лет. В парке растут и старые дубы: одному из них около 700 лет.
Близ старой липовой аллеи можно видеть каменный диван, вырубленный, по мысли
Абрама Петровича, в камне, занесенном ледником. На этом камне сиживал Абрам
Петрович, его сын Иван Абрамович, герой Чесмы и Наварина, и приезжие гости».
В послевоенную эпоху все приезжающие в
Суйду туристы и паломники, по традиции, называли этот памятник каменной скамьей
Ганнибала. Его запечатлели на своих работах художники, поэты обязательно
упоминали о старинной реликвии в стихотворениях. Так, побывавший летом 1967
года в родовом гнезде предков Пушкина ленинградский поэт Аркадий Круковский, в
стихотворении «В парке Ганнибалов», восхищаясь прелестями этого места, писал:
«В аллеях парка Ганнибалов
Все дышит русской стариной,
Как будто время миновало
Тропинки эти стороной…
Здесь, в кресле, высеченном в камне,
Старик дремал в полдневный зной
И вспоминал о детстве давнем,
Об Эфиопии родной…»
Первые попытки, связанные с сохранением
бывшего поместья А.П. Ганнибала, были предприняты еще в 1930-е годы. Всегда находились
люди, живущие не только днем сегодняшним. Местные подвижники в лице А.Н.
Лбовского и некоторых общественных организаций, как могли, охраняли усадьбу,
занимались ее изучением и восстановлением.
Расположенный на территории бывшего имения
совхоз «Суйда» постоянно нарушал охранное обязательство по сохранению мест,
связанных с именем Пушкина и его родословной. В моем краеведческом архиве
хранится «Докладная записка» с результатами обследования усадьбы, составленная
в 1936 году инспектором А. Строком. Из нее следует, что «высеченная в гранитном
валуне «скамья Ибрагима Ганнибала» предположена была дирекцией совхоза «Суйда»
в превращение в булыжник для замощения двора». Здесь же дается печальная
картина состояния парка и территории, примыкающей к памятнику: «Всё
пространство вокруг скамьи Ганнибала, где еще совсем недавно были вековые
культурные ели, деревянная беседка, прекрасные аллеи – все это сплошь вырублено
(на дрова), выкорчевано и превращено в огородные угодья».
В сентябре того же года председатель
общества «Старый Петербург – Новый Ленинград» профессор Осипов сообщал в Бюро
охраны памятников Ленинградской области: «Так в Суйде, где в настоящее время
совхоз Мясотреста, сохранилась высеченная из гранитного валуна скамья Ибрагима
Ганнибала… Дирекция совхоза (тов. Щербаков), не имея ни малейшего представления
о большой культурной ценности всего этого, предполагает ни более, ни менее как
взорвать скамью Ганнибала… Прекрасный парк безжалостно вырубается».
В 1960 году Суйда вошла в число памятных
пушкинских объектов Ленинградской области. Постановлением Совета Министров
РСФСР за №624 от 4 декабря 1974 года скамья, как и вся старинная усадьба,
получила статус памятника республиканского значения. Однако, на самом деле
охрана мемориального объекта практически не осуществлялась: территория вокруг
каменного дивана зарастала, подходы к нему вдоль пруда были захламлены
брошенной и ржавеющей сельскохозяйственной техникой, народная неблагоустроенная
дорожка к нему проходила через ручей, часто разливавшийся и не имевший моста.
Весной к дивану подойти было невозможно.
Для туристов картина, скажем честно, была
неприглядная. И эта ситуация не однажды отражалась на страницах печати. Старший
методист Ленинградского бюро путешествий и экскурсий И. Рудницкая еще в 1967
году в газете «Строительный рабочий» с горечью рассказывала о своей поездке с
группой экскурсантов в Суйду:
«Ну, что ж, пройдемся по парку… Вот и
старинный пруд с двумя искусственными островками. Как же он зарос, запущен.
Пошли скорее, друзья. Чуть дальше вы увидите каменный диван, на котором любил
сиживать Абрам Петрович Ганнибал. Все, конечно, захотят прикоснуться к этому
знаменитому дивану. Увы! Не добраться. Через такую канаву с водой не
перепрыгнешь. Уж как-нибудь в другой раз».
А еще через некоторое время в усадебном
парке случилось событие, наделавшее тогда много шума. В 1976 году
руководство находившегося в усадьбе опытно-производственного хозяйства «Суйда»,
без согласования с областной инспекцией по охране памятников и районным
отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры,
перенесло каменный диван с исторического места и установило его на другое
место, перед прудом - там, где реликвия находится в настоящее время. Дорожка к
нему была выложена современными бетонными плитами, которые были положены и у
самого памятника… Комментируя свои действия, администрация хозяйства сообщила,
что пошла на этот шаг для «удобства туристов».
Не все прошли тогда мимо этой истории,
возмущались, хотели привлечь директора ОПХ «Суйда» к ответственности по
партийной линии. Вот, что сообщал в заметке «Когда реконструкция не радует…»,
опубликованной в июне 1976 года в газете «Гатчинская правда», член общества
охраны памятников истории и культуры П. Новопольский:
«Маленькое село Суйда Гатчинского района
связано с именем русского инженера и государственного деятеля – «Арапа Петра
Великого» - А.П. Ганннибала… Мемориальные доски на ганнибаловском доме
напоминают о том, что в Суйде жили родители А.С. Пушкина, сестра Ольга, его
няня. Часто бывал здесь и сам поэт, гулял по сохранившейся до сей поры липовой
аллее. Близ аллеи стояла вросшая в землю скамья-диван, вырубленная в огромном
валуне. По преданию, на ней любил отдыхать владелец поместья. По той же
легенде, поэт унаследовал эту любовь прадеда и даже писал, будто бы, «Руслана и
Людмилу», сидя на этом каменном диване, под сенью рядом стоящего многовекового
дуба…
Здесь многолюдно круглый год: Суйда входит в
маршрут экскурсий «По Пушкинским местам». Но те, кто приедет сюда нынешним
летом, не узнает этих мест. Дух старины, дух подлинности нарушен самым
бесцеремонным образом…. Валун-скамью, который высился неподалеку от липовой
аллеи, переместили к самому берегу пруда, выложив все вокруг бетонными
плитами».
Я помню диван еще на старом месте. С другом детства
Сергеем Никитиным мы приезжали «исследовать усадьбу» из поселка Высокоключевой
на велосипедах. Было это в 1975 году, еще до реконструкции хозяйственниками
парка.
Следующий этап, связанный с этим
памятником в моей биографии, относится к 1986 году, когда я стал директором
народного музея в Суйде. Вместе со своими юными помощниками (а мне самому тогда
было двадцать лет), я периодически занимался уборкой мусора вокруг скамьи,
оставленных пустых бутылок. Весной мы убирали опавшие листья в парке; перед
Пушкинскими праздниками засыпали дерном места кострищ, оставленных кем-то из
местных, сажали деревья взамен утраченных саженцев: вокруг дивана постоянно
ездили на мопедах и мотоциклах. Очень любил народ, а особенно молодое поколение
суйдинцев, это памятное место, и с этим ничего невозможно было поделать.
Часто ведешь, бывало, к дивану группу
экскурсантов, а на нём сидят кавалеры с барышнями, покуривают, а то и
что-нибудь распивают из крепких напитков. Правда, гордость за местную историю
брала свое: поздоровавшись, публика рассыпалась по сторонам, освобождая
реликвию для ознакомления туристам. Восторженные экскурсанты всегда устраивали
здесь фотосессии и слушали повествования гида о сказочной стране - Лукоморье,
имевшей самое прямое отношение к этим благословенным местам.
В 1988 году вместе с мальчишками я
предпринял поиск места первоначального местонахождения скамьи. Мы позвали
старожилов, захватили с собой две-три старые фотографии и с точностью
установили, где она стояла до переноса. Была идея установить здесь памятный
знак, но сделать это оказалась невозможным. На Мокром лугу находилось тогда
единственное в округе футбольное поле…
Когда в 1999 году в Суйде открылся
государственный музей и меня назначили директором, диван постоянно, как магнит,
притягивал к себе творческих людей: художников, поэтов, музыкантов… Однажды в
музей пришла местная жительница Лариса Калинина и рассказала, что в свое время
в парке ей «привиделся» сам Ганнибал. Наша гостья давно увлекалась поэзией, и
после этого у нее родились необычные строки. На бумажном листе стояла дата –
1991 год. Это стихотворение я поместил потом в одном из поэтических сборников:
«Сижу на ганнибаловской скамье
И вдруг я вижу:
Сам Ганнибал идет ко мне,
И он спросил:
«Откуда родом?
Зачем сидишь ты на скамье?»
А я ответила ему: «Мой дорогой,
Давно стремлюсь к тебе,
К тебе, к чужеродному,
К тебе, благословенному.
Но не гони,
Дай посидеть, дай отдохнуть,
На прошлый лик на твой взглянуть…»
Очень много знаменитостей побывало у
скамьи и даже присело на нее за последние десятилетия. Из гостей, кого я сам
сопровождал по Ганнибаловской усадьбе, были: академик Дмитрий Сергеевич
Лихачев, скульптор Михаил Константинович Лихачев, правнук поэта – Григорий
Григорьевич Пушкин, писатель Василий Белов, актеры театра и кино Инна Макарова,
Петр Вельяминов, Клара Лучко, Станислав Говорухин, Ольга Остроумова, Александр
Панкратов-Черный, Нина Гребешкова, Сергей Маковецкий, Жанна Прохоренко - всех
не перечислишь…
Разные люди побывали у каменного дивана. Я
помню, как в конце девяностых, приезжал один из новых русских и спрашивал, а
сколько стоит памятник, если его купить для своей дачной усадьбы. Хватит ли
денег на восстановления парка? Я тогда сказал, что очень дорого и ему всё равно
не хватит, чем очень обидел его. И зачем нам тогда возрожденная усадьба без ее
главного, самого легендарного экспоната, который не пылится в запасниках музея,
не охраняется в особой витрине, а выставлен всем на обозрение. И нет на
каменной скамье таблички «Руками не трогать». Можно и потрогать реликвию, и
присесть, представить себя в роли Ганнибала и Пушкина. Повезло Суйде, очень
повезло! Главное теперь - сберечь…