Врачи Сиверской больницы принимали поздравления

В начале апреля стационар в посёлке Сиверский был полностью перепрофилирован под COVID-пациентов. ​Врачи работают здесь вахтовым методом, заступают на две недели.

Со словами благодарности и поздравлениями к медицинским работникам обратились глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко, глава администрации Людмила Нещадим, главный врач Гатчинской КМБ Константин Харитоненко, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев и Людмила Тептина, руководители Сиверского поселения Дмитрий Румянцев и Александр Макаров.

Благодарности и почетные грамоты от руководства Гатчинского района получили врач-хирург приемного отделения стационара Сиверской районной больницы Вера Васильевна Базуева, старший фельдшер Вырицкой подстанции Гатчинской станции скорой медицинской помощи Борис Владимирович Журомский и участковый врач-терапевт Рождественской врачебной амбулатории Ольга Анатольевна Гусева.

Почетными грамотами и благодарностями Комитета по здравоохранению Ленинградской области были отмечены старшая медицинская сестра поликлиники Сиверской районной больницы Александра Геннадьевна Кузнецова, санитарка отделения паллиативной медицинской помощи стационара Сиверской районной больницы Людмила Андреевна Фоминова.

От имени депутатов комиссии по здравоохранению Законодательного собрания Ленинградской области медиков поздравила Людмила Тептина. Она вручила высшую награду областного парламента – Почетный диплом коллективу Сиверской районной больницы, который возглавляет настоящий профессионал своего дела Арам Феликсович Хачатрян.

Диплом Законодательного собрания Ленинградской области был вручен врачу-терапевту участковый поликлиники Сиверской больницы Роксане Заитовне Николаевой, а благодарностью областного парламента - врачу скорой медицинской помощи Сиверской подстанции Мураду Эседуллаевичу Гагаеву.

Артисты под окнами стационара, в «чистой зоне», подарили медикам праздничный концерт #СпасибоЗаЗдоровье, в котором прозвучали песни Исаака Шварца.