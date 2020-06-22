Защита истории - защита достойного будущего нашей страны!

Председатель совета общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского района Александр Павлович Резвый убежден, что поправка, связанная с защитой исторической правды, - одна из самых важных.

- Сегодня на Западе развязана настоящая информационная война против России, в ходе которой пытаются исказить историческую правду, в том числе о Великой Отечественной войне-, делится Александр Резвый. - Верхом цинизма для меня является принятие в сентябре 2019 года Европарламентом резолюции, где главными виновниками развязывания Второй Мировой войны называют фашистскую Германию и СССР. Предложенная к одобрению поправка будет защищать нашу историю и память о героях Великой Отечественной войны. Поправки также позволят защитить суверенитет и целостность Российской Федерации, что не менее важно.

Также считаю очень важными поправки к статье 75, посвященные в том числе индексации пенсий и социальных пособий не менее одного раза в год. Это необходимо для всех незащищенных слоев населения, малоимущих граждан, и Конституция закрепит эту норму - будет гарантировать, что финансовое положение граждан не ухудшится и будет соответствовать уровню жизни в стране.

Каждая из предложенных поправок для внесения в Конституцию РФ важна. Мы должны их поддержать - все поправки направлены на создание достойного будущего нашей страны, именно за него мы и должны проголосовать.