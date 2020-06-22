Защита истории - защита достойного будущего нашей страны!

Председатель
совета общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского района
Александр Павлович Резвый убежден, что поправка, связанная с защитой
исторической правды, - одна из самых важных.
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Сегодня на Западе развязана настоящая информационная война против России, в
ходе которой пытаются исказить историческую правду, в том числе о Великой
Отечественной войне-, делится Александр Резвый. - Верхом цинизма для меня
является принятие в сентябре 2019 года Европарламентом резолюции, где главными
виновниками развязывания Второй Мировой войны называют фашистскую Германию и
СССР. Предложенная к одобрению поправка будет защищать нашу историю и память о
героях Великой Отечественной войны. Поправки также позволят защитить
суверенитет и целостность Российской Федерации, что не менее важно.
Также
считаю очень важными поправки к статье 75, посвященные в том числе индексации
пенсий и социальных пособий не менее одного раза в год. Это необходимо для всех незащищенных
слоев населения, малоимущих граждан, и Конституция закрепит эту норму - будет
гарантировать, что финансовое положение граждан не ухудшится и будет
соответствовать уровню жизни в стране.
Каждая
из предложенных поправок для внесения в Конституцию РФ важна. Мы должны их
поддержать - все поправки направлены на создание достойного будущего нашей
страны, именно за него мы и должны проголосовать.