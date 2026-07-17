В Коммунаре запустили новое производство отечественного оборудования для энергетики

Новый цех создан в рамках инвестиционного проекта по расширению производства отечественного оборудования. Запуск новой линии позволит обеспечить более 70% локализации продукции за счет использования отечественного сырья и компонентов, сократить сроки изготовления продукции и заменить зарубежные аналоги. В производственной цепочке участвуют более 100 компаний Ленинградской области.

Во время посещения предприятия губернатор отметил, что за 15 лет работы в Ленинградской области компания последовательно развивает производство, инвестирует в модернизацию и внедряет современные подходы.

«На предприятии работает 100 человек, но оно очень высокотехнологичное, а продукт очень качественный. Все энергетические компании Ленинградской области пользуются продукцией предприятия», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Глава региона также отметил, что год назад стороны договорились о запуске новой линии по выпуску воздушных выключателей, и сегодня этот проект реализован. Новый продукт уже стал одним из факторов роста предприятия и позволил увеличить его оборот.