Вышел сборник детских рассказов «Человек читающий»!

Издание сборника – финальный аккорд Первого Всероссийского марафона по творческому письму «Человек читающий». В сборник вошли 16 литературных произведений, созданных детьми и подростками, оставшимися без попечения родителей и воспитывающихся в социальных учреждениях. Именно на поддержку этих детей и были направлены все события марафона: образовательная программа, конкурс творческого письма, акции в библиотеках и финал, во время которого произведения финалистов читали актеры разных театров страны.

«Мы с самого начала, когда только начали планировать наш марафон по творческому письму, решили, что произведения всех финалистов, не только победителей, будут изданы отдельным сборником, – рассказывает руководитель социально-образовательного проекта «Человек читающий» Дарья Цыбульская. – Ведь здорово увидеть свою литературную работу напечатанной! Мне кажется, это главный приз нашего конкурса».

Всего на конкурс поступило более 200 работ, написанных в самых разных жанрах – от традиционных рассказов и волшебных сказок, до фэнтези и хоррора. Конкурс проходил в двух номинациях: коллективной и индивидуальной. В сборник вошли все 15 произведений, прошедших в финал коллективной номинации, а 16-м стал рассказ «Звезда Арктики» 12-летней Виктории Соколовой из Самары, победившей в индивидуальной номинации конкурса.

Все участники финала уже получили свои «авторские экземпляры» книги. Сборник рассказов разлетелся по разным регионам страны.

*Проект «Человек читающий» создан Образовательным центром «Константа». Реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов.