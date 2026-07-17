Гатчинских студентов обучат избирательному праву

Документ подписали председатель Избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский и временно исполняющий обязанности ректора Гатчинского государственного университета Николай Емельянов.

Соглашение предусматривает совместные лекции, встречи и образовательные проекты по избирательному праву и правовому просвещению. Они помогут студентам лучше понять, как устроены и проходят выборы, а организаторам выборов — обмениваться опытом и повышать квалификацию.

В рамках сотрудничества в университете также открыли учебный кабинет избирательного права и избирательного процесса. Здесь будут проходить занятия, тематические встречи и другие мероприятия, посвящённые избирательному законодательству, правам граждан и принципам организации выборов.

«Очень важно давать молодым людям практические знания, которые пригодятся им в жизни. Именно поэтому мы рады, что на базе Гатчинского государственного университета открывается учебный кабинет избирательного права. Надеюсь, я здесь буду частым гостем. Открыт к совместной работе!» — отметил Михаил Лебединский.

Библиотеке университета передали более 300 книг, посвящённых истории и развитию избирательного права, организации выборов и информационно-просветительским проектам Избирательной комиссии Ленинградской области.

Подборку представил член Избирательной комиссии Ленинградской области с правом решающего голоса Вячеслав Баев. Он также рассказал о концепции работы учебного кабинета и возможных форматах образовательных мероприятий для студентов. Кроме того, Михаил Лебединский представил концепцию информационно-просветительского проекта «Старая Ладога». Его планируется реализовать совместно со Староладожским историко-архитектурным и археологическим музеем-заповедником, Комитетом по печати Ленинградской области и Центром управления регионом Ленинградской области в рамках информационной кампании, посвящённой выборам 2026 года.

Проект будет посвящён истории и культурному наследию Старой Ладоги. В его материалах планируется рассказать об исторических событиях и памятниках Ладожской земли, развитии торговых и культурных связей, а также о процессах, связанных с ранними этапами становления российской государственности.

Подписание соглашения и открытие учебного кабинета стало продолжением совместной образовательной и просветительской работы Избирательной комиссии Ленинградской области и Гатчинского государственного университета.