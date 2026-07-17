Ленинградская область – в лидерах газификации по стране в первом полугодии 2026 года

Одним из вопросов заседания стали итоги реализации программ газификации и догазификации в Ленинградской области за первое полугодие 2026 года.

По итогам рейтинга субъектов Российской Федерации по догазификации Ленинградская область сегодня занимает шестое место. За полгода АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» приняло 8 тыс. заявок, 5,5 тыс. из них переведено в договоры, 4,6 тыс. уже исполнены — построены газопроводы до границ участков. К сетевому газу подключены более 9 тыс. домовладений.

В рамках программы догазификации в 2026 году запланирована реализация 48 распределительных газопроводов общей протяженностью 132 км. На сегодня 32 объекта общей протяженностью 77 км уже построены, остальные находятся на этапе строительно-монтажных работ.

В рамках региональной программы газификации в 2026 году предусмотрено строительство шести межпоселковых газопроводов общей протяженностью более 177 км., три из них уже готовы. Также запланирована реализация 18 внутрипоселковых газопроводов протяженностью 65 км, 14 объектов уже проложены.

Кроме того, 22 объекта общей протяженностью 123,8 км реализуются за счет средств спецнадбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по распределительным сетям. Построены шесть, еще 16 находятся на этапе строительства.