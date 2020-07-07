…И деньги в шляпе

…И деньги в шляпе

В Мариенбурге ограбили водителя в собственном автомобиле. Преступник скрылся с деньгами и ключами от машины, но был задержан по горячим следам.

Рубрики : Криминал     07 Jul 2020

Поздно вечером 6-го июля на улице Беляева к полицейским-патрульным обратился пенсионер, на которого напал грабитель. Мужчина сидел в своем автомобиле Renault Sandero, когда к нему в машину подсел неизвестный. Он ударил водителя кулаком в лицо, забрал ключи от машины и деньги из нагрудного кармана – 26 тысяч рублей. После чего скрылся в неизвестном направлении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Грабителя искали по горячим следам – совместно с потерпевшим. В итоге преступник – 34-летний Виктор Л., ранее судимый – был задержан в Мариенбурге на улице Куприна. У него изъяли похищенные ключи от машины и деньги, которые злоумышленник спрятал в кепке. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

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