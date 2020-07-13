Гатчинская больница пополнилась медицинскими сестрами

Две
выпускницы – Наталья Викторовна Безобразова и Дина Дмитриевна Соловьева –
получили дипломы с отличием. За отличные показатели в учебе и активное участие
в общественной жизни колледжа им объявили благодарности и наградили грамотами и
памятными подарками.
Также
благодарности, грамоты и памятные подарки получили: Анастасия Александровна
Филина - за хорошие показатели в учебе и активное участие в общественной жизни
колледжа; Жанна Анатольевна Терехова - за хорошие показатели в учебе, Елена
Дмитриевна Васильева – за активное участие в общественной жизни колледжа.
За
проведение организационной работы в группе благодарности были объявлены лаборанту
филиала Выборгского медицинского колледжа в п. Сиверский Татьяне Алексеевне
Коржовой и заведующему филиалами Выборгского медицинского колледжа в г. Гатчине
и п. Сиверский Алексею Ивановичу Саверскому.
- На
моем счету это третий выпуск: два было в Гатчинском филиале и вот первый – в
Сиверском, - рассказывает Алексей Саверский. - И он не только самый большой. У
этого курса есть три особенности, которые отличают студентов от предыдущих: они
собранные, дружные и знают, ради чего они пришли. Толковые девчонки, которые
понимают суть и компетенции сестринской работы. По моему мнению, это один из
самых сильных выпусков.
Курс
был довольно разнообразным: одни стали студентами сразу после окончания школы и
в процессе учебы начали свою трудовую деятельность. Другие пошли учиться, уже
работая в структурных подразделениях Гатчинской КМБ, в частности, в Сиверской
районной больнице, в качестве санитарок. Практику они проходили на различных
отделениях стационара Гатчинской больнице. Кроме того, все студентки прошли
дополнительное профессиональное обучение по работе с COVID-19 и получили
соответствующие удостоверения. Большинство теперь уже дипломированных
медицинских сестер останутся работать в структурах Гатчинской КМБ.
Добавим,
что 2020-й год для Выборгского медицинского колледжа – юбилейный. Учебному
заведению исполнилось 75 лет. Одно из старейших образовательных учреждений
Выборга и Северо-Западного региона по подготовке средних медицинских работников
открывалось дважды. Первый раз - в 1940 году, после окончания советско-финской
войны и передачи части территорий Советскому Союзу. Тогда на площадях
существующего больничного городка и была открыта фельдшерская школа. Первый
набор ее составила единственная группа. Но осенью 1941-го занятия были
прекращены, организован выпуск. и вся группа ушла на фронт. 10 мая 1945-го исполнительным
комитетом Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся было вынесено
решение о восстановлении сети средних медицинских школ в Ленобласти.
В
этом году стены колледжа покинули очередные 145 выпускников: 110
дипломированных специалистов с квалификацией «Медицинская сестра/брат» (на базе
колледжа в Выборге, в филиалах в Тосно, Приозерске и п. Сиверский) и 35
дипломированных специалистов с квалификацией «Фельдшер» (на базе колледжа в Выборге
и филиале в Тосно). Всем выпускникам предложены места трудоустройства.
«Дорогие
выпускники, от всей души поздравляем вас с окончанием обучения в нашем
колледже! Остались позади годы студенческой жизни: веселой, счастливой,
наполненной радостью открытий и незабываемых встреч, позади конспекты, экзамены,
бессонные ночи! Впереди — пора свершений, самостоятельной, взрослой жизни. Мы
верим, что на рабочих местах в больницах и поликлиниках, ФАПах и ССМП вы
проявите свои лучшие человеческие и профессиональные качества: бескорыстие,
скромность, добросовестность, милосердие и ответственность за оказываемую
помощь пациентам. Добра вам и здоровья, счастья и профессиональных успехов. В
добрый путь!» - написано на официальном сайте Выборгского медицинского
колледжа.