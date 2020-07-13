Гатчинская больница пополнилась медицинскими сестрами

Две выпускницы – Наталья Викторовна Безобразова и Дина Дмитриевна Соловьева – получили дипломы с отличием. За отличные показатели в учебе и активное участие в общественной жизни колледжа им объявили благодарности и наградили грамотами и памятными подарками.

Также благодарности, грамоты и памятные подарки получили: Анастасия Александровна Филина - за хорошие показатели в учебе и активное участие в общественной жизни колледжа; Жанна Анатольевна Терехова - за хорошие показатели в учебе, Елена Дмитриевна Васильева – за активное участие в общественной жизни колледжа.

За проведение организационной работы в группе благодарности были объявлены лаборанту филиала Выборгского медицинского колледжа в п. Сиверский Татьяне Алексеевне Коржовой и заведующему филиалами Выборгского медицинского колледжа в г. Гатчине и п. Сиверский Алексею Ивановичу Саверскому.

- На моем счету это третий выпуск: два было в Гатчинском филиале и вот первый – в Сиверском, - рассказывает Алексей Саверский. - И он не только самый большой. У этого курса есть три особенности, которые отличают студентов от предыдущих: они собранные, дружные и знают, ради чего они пришли. Толковые девчонки, которые понимают суть и компетенции сестринской работы. По моему мнению, это один из самых сильных выпусков.

Курс был довольно разнообразным: одни стали студентами сразу после окончания школы и в процессе учебы начали свою трудовую деятельность. Другие пошли учиться, уже работая в структурных подразделениях Гатчинской КМБ, в частности, в Сиверской районной больнице, в качестве санитарок. Практику они проходили на различных отделениях стационара Гатчинской больнице. Кроме того, все студентки прошли дополнительное профессиональное обучение по работе с COVID-19 и получили соответствующие удостоверения. Большинство теперь уже дипломированных медицинских сестер останутся работать в структурах Гатчинской КМБ.

Добавим, что 2020-й год для Выборгского медицинского колледжа – юбилейный. Учебному заведению исполнилось 75 лет. Одно из старейших образовательных учреждений Выборга и Северо-Западного региона по подготовке средних медицинских работников открывалось дважды. Первый раз - в 1940 году, после окончания советско-финской войны и передачи части территорий Советскому Союзу. Тогда на площадях существующего больничного городка и была открыта фельдшерская школа. Первый набор ее составила единственная группа. Но осенью 1941-го занятия были прекращены, организован выпуск. и вся группа ушла на фронт. 10 мая 1945-го исполнительным комитетом Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся было вынесено решение о восстановлении сети средних медицинских школ в Ленобласти.

В этом году стены колледжа покинули очередные 145 выпускников: 110 дипломированных специалистов с квалификацией «Медицинская сестра/брат» (на базе колледжа в Выборге, в филиалах в Тосно, Приозерске и п. Сиверский) и 35 дипломированных специалистов с квалификацией «Фельдшер» (на базе колледжа в Выборге и филиале в Тосно). Всем выпускникам предложены места трудоустройства.

«Дорогие выпускники, от всей души поздравляем вас с окончанием обучения в нашем колледже! Остались позади годы студенческой жизни: веселой, счастливой, наполненной радостью открытий и незабываемых встреч, позади конспекты, экзамены, бессонные ночи! Впереди — пора свершений, самостоятельной, взрослой жизни. Мы верим, что на рабочих местах в больницах и поликлиниках, ФАПах и ССМП вы проявите свои лучшие человеческие и профессиональные качества: бескорыстие, скромность, добросовестность, милосердие и ответственность за оказываемую помощь пациентам. Добра вам и здоровья, счастья и профессиональных успехов. В добрый путь!» - написано на официальном сайте Выборгского медицинского колледжа.



