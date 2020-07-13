Областной Росреестр — лидер по качеству услуг

Рейтинг по данным на 1 июля 2020 года составлен на основании отзывов получателей услуг. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области получило более 500 тысяч оценок через инфоматы, установленные в многофункциональных центрах Ленинградской области.

Услуги по регистрации недвижимости сегодня можно получить двумя способами: в центрах «Мои Документы» и на портале Росреестра. Для получения услуг в электронном виде требуется электронная цифровая подпись.

По информации регионального МФЦ, за последние полгода жители Ленинградской области обратились в организацию за услугами Кадастра и Росреестра почти 1,5 миллиона раз. Услуги по регистрации прав на недвижимость, кадастровому учету, получению выписок из ЕГРН входят в топ-10 наиболее востребованных. Их количество составляет 42% от общего количества обращений в МФЦ.