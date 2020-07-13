Областной Росреестр — лидер по качеству услуг

Рейтинг по данным на 1
июля 2020 года составлен на основании отзывов получателей услуг. Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ленинградской области получило более 500 тысяч оценок через инфоматы,
установленные в многофункциональных центрах Ленинградской области.
Услуги по регистрации
недвижимости сегодня можно получить двумя способами: в центрах «Мои Документы»
и на портале Росреестра. Для получения услуг в электронном виде требуется
электронная цифровая подпись.
По информации
регионального МФЦ, за последние полгода жители Ленинградской области обратились
в организацию за услугами Кадастра и Росреестра почти 1,5 миллиона раз. Услуги
по регистрации прав на недвижимость, кадастровому учету, получению выписок из
ЕГРН входят в топ-10 наиболее востребованных. Их количество составляет 42% от
общего количества обращений в МФЦ.