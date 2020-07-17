«Набоковские чтения-2020»: конференция становится фестивалем

«Набоковские чтения» - единственная в мире
ежегодная конференция по набоковедению, имеющая многолетнюю, богатую событиями
историю. Первые чтения, посвященные Владимиру Набокову, состоялись в конце
1980-х годов в Рождествено, в музее усадьбы Рукавишниковых-Набоковых. С 1993
года они проходили в доме Набоковых на Большой Морской улице в
Санкт-Петербурге. В 2002 году чтения приобрели международный формат
(«Набоковский симпозиум»), а в 2019 году они с успехом прошли на площадках ИРЛИ
(Пушкинский дом) РАН и музея-усадьбы «Рождествено».
В силу сложившихся обстоятельств «Набоковские
чтения-2020» прошли в онлайн-формате на ютьюб-канале «Пушкинского дома». Но это
не помешало собраться в одном пространстве исследователям и поклонникам
творчества Набокова из самых разных городов и стран мира.
Чтения этого года открылись 30 июня лекцией
известного филолога и набоковеда профессора Александра Долинина «Набоков в роли
Набокова: тайные точки в романе «Лолита».
Научную часть конференции открыл директор
ИРЛИ (Пушкинский дом) РАН Валентин Головин.
- На мой взгляд, очень органично, когда из-за
океана, из Европы мы собираемся в пространстве, близком «Пушкинскому дому», -
отметил Валентин Вадимович. - Набоковская конференция должна проводиться в
«Пушкинском доме», потому что Пушкин и Набоков — это абсолютное единение. Связи
между этими двумя писателями неисчерпаемы...
Доклад о раннем набоковском романе
«Король, дама, валет» в контексте литературных течений первой трети XX века
представил доктор филологии Михаил Вайскопф (Израиль). О том, какую роль в
творчестве Набокова сыграли его переводческие труды, рассказала Елена Толстая
(«Поэтика псевдоперевода: Набоков и Грин»).
Об отношениях Владимира Набокова и Глеба
Петровича Струве рассказал главный редактор, издательство «Аквилон»
(Сан-Франциско, США) Андрей Устинов. Оба — дети известных русских политических
деятелей начала XX века, они были в дружеских отношениях с первых лет
эмигрантской жизни, вместе посещали литературные кружки в эмигрантской Европе,
учились в Оксфорде и Кембридже, затем встречались в Берлине и Париже. Их
эпистолярная связь не прерывалась до конца жизни Набокова.
Старший научный сотрудник музея-усадьбы
«Рождествено» Данила Сергеев и директор музея Ирина Авикайнен представили
исследование архива Н.И. Толстой, хранящееся в собрании музея-усадьбы.
С докладами также выступили профессор
Стивен Блэквелл (США), редактор журнала «Звезда» Андрей Арьев
(Санкт-Петербург), профессор Ольга Дмитриенко (Санкт-Петербург), почетный
профессор Страсбургского университета Михаил Мейлах (Франция), научный
сотрудник ИРЛИ (Пушкинский дом) РАН Татьяна Пономарева, Евгений Белодубровский
(Санкт-Петербург), Рената Горошкова (Санкт-Петербург).
1 июля состоялся круглый стол «Набоков во
время чумы» с участием ведущих исследователей творчества и биографии Набокова
из России и других стран мира. Онлайн-форум открыла многолетний
организатор «Набоковских чтений», директор музея В.В. Набокова в
Санкт-Петербурге (2002–2019) Татьяна Пономарева. Она обратила внимание на
сложившийся в сознании многих людей стереотип образа Набокова, касающийся
«легкости» прожитой им жизни.
На самом деле, как отметила Татьяна
Олеговна, жизнь писателя была очень трудна. Большую ее часть Владимир Набоков
жил и работал в очень тяжелых условиях — в бедности, в бесправии «лица без
гражданства», под угрозой гибели семьи под властью нацистов. Позже годы
преподавательской жизни в Америке принесли ему и его семье безопасность и
благополучие, но поставили перед ним творческие задачи невиданной трудности.
На круглом столе шла речь о том, как
Владимир Набоков справлялся с вызовами своего времени, насколько глубоко
проникли в его творчество трагедия мировой войны, геноцид и личные утраты.
Набоков не давал обстоятельствам сломать себя. Он верил в то, что должен был
сделать, и это создало великого писателя, которого мы знаем под именем
Владимира Набокова.
Одним из гостей конференции стал самый
известный биограф Владимира Набокова, новозеландский профессор Брайан Бойд. Бойд — автор
фундаментальной двухтомной биографии Набокова, на которую ориентируются
несколько поколений исследователей. В публичном интервью, которое состоялось 3
июля, он рассказал о своем «знакомстве» с Набоковым, о постепенном и глубоком
погружении в его творчество.
Работая
над книгой о Набокове, Бойд активно сотрудничал с Верой и Дмитрием Набоковыми,
которые открыли ему доступ к Набоковскому архиву в Библиотеке Конгресса. В 1990
и 1991 году были опубликованы две книги Бойда - «Владимир Набоков. Русские
годы» и «Владимир Набоков. Американские годы». В интервью ученый рассказал о
своей новой книге «По следам Набокова», которая скоро выйдет на русском языке.
В книгу вошли авторские эссе о Набокове — о его жизни и идеях, об архивах,
рукописях и бабочках, о некоторых книгах писателя.
Конференция включила в себя не только
научную программу, но и мероприятия для широкой аудитории, что придало ей фестивальный
характер. В
рамках «Набоковских чтений» состоялась презентация «Издательством Ивана
Лимбаха» и издательством «Симпозиум» новых набоковедческих изданий, сайта
Международного набоковского общества и новых исследований из США и Франции.
Участникам «Набоковских чтений-2020» была
предложена уникальная возможность побывать на видеоэкскурсии в усадьбе
«Рождествено», которая принадлежала семье писателя.
Одним из самых ярких и запоминающихся
событий чтений стала презентация документального фильма «Мой Набоков» (студия
МТ-кино, режиссеры Владимир Самородов и Марина Труш), в съемках которого
приняли участие близкие родственники писателя. В рамках Набоковского фестиваля
прошли чтения рассказа Владимира Набокова «Весна в Фиальте» в исполнении
известных писателей и деятелей культуры Юрия Сапрыкина, Татьяны Толстой,
Людмилы Улицкой, Дмитрия Быкова и др.
Видеоматериалы конференции можно найти на
YouTube канале «Пушкинского дома» и на сайте «Набоковских чтений-2020»
(http://nabokovreadings.ru/).