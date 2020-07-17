«Набоковские чтения-2020»: конференция становится фестивалем

«Набоковские чтения» - единственная в мире ежегодная конференция по набоковедению, имеющая многолетнюю, богатую событиями историю. Первые чтения, посвященные Владимиру Набокову, состоялись в конце 1980-х годов в Рождествено, в музее усадьбы Рукавишниковых-Набоковых. С 1993 года они проходили в доме Набоковых на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге. В 2002 году чтения приобрели международный формат («Набоковский симпозиум»), а в 2019 году они с успехом прошли на площадках ИРЛИ (Пушкинский дом) РАН и музея-усадьбы «Рождествено».

В силу сложившихся обстоятельств «Набоковские чтения-2020» прошли в онлайн-формате на ютьюб-канале «Пушкинского дома». Но это не помешало собраться в одном пространстве исследователям и поклонникам творчества Набокова из самых разных городов и стран мира.

Чтения этого года открылись 30 июня лекцией известного филолога и набоковеда профессора Александра Долинина «Набоков в роли Набокова: тайные точки в романе «Лолита».

Научную часть конференции открыл директор ИРЛИ (Пушкинский дом) РАН Валентин Головин.

- На мой взгляд, очень органично, когда из-за океана, из Европы мы собираемся в пространстве, близком «Пушкинскому дому», - отметил Валентин Вадимович. - Набоковская конференция должна проводиться в «Пушкинском доме», потому что Пушкин и Набоков — это абсолютное единение. Связи между этими двумя писателями неисчерпаемы...

Доклад о раннем набоковском романе «Король, дама, валет» в контексте литературных течений первой трети XX века представил доктор филологии Михаил Вайскопф (Израиль). О том, какую роль в творчестве Набокова сыграли его переводческие труды, рассказала Елена Толстая («Поэтика псевдоперевода: Набоков и Грин»).

Об отношениях Владимира Набокова и Глеба Петровича Струве рассказал главный редактор, издательство «Аквилон» (Сан-Франциско, США) Андрей Устинов. Оба — дети известных русских политических деятелей начала XX века, они были в дружеских отношениях с первых лет эмигрантской жизни, вместе посещали литературные кружки в эмигрантской Европе, учились в Оксфорде и Кембридже, затем встречались в Берлине и Париже. Их эпистолярная связь не прерывалась до конца жизни Набокова.

Старший научный сотрудник музея-усадьбы «Рождествено» Данила Сергеев и директор музея Ирина Авикайнен представили исследование архива Н.И. Толстой, хранящееся в собрании музея-усадьбы.

С докладами также выступили профессор Стивен Блэквелл (США), редактор журнала «Звезда» Андрей Арьев (Санкт-Петербург), профессор Ольга Дмитриенко (Санкт-Петербург), почетный профессор Страсбургского университета Михаил Мейлах (Франция), научный сотрудник ИРЛИ (Пушкинский дом) РАН Татьяна Пономарева, Евгений Белодубровский (Санкт-Петербург), Рената Горошкова (Санкт-Петербург).

1 июля состоялся круглый стол «Набоков во время чумы» с участием ведущих исследователей творчества и биографии Набокова из России и других стран мира. Онлайн-форум открыла многолетний организатор «Набоковских чтений», директор музея В.В. Набокова в Санкт-Петербурге (2002–2019) Татьяна Пономарева. Она обратила внимание на сложившийся в сознании многих людей стереотип образа Набокова, касающийся «легкости» прожитой им жизни.

На самом деле, как отметила Татьяна Олеговна, жизнь писателя была очень трудна. Большую ее часть Владимир Набоков жил и работал в очень тяжелых условиях — в бедности, в бесправии «лица без гражданства», под угрозой гибели семьи под властью нацистов. Позже годы преподавательской жизни в Америке принесли ему и его семье безопасность и благополучие, но поставили перед ним творческие задачи невиданной трудности.

На круглом столе шла речь о том, как Владимир Набоков справлялся с вызовами своего времени, насколько глубоко проникли в его творчество трагедия мировой войны, геноцид и личные утраты. Набоков не давал обстоятельствам сломать себя. Он верил в то, что должен был сделать, и это создало великого писателя, которого мы знаем под именем Владимира Набокова.

Одним из гостей конференции стал самый известный биограф Владимира Набокова, новозеландский профессор Брайан Бойд. Бойд — автор фундаментальной двухтомной биографии Набокова, на которую ориентируются несколько поколений исследователей. В публичном интервью, которое состоялось 3 июля, он рассказал о своем «знакомстве» с Набоковым, о постепенном и глубоком погружении в его творчество.

Работая над книгой о Набокове, Бойд активно сотрудничал с Верой и Дмитрием Набоковыми, которые открыли ему доступ к Набоковскому архиву в Библиотеке Конгресса. В 1990 и 1991 году были опубликованы две книги Бойда - «Владимир Набоков. Русские годы» и «Владимир Набоков. Американские годы». В интервью ученый рассказал о своей новой книге «По следам Набокова», которая скоро выйдет на русском языке. В книгу вошли авторские эссе о Набокове — о его жизни и идеях, об архивах, рукописях и бабочках, о некоторых книгах писателя.

Конференция включила в себя не только научную программу, но и мероприятия для широкой аудитории, что придало ей фестивальный характер. В рамках «Набоковских чтений» состоялась презентация «Издательством Ивана Лимбаха» и издательством «Симпозиум» новых набоковедческих изданий, сайта Международного набоковского общества и новых исследований из США и Франции.

Участникам «Набоковских чтений-2020» была предложена уникальная возможность побывать на видеоэкскурсии в усадьбе «Рождествено», которая принадлежала семье писателя.

Одним из самых ярких и запоминающихся событий чтений стала презентация документального фильма «Мой Набоков» (студия МТ-кино, режиссеры Владимир Самородов и Марина Труш), в съемках которого приняли участие близкие родственники писателя. В рамках Набоковского фестиваля прошли чтения рассказа Владимира Набокова «Весна в Фиальте» в исполнении известных писателей и деятелей культуры Юрия Сапрыкина, Татьяны Толстой, Людмилы Улицкой, Дмитрия Быкова и др.

Видеоматериалы конференции можно найти на YouTube канале «Пушкинского дома» и на сайте «Набоковских чтений-2020» (http://nabokovreadings.ru/).



