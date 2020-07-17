Область сокращает стационары под COVID-19

Ранее прием больных
коронавирусом завершили Кингисеппская, Рощинская и Бокситогорская больницы, а
также Тосненский роддом. Таким образом, уже шесть перепрофилированных под
лечение коронавируса стационаров вернулись в медицинскую систему региона для
оказания многопрофильной помощи.
Прием пациентов с новой
инфекцией продолжается в Гатчинской, Всеволожской, Кировской, Приозерской,
Волховской, Киришской больницах и Ленинградской областной клинической больнице.
Всего на 17 июля для
пациентов с COVID-19 в области и федеральных клиниках развернуто 1678 коек. При
этом в стационарах находится 488 пациентов, из которых 260 человек – с
внебольничной пневмонией, а 228 – с коронавирусной инфекцией.