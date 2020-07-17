Область сокращает стационары под COVID-19

Область сокращает стационары под COVID-19

Прекращена госпитализация в Тихвинскую и Сиверскую больницы.

Рубрики : Здравоохранение     17 Jul 2020

Ранее прием больных коронавирусом завершили Кингисеппская, Рощинская и Бокситогорская больницы, а также Тосненский роддом. Таким образом, уже шесть перепрофилированных под лечение коронавируса стационаров вернулись в медицинскую систему региона для оказания многопрофильной помощи.

Прием пациентов с новой инфекцией продолжается в Гатчинской, Всеволожской, Кировской, Приозерской, Волховской, Киришской больницах и Ленинградской областной клинической больнице.

Всего на 17 июля для пациентов с COVID-19 в области и федеральных клиниках развернуто 1678 коек. При этом в стационарах находится 488 пациентов, из которых 260 человек – с внебольничной пневмонией, а 228 – с коронавирусной инфекцией.

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