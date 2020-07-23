Область работает с молодежью «на драйве»

Область работает с молодежью «на драйве»

Ленинградская область вошла в ТОП-20 регионов России по эффективности молодежной политики.

Рубрики : Молодежь     23 Jul 2020

Создание ресурсного центра, активность волонтерского корпуса, вовлечение молодых людей в спортивную, творческую, социальную и предпринимательскую деятельность, проведение молодежных форумов позволили региону улучшить свои показатели в два раза по сравнению с 2018 годом.

«В период пандемии мы увидели, насколько активна ленинградская молодежь. Сегодня мы должны дать ей шанс проявить себя, предоставить возможность социальных и экономических лифтов. Если будем искренне сотрудничать с молодежью, мы решим многие проблемы», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Среди районов Ленинградской области лидерами по работе с молодежью стали Всеволожский, Гатчинский и Кингисеппский. Существенно улучшили свои показатели Волховский, Тосненский, Ломоносовский районы и Сосновоборский городской округ.

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