Область работает с молодежью «на драйве»

Создание ресурсного
центра, активность волонтерского корпуса, вовлечение молодых людей в
спортивную, творческую, социальную и предпринимательскую деятельность,
проведение молодежных форумов позволили региону улучшить свои показатели в два
раза по сравнению с 2018 годом.
«В период пандемии мы
увидели, насколько активна ленинградская молодежь. Сегодня мы должны дать ей
шанс проявить себя, предоставить возможность социальных и экономических лифтов.
Если будем искренне сотрудничать с молодежью, мы решим многие проблемы», —
сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Среди районов
Ленинградской области лидерами по работе с молодежью стали Всеволожский,
Гатчинский и Кингисеппский. Существенно улучшили свои показатели Волховский,
Тосненский, Ломоносовский районы и Сосновоборский городской округ.