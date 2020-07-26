«Мы с детства о море мечтали…»

- О чем вы мечтали в детстве? Почему выбрали море?
- Я – ленинградец. В школе у меня было два друга, которые
занимались в клубе юных моряков «Юнга» во Дворце пионеров имени Жданова. Как-то
они показали тетрадки с записями занятий, а там парусники, морские узлы…. Меня
это очень заинтересовало, и я тоже записался в клуб. Стал читать литературу,
изучать все, что связано с морем. И все это легло на душу. Мы ходили по Ладоге,
Неве, Свири. Потом я поступил в Высшее военно-морское училище имени М.В.
Фрунзе, в 1982 году окончил штурманский факультет.
Офицеры нашего времени оказались на пике развития морского
флота, затем наблюдали то, что было в 1990-х годах, а сейчас мы, уже
пенсионеры, рады тому, что флот развивается.
- Где вы служили?
- Все время служил на Балтике, я имею в виду корабельную
службу. Ее окончание пришлось на время ГКЧП: 1991 год поставил на моей
плавательной карьере крест. Я служил в Латвии, как она вдруг стала
самостоятельной. К 1994 году все наши войска, все подводные лодки вывели из
Германии и Прибалтики в Россию. Начался процесс сокращения вооружения. По сути,
к 1992 году уже не осталось подводных лодок, на которых можно было продолжать служить.
Так совпало, что в это время мне предложили перейти в штаб
подводных лодок, а потом я поступил в Военно-морскую академию имени Адмирала
Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова. С 1993 по 1996 год учился в академии,
благодаря чему достаточно сложный этап в жизни других офицеров прошел для меня относительно легко.
Но к этому времени на Балтике подводных лодок уже не было. Нет вооруженных сил,
соответственно, нет и тех органов, которые ими управляют. Но мне опять повезло:
пригласили преподавать в военно-морское училище имени Ленина. Потом перешел в
Центральный научно-исследовательский институт в Петергофе. Это был основной
институт по обоснованию развития Военно-морского флота. И там уже я служил до
увольнения в запас – до 2004 года
В отношении службы у меня сложилось все достаточно удачно.
Я отслужил в ВМФ 27 календарных лет. Конечно, хотелось бы больше походить в
море, но такое было время.
- Расскажите о самом ярком случае в корабельной службе.
- Курьезный случай произошел в период моего становления. Мы
сутки были под водой. Утром стали всплывать в надводное положение, и командир в
перископ увидел, что швартовый конец метров на двадцать вытравился за борт.
Самое опасное, что при этом он мог намотаться на винты. Мне повезло, что
швартовый конец был пеньковый и просто плыл по воде.
Командир говорит: «Ну что, штурман, иди, устраняй
замечания». Куда деваться. Это была моя вина: я - командир кормовой швартовой
партии, готовность надстройки к погружению - моя ответственность. Надел
резиновый комбинезон – выхожу. Море неспокойное. Ниша, куда убирается швартовый
конец, находится на корме. Мне даже страховым поясом не закрепиться. Как был,
так и пошел. Командир что-то с мостика кричал, я думаю, известные русские
слова… Все закончилось благополучно. Страха не было. Я был молод, занимался
плаванием в свое время, и это придавало уверенности.
- Как вы познакомились с супругой?
- Мы учились в одной школе. Вместе - 38 лет. Думаю, что для
нашей семьи служить было не так трудно, как для других. Мы служили в Лиепае –
это не дальний гарнизон, а третий по величине город в Прибалтике: четыре
кинотеатра, пять ресторанов. Это была Латвия. Там было хорошо.
Конечно, были и трудности. Во время самых интенсивных
хождений в пиковые годы (1983-1984) мы порой находились в море до 260 суток. Я
служил на средней подводной лодке типа «С». Наша бригада именовалась
«велосипеды», потому что время подготовки к выходу в море - 15 минут. Мы были
готовы всегда.
- Давно ли вы стали гатчинским жителем?
- С 1993 года мы живем в Гатчине. О чем не жалею. Гатчина
нам нравится, мы прижились.
Как мы здесь оказались, тоже интересный момент. Когда было
подписано соглашение о выводе советских войск, их не редко выводили в чистое
поле, а люди жили в землянках. Нам в этом отношении повезло. Со мною в Лиепае служили
два офицера, у которых жены из Гатчины, а в Гатчине - домостроительный
комбинат. Когда встал вопрос поиска жилья, приехали в Гатчину и выяснили, что
есть возможность получить жилье в доме, который ищет софинансирование.
Объединились Красные казармы, завод им.Рошаля и ВМФ. Все получилось. Нам
выделили 20 квартир. Претендентов на квартиру, которая мне досталось, не было.
Тогда все надеялись, что построят большой дом в районе озера Долгое. Наши лодки
и береговую базу должны были выводить в Кронштадт. Так потом и получилось.
- Что привело вас в ряды Гатчинского морского собрания?
- На флоте все друг друга отчасти знают. Меня пригласили, и
я принял решение, что нужно попробовать. В прошлом году мы достаточно широко
отмечали 20-летие Гатчинского морского собрания. Благодаря нашим лидерам, в
частности, Почетному гражданину города Гатчины Юрию Ивановичу Назарову, мы
активны. Основная работа - военно-патриотическое воспитание, пропаганда службы
на флоте. У нас достаточно много памятных дат, в праздновании которых мы
принимаем участие.
Уже второй раз на атомном подводном крейсере на
военно-морской парад приходит мой племянник. Может быть, благодаря мне он
сделал свой профессиональный выбор.
- Как вы стали экскурсоводом на подводной лодке?
- Случайно. Знакомый пригласил меня принять участие в
съемках фильма. Перед 75-летием Победы был большой творческий заказ, в том
числе должны были снимать фильм о подводной лодке, на которой я сейчас работаю
экскурсоводом. Подводная лодка Д-2 «Народоволец» - один из первых подводных
кораблей советской постройки. Она принадлежала к подводным лодкам I серии,
главным конструктором которой был Б.М. Малинин, впоследствии доктор технических
наук, профессор, лауреат Государственной премии. 2 сентября 1994 года
мемориальный комплекс «Подводная лодка Д-2 «Народоволец» был торжественно
открыт для осмотра как филиал Центрального военно-морского музея. В его
открытии принимал участие заместитель Анатолия Собчака – Владимир Путин.
Три дня снимали в музее и на самой подводной лодке. Тогда
же мне предложили работу экскурсоводом. К этому времени на прежней работе
началась реорганизация. Я подумал и перешел, о чем не жалею. Так я опять
оказался в своей стихии.
У нас замечательный коллектив и руководитель. Очень много
мероприятий. Самое хорошее, что народ интересуется. На рубеже годов проходило
до нескольких десятков тысяч человек в месяц. В день - 300-400 человек. Есть
организованные экскурсии, есть те, кто услышал о нашем музее через интернет и
приехал сам. Полгода шла акция «Дороги Победы».
Приезжали автобусы по 50 человек. Для детей посещение было бесплатным.
«Подводная лодка Д-2 «Народоволец» – мемориальный музей.
Люди должны знать, в каких условиях и на какой технике ковалась победа в годы
Великой Отечественной войны, в том числе на Балтике.
В настоящее время Центральный военно-морской музей и его
филиалы вновь открыты для посещения, но перешли на новый режим работы. С
дополнительными правилами посещения музея можно познакомиться на сайте:
www.navalmuseum.ru. Музей «Подводная лодка Д-2 «Народоволец» расположен по
адресу: г.Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 10. Добро пожаловать!
В заключение от души поздравляю всех ветеранов, всех ныне служащих в рядах Военно-морского Флота, а также всех кораблестроителей и учёных, причастных к созданию кораблей и вооружения, с Днём Военно-морского Флота! Желаю счастья и благополучия в семьях!