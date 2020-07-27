«Диктант Победы» напишем 3 сентября

Среди них, например, промышленные предприятия в городах трудовой доблести, которые в военные годы обеспечивали фронт необходимой продукцией, техникой и боеприпасами.

Среди партнеров акции – Российское географическое общество. Организация предложила 12 уникальных площадок в заповедниках и этнопарках страны.

Также в проекте в этом году участвуют Минобороны, МВД и Росгвардия. Ведомства организуют площадки в воинских частях, профильных учреждениях образования и на военных объектах, в том числе за пределами России.

«Мы готовы ко всем инициативам по организации площадок, которые могут стать визитной карточкой акции», — сказал заместитель секретаря Генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн.

«Диктант Победы» в этом году пройдет 3 сентября. Его включили в перечень основных мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы. Масштабы акции по сравнению с прошлым годом увеличатся в разы.

Организаторы планируют открыть не менее 7500 площадок для проведения «Диктанта Победы». Они появятся в каждом населенном пункте России, где живет больше пяти тысяч человек. Также места проведения акции будут организованы в символичном для юбилейного года числе стран — в 75 зарубежных государствах.

Организаторы рассчитывают, что без учета тех, кто решит пройти тест на знание истории Великой Отечественной войны онлайн, в акции примут участие более полумиллиона человек. Для сравнения — в 2019 году в общей сложности открыли 1373 площадки, их посетили 105 тысяч человек, еще 48 тысяч написали тест онлайн.

Изменится и сам формат теста — вместо 20 вопросов будет 25. Пять из них будут связаны с территориальной спецификой – федерального округа России или конкретной страны, где «Диктант Победы» проводится.

Подготовиться к нему можно будет при помощи онлайн-тестов на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. Один из них уже опубликован. В нем содержатся девять вопросов, подготовленных совместно с экспертами из Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ).

«Тестовые вопросы перекликаются с итоговым заданием «Диктанта Победы». Пока это только первый из серии тестов — все они вскоре появятся на сайте и в официальных аккаунтах акции в социальных сетях. Пройдя их, участники акции смогут подготовиться к написанию диктанта. Все, что для этого нужно — зайти на сайт и ответить на предложенные вопросы», — сказал Александр Хинштейн.

Зарегистрироваться для участия в акции также можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. и в специальном приложении, которое уже доступно на цифровых площадках. Здесь же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы». По согласованию с Минпросвещения высокие результаты будут засчитывать при поступлении в вузы.

По словам координатора проекта партии «Единая Россия» «Историческая память» в Ленинградской области Евгения Чайковского, в этом году во всей стране станет еще больше площадок проведения «Диктанта Победы» и возрастет количество участников исторической акции.

«Несмотря на коронавирус и то, что все мероприятия перенесены по времени, мы обязательно напишем «Диктант Победы», ведь этот год для всех нас особенный, символичный — мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне», - подчеркнул Евгений Чайковский.

В Ленинградской области проверить свои знания о Великой Отечественной войне можно будет в каждом районе. Всего откроются 28 площадок, центральная из которых будет во Всеволожском районе в Центре «Ладога».

«Единственное — мы просим всех заранее зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф, это позволит сократить время оформления участников на площадке и проверки результатов, — отметил региональный координатор партпроекта «Историческая память». - В этом году мы все научились работать удаленно, поэтому, думаю, это не вызовет трудностей».

«Это очень интересное мероприятие. Проверяешь себя, свою память. Как человек, которому удалось в прошлом году войти в тройку лидеров по итогам «Диктанта Победы» в Ленинградской области, искренне желаю всем удачи», - заключил Евгений Чайковский.