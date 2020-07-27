«Диктант Победы» напишем 3 сентября

Среди
них, например, промышленные предприятия в городах трудовой доблести, которые в
военные годы обеспечивали фронт необходимой продукцией, техникой и
боеприпасами.
Среди
партнеров акции – Российское географическое общество. Организация предложила 12
уникальных площадок в заповедниках и этнопарках страны.
Также
в проекте в этом году участвуют Минобороны, МВД и Росгвардия. Ведомства
организуют площадки в воинских частях, профильных учреждениях образования и на
военных объектах, в том числе за пределами России.
«Мы
готовы ко всем инициативам по организации площадок, которые могут стать
визитной карточкой акции», — сказал заместитель секретаря Генсовета «Единой
России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн.
«Диктант
Победы» в этом году пройдет 3 сентября. Его включили в перечень основных
мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы. Масштабы акции по сравнению с
прошлым годом увеличатся в разы.
Организаторы
планируют открыть не менее 7500 площадок для проведения «Диктанта Победы». Они
появятся в каждом населенном пункте России, где живет больше пяти тысяч
человек. Также места проведения акции будут организованы в символичном для
юбилейного года числе стран — в 75 зарубежных государствах.
Организаторы
рассчитывают, что без учета тех, кто решит пройти тест на знание истории
Великой Отечественной войны онлайн, в акции примут участие более полумиллиона
человек. Для сравнения — в 2019 году в общей сложности открыли 1373 площадки,
их посетили 105 тысяч человек, еще 48 тысяч написали тест онлайн.
Изменится
и сам формат теста — вместо 20 вопросов будет 25. Пять из них будут связаны с
территориальной спецификой – федерального округа России или конкретной страны,
где «Диктант Победы» проводится.
Подготовиться
к нему можно будет при помощи онлайн-тестов на официальном сайте проекта
диктантпобеды.рф. Один из них уже опубликован. В нем содержатся девять
вопросов, подготовленных совместно с экспертами из Российского государственного
гуманитарного университета (РГГУ).
«Тестовые
вопросы перекликаются с итоговым заданием «Диктанта Победы». Пока это только
первый из серии тестов — все они вскоре появятся на сайте и в официальных
аккаунтах акции в социальных сетях. Пройдя их, участники акции смогут подготовиться
к написанию диктанта. Все, что для этого нужно — зайти на сайт и ответить на
предложенные вопросы», — сказал Александр Хинштейн.
Зарегистрироваться
для участия в акции также можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф.
и в специальном приложении, которое уже доступно на цифровых площадках. Здесь
же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы». По
согласованию с Минпросвещения высокие результаты будут засчитывать при
поступлении в вузы.
По
словам координатора проекта партии «Единая Россия» «Историческая память» в
Ленинградской области Евгения Чайковского, в этом году во всей стране станет еще больше площадок проведения
«Диктанта Победы» и возрастет количество участников исторической акции.
«Несмотря
на коронавирус и то, что все мероприятия перенесены по времени, мы обязательно
напишем «Диктант Победы», ведь этот год для всех нас особенный, символичный —
мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне», - подчеркнул
Евгений Чайковский.
В
Ленинградской области проверить свои знания о Великой Отечественной войне можно
будет в каждом районе. Всего откроются 28 площадок, центральная из которых
будет во Всеволожском районе в Центре «Ладога».
«Единственное
— мы просим всех заранее зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф, это
позволит сократить время оформления участников на площадке и проверки
результатов, — отметил региональный координатор партпроекта «Историческая
память». - В этом году мы все научились работать удаленно, поэтому, думаю, это
не вызовет трудностей».
«Это
очень интересное мероприятие. Проверяешь себя, свою память. Как человек,
которому удалось в прошлом году войти в тройку лидеров по итогам «Диктанта
Победы» в Ленинградской области, искренне желаю всем удачи», - заключил Евгений
Чайковский.