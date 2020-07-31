Ножом по горлу

25-го июля пьянка в доме на Парицком шоссе в Малых Колпанах чуть не закончилась убийством: 66-летний Александр И., лицо без определенного места жительства и занятий, нанес удар ножом 35-летней хозяйке дома. Пострадавшую забрала «скорая»: в тяжелом состоянии женщину поместили на хирургию – с диагнозом «колото-резаная рана шеи с повреждением трахеи». В состоянии средней тяжести в больницу попал и еще один пострадавший из этой компании – 56-летний житель Сяськелево получил ножевое ранение в живот.

Работая по горячим следам, оперативники Войсковицкого отдела полиции задержали и полностью изобличили в совершении данного преступления уроженца Тульской области 66-летнего бомжа Александра И. Подозреваемый арестован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия.