Ножом по горлу

25-го
июля пьянка в доме на Парицком шоссе в Малых Колпанах чуть не закончилась
убийством: 66-летний Александр И., лицо без определенного места жительства и
занятий, нанес удар ножом 35-летней хозяйке дома. Пострадавшую забрала
«скорая»: в тяжелом состоянии женщину поместили на хирургию – с диагнозом
«колото-резаная рана шеи с повреждением трахеи». В состоянии средней тяжести в
больницу попал и еще один пострадавший из этой компании – 56-летний житель
Сяськелево получил ножевое ранение в живот.
Работая
по горячим следам, оперативники Войсковицкого отдела полиции задержали и
полностью изобличили в совершении данного преступления уроженца Тульской
области 66-летнего бомжа Александра И. Подозреваемый арестован. Возбуждено
уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ: умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью с применением оружия.