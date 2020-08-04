«Если мы войну забудем - вновь придет война!»

Презентацию
книги посвятили 93-ей годовщине образования Ленинградской области и Гатчинского
района. На встрече присутствовали представители администрации Гатчинского
района, ветераны войны и труда, участники Гатчинского военно-исторического
клуба «Лейб-гвардии егерский полк» и поискового отряда «Искра».
Ведущий
презентации Борис Демин открыл встречу словами Даниила Гранина: «Надо знать,
какой бывает война, чтобы знать, какое это благо – мир…». К сожалению, все
меньше остается живых свидетелей событий Великой Отечественной войны. И для нас
крайне важны их воспоминания, которые передаются из поколения в поколение,
помогая рождению неподдельного чувства гордости за свою страну в сердцах тех,
кому посчастливилось появиться на свет в мирное время.
В
книге Владимира Николаева собраны уникальные материалы по истории Гатчины и
Гатчинского района в период с 1941 по 1945 годы. В результате переиздания книга обрела твердый переплёт,
в нее добавили новые фотографии, но при этом ни единая строчка в самой книге не
была изменена - во имя исторической правды.
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Эта книга позволяет нам сохранить истинную память о тех страшных днях, -
подчеркнул председатель Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и
правоохранительных органов Гатчины и Гатчинского района Александр Резвый. - Это
и героическая оборона Красногвардейского рубежа, и страшные годы оккупации
нашего города и района, и славные дни их освобождения в январе 1944 года. Из
книги можно узнать, как вели себя на нашей земле немецко-фашистские захватчики,
как восстанавливался наш город сразу после освобождения, какие памятные места и
мемориалы, напоминающие нам о Великой Отечественной войне, есть в Гатчине и
районе. Эта книга очень важна и для
патриотического воспитания подрастающего поколения, и для ветеранов, которые
ведут активную работу в этом направлении.
К
сожалению, сам Владимир Иванович Николаев не смог присутствовать на
презентации, поэтому благодарственное письмо от руководителей Гатчинского
района ему было вручено заочно. За помощь в переиздании книги «Опаленные
войной» благодарность была вынесена директору Центральной городской библиотеки
им. А.И. Куприна Наталье Гавриловой.
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Это действительно очень важное событие в жизни нашего города, - считает Наталья
Гаврилова. - Первое издание этой книги вышло таким небольшим тиражом, что,
например, в наших городских библиотеках было всего лишь два ее экземпляра.
Краеведческая литература всегда вызывает повышенный интерес у читателей, и эти
две книги буквально рассыпались в руках от использования. Книга «Опаленные
войной» построена как хронограф. Каждая деталь, каждая подробность может
вызвать такой эмоциональный отклик у читателей, что делает те далекие годы, да
и всю историю нашего родного края ближе и понятнее для ныне живущих людей.
Поэтому — особая благодарность и Владимиру Ивановичу, и всем, кто был причастен
к изданию этой книги, особенно художникам студии «Дизайн-47», которые провели
грандиозную работу по ее оформлению. Я думаю, что эта книга — прекрасный
подарок всем жителям Гатчины и района ко дню рождения Ленинградской области.
Презентация
книги «Опаленные войной» завершилась вручением подарочных экземпляров нового
издания гостям встречи — ветеранам войны и труда.
В
этот день в холле киноконцертного зала «Победа» развернулось сразу несколько
выставок, посвященных военной тематике.
Особое место на выставке заняли талантливые рисунки учеников Детской
художественной школы города Гатчины и историка баталиста Д.Н. Базуева. Музей
Красногвардейского укрепрайона и поисковый отряд «Искра» подготовили
экспозицию, посвященную военным действиям на территории Гатчинского района.
Свою экспозицию представил Гатчинский военно-исторический клуб «Лейб-гвардии егерский
полк».
Все
эти выставки можно посетить в киноконцертном зале «Победа» до 7 августа. График
работы: ежедневно, с 10.00 до 19.00 часов.