«Если мы войну забудем - вновь придет война!»

Презентацию книги посвятили 93-ей годовщине образования Ленинградской области и Гатчинского района. На встрече присутствовали представители администрации Гатчинского района, ветераны войны и труда, участники Гатчинского военно-исторического клуба «Лейб-гвардии егерский полк» и поискового отряда «Искра».

Ведущий презентации Борис Демин открыл встречу словами Даниила Гранина: «Надо знать, какой бывает война, чтобы знать, какое это благо – мир…». К сожалению, все меньше остается живых свидетелей событий Великой Отечественной войны. И для нас крайне важны их воспоминания, которые передаются из поколения в поколение, помогая рождению неподдельного чувства гордости за свою страну в сердцах тех, кому посчастливилось появиться на свет в мирное время.

В книге Владимира Николаева собраны уникальные материалы по истории Гатчины и Гатчинского района в период с 1941 по 1945 годы. В результате переиздания книга обрела твердый переплёт, в нее добавили новые фотографии, но при этом ни единая строчка в самой книге не была изменена - во имя исторической правды.

- Эта книга позволяет нам сохранить истинную память о тех страшных днях, - подчеркнул председатель Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Гатчины и Гатчинского района Александр Резвый. - Это и героическая оборона Красногвардейского рубежа, и страшные годы оккупации нашего города и района, и славные дни их освобождения в январе 1944 года. Из книги можно узнать, как вели себя на нашей земле немецко-фашистские захватчики, как восстанавливался наш город сразу после освобождения, какие памятные места и мемориалы, напоминающие нам о Великой Отечественной войне, есть в Гатчине и районе. Эта книга очень важна и для патриотического воспитания подрастающего поколения, и для ветеранов, которые ведут активную работу в этом направлении.

К сожалению, сам Владимир Иванович Николаев не смог присутствовать на презентации, поэтому благодарственное письмо от руководителей Гатчинского района ему было вручено заочно. За помощь в переиздании книги «Опаленные войной» благодарность была вынесена директору Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна Наталье Гавриловой.

- Это действительно очень важное событие в жизни нашего города, - считает Наталья Гаврилова. - Первое издание этой книги вышло таким небольшим тиражом, что, например, в наших городских библиотеках было всего лишь два ее экземпляра. Краеведческая литература всегда вызывает повышенный интерес у читателей, и эти две книги буквально рассыпались в руках от использования. Книга «Опаленные войной» построена как хронограф. Каждая деталь, каждая подробность может вызвать такой эмоциональный отклик у читателей, что делает те далекие годы, да и всю историю нашего родного края ближе и понятнее для ныне живущих людей. Поэтому — особая благодарность и Владимиру Ивановичу, и всем, кто был причастен к изданию этой книги, особенно художникам студии «Дизайн-47», которые провели грандиозную работу по ее оформлению. Я думаю, что эта книга — прекрасный подарок всем жителям Гатчины и района ко дню рождения Ленинградской области.

Презентация книги «Опаленные войной» завершилась вручением подарочных экземпляров нового издания гостям встречи — ветеранам войны и труда.

В этот день в холле киноконцертного зала «Победа» развернулось сразу несколько выставок, посвященных военной тематике. Особое место на выставке заняли талантливые рисунки учеников Детской художественной школы города Гатчины и историка баталиста Д.Н. Базуева. Музей Красногвардейского укрепрайона и поисковый отряд «Искра» подготовили экспозицию, посвященную военным действиям на территории Гатчинского района. Свою экспозицию представил Гатчинский военно-исторический клуб «Лейб-гвардии егерский полк».

Все эти выставки можно посетить в киноконцертном зале «Победа» до 7 августа. График работы: ежедневно, с 10.00 до 19.00 часов.



